Luego de experimentar fallas durante el mediodía de este miércoles 3 de diciembre, Nu logró restablecer su servicio, permitiendo que los usuarios pudieran finalmente acceder a la aplicación móvil.
Nu restablece su app tras fallas que afectaron a usuarios en varias regiones de México
La interrupción duró aproximadamente una hora y media, según reportes del portal DownDetector , que también señala que los reportes de quejas han disminuido en los últimos minutos.
Las principales fallas reportadas por los usuarios fueron:
Problemas para iniciar sesión móvil
Errores al iniciar sesión
Problemas con la banca móvil
Entre las zonas más afectadas, de acuerdo con el mapa de calor de DownDetector, se encuentran: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Aguascalientes.
Respuesta de Nu
A través de redes sociales, Nu informó que aún pueden presentarse algunas intermitencias al iniciar sesión, pero la mayoría de los usuarios ya pueden acceder a la aplicación.
“Detectamos una intermitencia que impide entrar a la app. Tu dinero está seguro y protegido como siempre. Nuestro equipo ya está trabajando para restablecer todo lo antes posible. Gracias por tu paciencia mientras lo resolvemos”, señaló la compañía.
Qué es Nu y cómo funciona en México
Nu, conocido como Nubank, es un banco digital de origen brasileño que opera en México principalmente a través de su aplicación móvil. Permite a los usuarios realizar operaciones bancarias sin acudir a sucursales físicas.
En el país, ofrece productos como cuentas digitales, tarjetas de crédito sin anualidad, pagos, transferencias y gestión de gastos desde el celular. La app permite revisar saldos, pagar servicios, hacer transferencias y bloquear tarjetas de manera inmediata, buscando simplificar la experiencia bancaria y reducir costos para los usuarios.
Su modelo digital facilita la incorporación de nuevas funciones y ajustes en tiempo real, adaptándose a las necesidades de los clientes en un entorno de servicios financieros digitales.