¿Qué es el “partido del orgullo”?

El encuentro contra Egipto, que se llevará a cabo en Seattle, ciudad estadounidense con una importante comunidad homosexual, ha sido designado como el "partido del orgullo" LGBTQ+. De acuerdo con The Washington Post, la decisión fue tomada una semana antes del sorteo en Bell Kennedy Center de Washington D.C.

”Es una decisión irracional que favorece a un grupo en particular", criticó el martes el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, citado por la agencia de noticias Isna.

"Nosotros (Irán) y Egipto nos oponemos a esta decisión", añadió, sin mencionar el término "partido del orgullo".

La televisión estatal iraní indicó que Irán "impugnará" esta decisión ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) comunicó que había enviado una carta oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, rechazando "en términos absolutos" cualquier actividad vinculada al apoyo LGBTQ+ durante el partido.

La asociación dijo que pidió a la FIFA que "mantuviera el espíritu de unidad y paz" y trabajara para evitar actividades que puedan "provocar sensibilidades culturales y religiosas entre los fanáticos presentes de ambos países”.

"Rechaza completamente tales actividades, que contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas”, agregó la asociación egipcia.