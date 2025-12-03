La pensión del IMSS que nenis y freelancers no conocían: cómo darte de alta en la Modalidad 10

Las personas que trabajan por cuenta propia o tienen un negocio y no están cotizando al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para posteriormente obtener una pensión, existe una alternativa para acceder al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a través de la Modalidad 10. Así es como funciona.
La pensión del IMSS para freelance, nenis y trabajadores independientes: cómo funciona la Modalidad 10
Modalidad 10 del IMSS, la opción de retiro para freelancers
Las personas trabajadoras independientes no cuentan con densidad de cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), es decir, que carecen de un historial del porcentaje de tiempo cotizado durante su vida laboral, lo que perjudica el acceso a una pensión en el futuro.
La Modalidad 10, también conocida como Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS permite que freelancers, comerciantes en pequeños, artesanos y demás trabajadores no asalariados puedan afiliarse al Instituto para sumar tiempo de cotización y ahorrar para el retiro.
Beneficios de acceder a la Modalidad 10
Este esquema no solo permite que la persona trabajadora pueda acceder al ahorro para su pensión, sino que brinda diferentes beneficios como el pago de incapacidades, cobertura de riesgos de trabajo, seguro de enfermedades y maternidad y otras prestaciones. Además, de la opción de registrar a beneficiarios.
Seguro de Enfermedades y Maternidad
Asistencia médica, quirúrgica y farmacética, servicio de hospitalización, por enfermedades no profesionales, así como el pago de incapacidades al trabajador.
Maternidad: Asistencia obstetrica asegurdada por 10 meses para el parto y seis meses para la lactancia.
Un año de tratamientos para:
a) Litotripcia.
b) Cirugía de padecimientos ginecológicos, excepto neoplasias malignas de útero, ovarios y piso perineal.
c) Cirugía de insuficiencia venosa y várices.
d) Cirugía de senos paranasales y nariz.
e) Cirugía de varicocele.
f) Hemorroidectomía y cirugía de fístulas rectales y prolapso de recto.
g) Amigdalectomía y adenoidectomía.
h) Cirugía de hernias, excepto hernia de disco intervertebral.
i) Cirugía de hallux valgus.
j) Cirugía de estrabismo.
Dos años de tratamiento para:
a) Cirugía ortopédica.
Seguro de Riesgo de trabajo
Cubre accidentes de trabajo y enfemedaes profesionales, otorgando al trabajador asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación; así como el pago de incapacidades (incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte).
Seguro de invalidez y vida
Otorga las prestaciones cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad no profesional que le impide trabajar para obtener más del 50% del salario durante su último año laboral, o en caso de muerte del trabajador.
En la segunda situación, se otorgan gastos de funeral y pensiones de viudez, orfandad o ascendientes que correspondan.
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
Brinda un seguro de pensión según la edad de retiro y los requisitos que exige la Ley del Seguro Social, como las semanas de cotización. En 2025, el mínimo son 850 y para 2026 serán 875 para el régimen 9; o 500 semanas para la Ley 73.
Para el retiro, el asegurado debe cumplir con la edad y que la pensión calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más de 30% a la pensión garantizada.
Opción de cotizar al Infonavit
Los trabajadores independientes tienen derecho a pagar las aportaciones al Infonavit para ahorrar y acceder a un crédito de vivienda, así como a toda la gama de productos y servicios que ofrece la institución. Sin embargo, el pago de estas cuotas es opcional.
En caso de aceptar, tienen que ser equivalentes al 5% del ingreso que se registre ante el IMSS.
Cómo inscribirse y cuánto se tiene que pagar
Las personas pueden afiliarse al IMSS directamente en la Subdelegación que corresponda a su domicilio o por internet a través del siguiente enlace: https://adodigital.imss.gob.mx/pti/inicio
Para realizar el trámite, se requiere de:
- CURP
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Número de Seguridad Social (NSS)
- Correo electrónico
En caso de no tener NSS, se puede tramitar aquí .
El aseguramiento es por mes y el pago es mensual anticipado. El costo de la incoportación voluntaria depende del ingreso que tiene la persona trabajadora. El IMSS tiene una calculadora que simula las cuotas según la profesión y salario.
Por ejemplo, con un salario de 8,642.8 pesos mensuales en diciembre de 2025, las aportaciones serían de la siguiente manera:
Aseguramiento mensual (del 1 al 31 de enero de 2026): 1,801.79 pesos
Bimestral (del 1 de enero al 28 de febrero de 2026): 3,429.16 pesos
Semestral (del 1 de enero al 30 de junio de 2026): 10,520.02 pesos
Anual (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026): 21,214.43 pesos.
En caso de hacer aportaciones al Infonavit, equivalen de la siguiente manera para un aseguramiento mensual:
Cuotas obrero patronales: 1,801.79 pesos
Aportaciones Infonavit: 432.14 pesos
Pago con Infonavit: 2,233.93 pesos
Se puede pagar mediante banca en línea, transferencia bancaria a los siguientes datos:
Nombre del beneficiario: IMSS
CLABE: 044 180 00106867278 2
Número de Cuenta: 00106867278
Banco: Scotiabank
Referencia: Número de Seguridad Social de la persona trabajadora independiente (a 11 dígitos, sin espacios ni guiones)
Importe: Captura el monto exacto a pagar que se encuentra en la esquina inferior derecha del formato de pago (línea de captura)
Una vez realizada la transferencia, envía el comprobante y formato de pago al correo electrónico coordinacion.afil@imss.gob.mx
También se puede realizar de forma presencial en la ventanilla del banco autorizado por el IMSS:
- Afirme
- Citibanamex
- BanBajío
- Banca Mifel
- Banco Azteca
- BBVA
- Banorte
- Inbursa
- Santander
- Scotiabank
- Banco Multiva
- Bancrea
- Base
- Bx+
¿Tienes dudas? Contacta a Pensionissste
En caso de necesitar más información puedes mandar un mensaje a Pensionissste, un de las Afores disponibles para la pensión, por WhatsApp al 55-5062-0555, escribir a los correos atencion@pensionissste.gob.mx o atencioncomercial@pensionissste.gob.mx
También puedes visitar cualquiera de nuestros Centros de Atención al Público (CAP) de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hora del centro; consulta las direcciones aquí .