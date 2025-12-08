“Si gano 12,000 pesos este año, y el siguiente año sigo ganando los mismos 12,000 pesos, el impuesto va a disminuir porque me van aplicar un límite inferior un poco más alto, el cual ayuda a reducir la tasa efectiva de ISR”, comenta.

Las tablas para el cálculo del ISR deben publicarse en los primeros 10 días de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que de la última actualización (diciembre de 2022) a octubre de 2025 el alza de precios acumula 12.04%.

“Es un reconocimiento de la inflación; si un sueldo se mantiene fijo disminuye su impuesto”, detalla el especialista del CCPM.

A lo largo de los años se han hecho ajustes por inflación en 2021 y 2022 aplicaron ciertos parámetros, en 2023 se cambiaron y para 2026 se harán modificaciones.

Por ejemplo, una persona que ganaba 12,000 pesos al mes en 2021 pagaba una tasa efectiva de 9.75%, lo que se traduce a 1,169.56 pesos; esa misma persona que ganó esos mismos 12,000 pesos en 2023 pagó una tasa mensual de 8.61% de ISR, es decir 1,033.15 pesos.

Suponiendo que la inflación para 2026 pueda quedar en 11.20%, la tasa efectiva sería de 7.94%, lo que representa 952.99 pesos, estimó Rotter Aubanel.