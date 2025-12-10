¿Cómo es la situación de la población LGBTQ+ en Irán y Egipto?
En virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en Irán y, en algunos casos, pueden ser castigadas con la pena de muerte.
“Las minorías sexuales en Irán (…) son víctimas tanto de agentes del estado como de particulares, en parte porque dichos actores saben que pueden abusar de ellas sin consecuencias”, indica un informe de Human Rights Watch.
La homosexualidad no está explícitamente prohibida en Egipto, pero a menudo se castiga mediante leyes formuladas de manera vaga que prohíben la "depravación".
De acuerdo con un reporte de la BBC publicado en 2023, la policía persigue a personas de la comunidad LGBTIQ+ a través de aplicaciones de citas.
El Consejo Supremo de Regulación de Medios de Egipto prohibió en 2017 a los medios locales reportar sobre la población LGBTIQ+, a menos que se reconozca “el hecho de que su conducta es inapropiada”.
De acuerdo con el Parlamento Europeo, el gobierno egipcio ha expulsado a ciudadanos extranjeros por “prácticas homosexuales” que son consideradas como una “ofensa a la moralidad pública”.
Irán, un invitado incómodo en EU
El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Irán en una Copa Mundial, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.
Irán y Estados Unidos, que alguna vez fueron aliados cercanos, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán después de la Revolución Islámica.
Irán, que inicialmente había anunciado el boicot al sorteo del viernes en protesta por la negativa estadounidense de otorgar visas a varios miembros de su delegación, finalmente estuvo representado por su seleccionador Amir Ghalenoei y "una o dos personas más", según anunció un vocero de la federación iraní.