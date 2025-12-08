El próximo año se ajustarán las tablas con las que se calcula el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas, como empleados y freelancers, con el objetivo de paliar efectos del alza de precios.
Las tablas permanecen congeladas desde enero de 2023. Su última actualización usó la inflación a diciembre de 2022. El artículo 152 de la Ley del ISR establece en su quinto párrafo que las tarifas deben ajustarse cuando la inflación acumulada supera 10% desde la última modificación.
Salvador Rotter Aubanel, integrante de la Comisión de Desarrollo e Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explica que ese umbral ya se rebasó y que, por ley, corresponde actualizar los rangos aplicables a los pagos provisionales y al cálculo anual.