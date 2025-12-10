Pensión IMSS enero 2026: Confirman fecha y el calendario de pagos de todo el año

¿Cuándo entregan el primer pago de 2026?

La Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS informó que está programado para el viernes 2 de enero.

Calendario de pagos pensión IMSS 2026

Los pagos de la pensión del IMSS están programados para caer en los primeros tres días del mes. Las fechas quedan de la siguiente forma:

- Febrero: martes 3

- Marzo: lunes 2

- Abril: miércoles 1

- Mayo: lunes 4

- Junio: lunes 1

- Julio: miércoles 1

- Agosto: lunes 3

- Septiembre: martes 1

- Octubre: jueves 1

- Noviembre: lunes 2

- Diciembre: martes 1

¿No te han pagado el aguinaldo de 2025? Puedes reclamar

Para iniciar el reclamo, la primera opción es la línea telefónica del IMSS en el número 800 623 23 23, seleccionando la opción 3 (Pensionados). Desde ahí es posible solicitar información sobre el depósito, pedir una aclaración y conocer los pasos siguientes según el tipo de pensión.

Otra vía consiste en usar IMSS Digital, ya sea desde la aplicación o el portal oficial. A través de esta plataforma se pueden registrar quejas, dudas sobre montos y solicitudes de revisión relacionadas con la pensión y el aguinaldo.

Quien prefiera atención presencial puede acudir a una Unidad de Atención del instituto para exponer el caso directamente. Puedes ubicar el módulo más cercano en https://www.imss.gob.mx/directorio

Tipos de pensiones que contempla el IMSS

Existen diferentes modalidades de pensión, las cuales aplican según la situación laboral, edad, condición médica o relación familiar del asegurado.

- Pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Se otorga a quienes cumplen 60 años en el primer caso y 65 años en el segundo.

- Pensión de retiro anticipado. Disponible para quienes desean pensionarse antes de los 60 años, siempre que cuenten con recursos suficientes en su cuenta individual.

- Pensión de incapacidad permanente. Aplica cuando un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad impide continuar con la actividad laboral.

- Pensión de invalidez. Se concede a la persona asegurada que queda imposibilitada para trabajar. Puede ser temporal o permanente.

- Pensión de orfandad. Beneficia a hijas o hijos de personas aseguradas o pensionadas fallecidas hasta los 15 años, o entre 16 y 25 años si estudian.

- Pensión de viudez. Dirigida a la esposa(o) o concubina(o) de la persona asegurada o pensionada fallecida.

- Pensión de ascendientes. Para padre o madre que dependían económicamente del asegurado o pensionado fallecido, siempre que no existan cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho.