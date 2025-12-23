El salto de fe llamado emprendedurismo

Las condiciones actuales del país explican por qué 76% de los emprendimientos no superan sus primeros tres años. Tres de cada cuatro sueños empresariales se apagan temprano, a menudo por causas evitables.

Conversar con un emprendedor mexicano es encontrar siempre esa mirada que mezcla pasión y determinación, pero que no esconde la incertidumbre. Emprender es prácticamente un acto de fe entre personas que lo apuestan todo por una visión y que, sin exagerar, se enfrentan a una actividad que no admite debilidad.

El entusiasmo inicial pronto topa con barreras estructurales. Conseguir ﬁnanciamiento es uno de los primeros retos: la mayoría empieza con ahorros propios, pues pocos consiguen crédito bancario o inversión externa a tiempo. Esa falta de liquidez asﬁxia a muchos proyectos antes de despegar. A esto se suman las cargas burocráticas y la incertidumbre regulatoria. Abrir y operar un negocio puede volverse un laberinto de trámites.

Muchos emprendedores sienten que navegan contra la corriente: impuestos, permisos, papeleo… a veces el entorno parece hecho para obstaculizar, no para impulsar. Además, la cultura de los pagos tardíos agrava la situación: uno de cada tres negocios sufre retrasos en el pago de sus facturas, con demoras que pueden superar los 50 días.

¿Qué puede hacerse para que lo que ahora es un salto al vacío se convierta en una oportunidad colectiva? Del lado del emprendedor hay pocas alternativas, más allá de no cejar en su tenacidad. En cambio, el impulso puede venir de grandes corporativos y gobiernos.

Cuando los primeros apuestan por fomentar la innovación dentro o fuera de su organización, pueden acceder a beneﬁcios ﬁscales, por ejemplo. Los segundos, por su parte, pueden recurrir a soluciones ya probadas, como programas de inversión semilla, sobre todo para prototipos en áreas relacionadas con la ingeniería.

Del lado de las grandes corporaciones, el impulso se maniﬁesta a través de la innovación abierta. Más allá de los beneﬁcios ﬁscales que incentivan la inversión, estas entidades pueden y deben actuar como el primer gran mercado o validador para las startups.

En tanto, los gobiernos tienen la capacidad única de reducir el riesgo sistémico y formalizar la base del ecosistema. Esto se logra recurriendo a soluciones probadas y efectivas, como el robustecimiento de los programas de inversión semilla, enfocados particularmente en prototipos en áreas estratégicas como la ingeniería y la tecnología. Es crucial que estos fondos públicos no solo existan, sino que sean ágiles y se complementen con mecanismos de coinversión que incentiven al capital de riesgo privado a entrar en fases más tempranas y arriesgadas.