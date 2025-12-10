Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán y Egipto rechazan jugar el "juego del orgullo" en el Mundial 2026

Seattle planea que el juego que se lleve a cabo el 26 de junio sea en honor a la población LGBTQ+, pero los dos países, donde la homosexualidad es castigada, se niegan.
mié 10 diciembre 2025 02:34 PM
Vista general mientras el asistente del sorteo Shaquille O'Neal menciona a Irán durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Irán en una Copa Mundial, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. (FOTO: Carlos Barria/REUTERS)

Irán y Egipto, que se enfrentarán en el próximo Mundial de fútbol en Estados Unidos en junio de 2026, rechazaron que ese partido se dedique a la comunidad LGBTQ+, como desean los organizadores locales.

La selección iraní, que se clasificó para la competición en marzo, tendrá como adversarios en el grupo G a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, según determinó el sorteo realizado el pasado viernes en Washington en presencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Lee: Así quedó el grupo de México en el Mundial 2026

Publicidad

¿Qué es el “partido del orgullo”?

El encuentro contra Egipto, que se llevará a cabo en Seattle, ciudad estadounidense con una importante comunidad homosexual, ha sido designado como el "partido del orgullo" LGBTQ+. De acuerdo con The Washington Post, la decisión fue tomada una semana antes del sorteo en Bell Kennedy Center de Washington D.C.

”Es una decisión irracional que favorece a un grupo en particular", criticó el martes el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, citado por la agencia de noticias Isna.

Lee

(Obligatorio)
Tendencias

Aún hay boletos para el Mundial 2026: guía para registrarte y comprar en la Fase 3 desde México

"Nosotros (Irán) y Egipto nos oponemos a esta decisión", añadió, sin mencionar el término "partido del orgullo".

La televisión estatal iraní indicó que Irán "impugnará" esta decisión ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) comunicó que había enviado una carta oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, rechazando "en términos absolutos" cualquier actividad vinculada al apoyo LGBTQ+ durante el partido.

La asociación dijo que pidió a la FIFA que "mantuviera el espíritu de unidad y paz" y trabajara para evitar actividades que puedan "provocar sensibilidades culturales y religiosas entre los fanáticos presentes de ambos países”.

Lee

El Mundial 2026 pondrá a prueba hasta dónde aguanta el bolsillo de las plataformas de streaming
Tecnología

El Mundial de futbol, un negocio cada vez más caro para las streaming

"Rechaza completamente tales actividades, que contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas”, agregó la asociación egipcia.

Publicidad

¿Cómo es la situación de la población LGBTQ+ en Irán y Egipto?

En virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en Irán y, en algunos casos, pueden ser castigadas con la pena de muerte.

“Las minorías sexuales en Irán (…) son víctimas tanto de agentes del estado como de particulares, en parte porque dichos actores saben que pueden abusar de ellas sin consecuencias”, indica un informe de Human Rights Watch.

La homosexualidad no está explícitamente prohibida en Egipto, pero a menudo se castiga mediante leyes formuladas de manera vaga que prohíben la "depravación".

Recomendamos

México Sudafrica Mundial
Tendencias

México vs. Sudáfrica 2010: las coincidencias del partido de inauguración del Mundial 16 años después

De acuerdo con un reporte de la BBC publicado en 2023, la policía persigue a personas de la comunidad LGBTIQ+ a través de aplicaciones de citas.

El Consejo Supremo de Regulación de Medios de Egipto prohibió en 2017 a los medios locales reportar sobre la población LGBTIQ+, a menos que se reconozca “el hecho de que su conducta es inapropiada”.

De acuerdo con el Parlamento Europeo, el gobierno egipcio ha expulsado a ciudadanos extranjeros por “prácticas homosexuales” que son consideradas como una “ofensa a la moralidad pública”.

Irán, un invitado incómodo en EU

El Mundial 2026 marcará la séptima participación de Irán en una Copa Mundial, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Lee

estrategia-seguridad-eu-doctrina-monroe.jpg
Internacional

Trump revive "América para los Americanos" de la Doctrina Monroe al presentar estrategia de seguridad

Irán y Estados Unidos, que alguna vez fueron aliados cercanos, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán después de la Revolución Islámica.

Irán, que inicialmente había anunciado el boicot al sorteo del viernes en protesta por la negativa estadounidense de otorgar visas a varios miembros de su delegación, finalmente estuvo representado por su seleccionador Amir Ghalenoei y "una o dos personas más", según anunció un vocero de la federación iraní.

Publicidad

Tags

United 2026 Egipto Irán LGBT

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad