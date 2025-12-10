Publicidad

Cambiará tu recibo de nómina en 2026: pagarás menos de ISR si eres persona física

Los empleados y freelancers que perciban el mismo sueldo de 2025, en 2026 se verán beneficiados.
mié 10 diciembre 2025 02:11 PM
Las tablas para el cálculo del ISR deben publicarse, a más tardar, los primeros 10 días de enero en el Diario Oficial de la Federación. (iStock/Sky_Blue)

El próximo año se ajustarán las tablas con las que se calcula el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas, como empleados y freelancers, con el objetivo de paliar efectos del alza de precios.

Las tablas permanecen congeladas desde enero de 2023. Su última actualización usó la inflación a diciembre de 2022. El artículo 152 de la Ley del ISR establece en su quinto párrafo que las tarifas deben ajustarse cuando la inflación acumulada supera 10% desde la última modificación.

Salvador Rotter Aubanel, integrante de la Comisión de Desarrollo e Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explica que ese umbral ya se rebasó y que, por ley, corresponde actualizar los rangos aplicables a los pagos provisionales y al cálculo anual.

“Si gano 12,000 pesos este año, y el siguiente año sigo ganando los mismos 12,000 pesos, el impuesto va a disminuir porque me van aplicar un límite inferior un poco más alto, el cual ayuda a reducir la tasa efectiva de ISR”, comenta.

Las tablas para el cálculo del ISR deben publicarse en los primeros 10 días de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que de la última actualización (diciembre de 2022) a octubre de 2025 el alza de precios acumula 12.04%.

“Es un reconocimiento de la inflación; si un sueldo se mantiene fijo disminuye su impuesto”, detalla el especialista del CCPM.

A lo largo de los años se han hecho ajustes por inflación en 2021 y 2022 aplicaron ciertos parámetros, en 2023 se cambiaron y para 2026 se harán modificaciones.

Por ejemplo, una persona que ganaba 12,000 pesos al mes en 2021 pagaba una tasa efectiva de 9.75%, lo que se traduce a 1,169.56 pesos; esa misma persona que ganó esos mismos 12,000 pesos en 2023 pagó una tasa mensual de 8.61% de ISR, es decir 1,033.15 pesos.

Suponiendo que la inflación para 2026 pueda quedar en 11.20%, la tasa efectiva sería de 7.94%, lo que representa 952.99 pesos, estimó Rotter Aubanel.

¿Qué es el ISR?

Todo gobierno requiere de recursos para financiarse. Para hacerse de dichos ingresos los ciudadanos tienen que pagar impuestos, uno de esos es el ISR.

El impuesto sobre la renta lo tienen que pagar todos los que obtienen ganancias por las actividades productivas que realizan, ya sean personas físicas o morales.


