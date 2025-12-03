La pensión del IMSS que nenis y freelancers no conocían: cómo darte de alta en la Modalidad 10

Modalidad 10 del IMSS, la opción de retiro para freelancers

Las personas trabajadoras independientes no cuentan con densidad de cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es decir, que carecen de un historial del porcentaje de tiempo cotizado durante su vida laboral, lo que perjudica el acceso a una pensión en el futuro.

La Modalidad 10, también conocida como Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS permite que freelancers, comerciantes en pequeños, artesanos y demás trabajadores no asalariados puedan afiliarse al Instituto para sumar tiempo de cotización y ahorrar para el retiro.

Beneficios de acceder a la Modalidad 10

Este esquema no solo permite que la persona trabajadora pueda acceder al ahorro para su pensión, sino que brinda diferentes beneficios como el pago de incapacidades, cobertura de riesgos de trabajo, seguro de enfermedades y maternidad y otras prestaciones. Además, de la opción de registrar a beneficiarios.

Seguro de Enfermedades y Maternidad

Asistencia médica, quirúrgica y farmacética, servicio de hospitalización, por enfermedades no profesionales, así como el pago de incapacidades al trabajador.

Maternidad: Asistencia obstetrica asegurdada por 10 meses para el parto y seis meses para la lactancia.

Un año de tratamientos para:

a) Litotripcia.

b) Cirugía de padecimientos ginecológicos, excepto neoplasias malignas de útero, ovarios y piso perineal.

c) Cirugía de insuficiencia venosa y várices.

d) Cirugía de senos paranasales y nariz.

e) Cirugía de varicocele.

f) Hemorroidectomía y cirugía de fístulas rectales y prolapso de recto.

g) Amigdalectomía y adenoidectomía.

h) Cirugía de hernias, excepto hernia de disco intervertebral.

i) Cirugía de hallux valgus.

j) Cirugía de estrabismo.

Dos años de tratamiento para:

a) Cirugía ortopédica.

Seguro de Riesgo de trabajo

Cubre accidentes de trabajo y enfemedaes profesionales, otorgando al trabajador asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación; así como el pago de incapacidades (incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte).

Seguro de invalidez y vida

Otorga las prestaciones cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad no profesional que le impide trabajar para obtener más del 50% del salario durante su último año laboral, o en caso de muerte del trabajador.

En la segunda situación, se otorgan gastos de funeral y pensiones de viudez, orfandad o ascendientes que correspondan.

La Modalidad 10 del IMSS también asegura a la familia: esposa/esposo o concubina/concubino, hijos de hasta 16 años y hasta 25 si estudian; padre y madre si viven con el trabajador y dependen económicamente.

Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Brinda un seguro de pensión según la edad de retiro y los requisitos que exige la Ley del Seguro Social, como las semanas de cotización. En 2025, el mínimo son 850 y para 2026 serán 875 para el régimen 9; o 500 semanas para la Ley 73.

Para el retiro, el asegurado debe cumplir con la edad y que la pensión calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más de 30% a la pensión garantizada.

Opción de cotizar al Infonavit

Los trabajadores independientes tienen derecho a pagar las aportaciones al Infonavit para ahorrar y acceder a un crédito de vivienda, así como a toda la gama de productos y servicios que ofrece la institución. Sin embargo, el pago de estas cuotas es opcional.

En caso de aceptar, tienen que ser equivalentes al 5% del ingreso que se registre ante el IMSS.