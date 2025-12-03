Nu restablece su app tras fallas que afectaron a usuarios en varias regiones de México

La interrupción duró aproximadamente una hora y media, según reportes del portal DownDetector , que también señala que los reportes de quejas han disminuido en los últimos minutos.

Las principales fallas reportadas por los usuarios fueron:

Problemas para iniciar sesión móvil

Errores al iniciar sesión

Problemas con la banca móvil

Entre las zonas más afectadas, de acuerdo con el mapa de calor de DownDetector, se encuentran: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Aguascalientes.

Respuesta de Nu

A través de redes sociales, Nu informó que aún pueden presentarse algunas intermitencias al iniciar sesión, pero la mayoría de los usuarios ya pueden acceder a la aplicación.

“Detectamos una intermitencia que impide entrar a la app. Tu dinero está seguro y protegido como siempre. Nuestro equipo ya está trabajando para restablecer todo lo antes posible. Gracias por tu paciencia mientras lo resolvemos”, señaló la compañía.