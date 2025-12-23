2025, el año en el que la furia de la generación Z tumbó gobiernos

Para estos jóvenes, las redes sociales son más que una oportunidad de entretenimiento. Las convirtieron en una herramienta para coordinar manifestaciones masivas y descentralizadas.

La bandera pirata del manga One Piece (una calavera con un sombrero de paja), que a menudo enarbolaban los manifestantes, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión en varios continentes.

Estos son algunos de los países donde la generación Z tomó las calles para exigir más oportunidades y el fin de la corrupción.

Nepal y la furia juvenil

Las protestas se trasnformaron en un levantamiento popular, cuando la mayoría de los símbolos del poder —en particular el Parlamento y la Corte Suprema— fueron incendiados o saqueados por la multitud enfurecida. (FOTO: Navesh Chitrakar/REUTERS)

Nepal fue el primer país en el que la furia de la generación Z se dejó sentir con fuerza.

Miles de jóvenes nepaleses salieron a las calles el 8 de septiembre bajo la bandera de la Generación Z (menores de 28 años) para denunciar el bloqueo de las redes sociales y, sobre todo, la corrupción de las élites políticas.

Al día siguiente, este movimiento de protesta se transformó en un levantamiento popular, cuando la mayoría de los símbolos del poder —en particular el Parlamento y la Corte Suprema— fueron incendiados o saqueados por la multitud enfurecida.

Estos dos días dejaron al menos 76 muertos —63 manifestantes, 10 reclusos y tres policías—, según un nuevo balance de la policía.

Los acontecimientos condujeron a la dimisión del primer ministro maoísta, K.P. Sharma Oli.

Días después, la expresidenta de la Corte Suprema, Sushila Karki, fue nombrada al frente de un gobierno provisional.