Nu restablece su app tras fallas que afectaron a usuarios en varias regiones de México

Nu Bank restableció el acceso a su aplicación móvil tras fallas que afectaron a usuarios durante aproximadamente una hora y media.
mié 03 diciembre 2025 12:38 PM
Hay problemas con Nu hoy: la aplicación presenta fallas para iniciar sesión
Los reportes sobre Nu comenzaron minutos antes de las 12:00 del mediodía y aumentaron hasta alcanzar un pico máximo. (Nu )

Luego de experimentar fallas durante el mediodía de este miércoles 3 de diciembre, Nu logró restablecer su servicio, permitiendo que los usuarios pudieran finalmente acceder a la aplicación móvil.

La interrupción duró aproximadamente una hora y media, según reportes del portal DownDetector , que también señala que los reportes de quejas han disminuido en los últimos minutos.

Las principales fallas reportadas por los usuarios fueron:

Problemas para iniciar sesión móvil

Errores al iniciar sesión

Problemas con la banca móvil

Entre las zonas más afectadas, de acuerdo con el mapa de calor de DownDetector, se encuentran: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Aguascalientes.

Respuesta de Nu

A través de redes sociales, Nu informó que aún pueden presentarse algunas intermitencias al iniciar sesión, pero la mayoría de los usuarios ya pueden acceder a la aplicación.

“Detectamos una intermitencia que impide entrar a la app. Tu dinero está seguro y protegido como siempre. Nuestro equipo ya está trabajando para restablecer todo lo antes posible. Gracias por tu paciencia mientras lo resolvemos”, señaló la compañía.

Falla Nu
La app de Nu falla este miércoles 3 de diciembre, provocando numerosos reportes de usuarios. (Captura de pantalla)

Qué es Nu y cómo funciona en México

Nu, conocido como Nubank, es un banco digital de origen brasileño que opera en México principalmente a través de su aplicación móvil. Permite a los usuarios realizar operaciones bancarias sin acudir a sucursales físicas.

bancos digitales mexico
Economía

Más digital, menos tradicional; así se reconfigura la banca en México

En el país, ofrece productos como cuentas digitales, tarjetas de crédito sin anualidad, pagos, transferencias y gestión de gastos desde el celular. La app permite revisar saldos, pagar servicios, hacer transferencias y bloquear tarjetas de manera inmediata, buscando simplificar la experiencia bancaria y reducir costos para los usuarios.

Su modelo digital facilita la incorporación de nuevas funciones y ajustes en tiempo real, adaptándose a las necesidades de los clientes en un entorno de servicios financieros digitales.

Nu México
Ofrece cuentas digitales, tarjetas de crédito sin anualidad, pagos, transferencias y gestión de gastos desde el celular. (Cortesía )

