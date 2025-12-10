La prestación que no todas las empresas dan, pero ayuda a los trabajadores a ahorrar más y da rendimientos

¿Qué es una caja de ahorro?

Se trata de un sistema de ahorro voluntario que realizan los trabajadores de alguna empresa, sin que esta tenga el compromiso de realizar alguna aportación, ya que la finalidad es el ahorro y otorgar préstamos a los empleados durante el año.

La aportación suele ser vía nómina de manera quincenal o mensual, de acuerdo a lo que establezca cada centro de trabajo. Al finalizar las aportaciones, que regularmente son 12 meses, el trabajador o la persona que estuvo en una caja de ahorro, verá reflejado su dinero acumulado más los intereses que se generaron.

Sin embargo, las cajas de ahorro también se realizan entre familiares y particulares. Suele iniciarse en diciembre por las fiestas de fin de año y entre los integrantes se estipula si el pago será semanal o quincenal. Además de los intereses que se pagarán en caso de que se pida un préstamo del dinero ahorrado durante el año.

¿Cómo funciona una caja de ahorro en las empresas?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) en México no obliga a las empresas a tener una caja de ahorro, aunque sí contempla que se trata de una relación entre el trabajador y la empresa, y como una facultad de las organizaciones sindicales.

El monto de las deducciones para las cajas de ahorro tiene un límite: no pueden ser mayor al 30% del excedente del salario mínimo.

“Los sindicatos, federaciones y confederaciones, al estar legalmente constituidos como personas morales, tienen la capacidad para establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga”, de acuerdo con el artículo 375 de la LFT.

El ahorro se considera parte del salario, protegiéndolo de embargos y compensaciones; además, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece límites fiscales y de exención para las aportaciones patronales y los rendimientos,con el objetivo de fomentar el ahorro y otorgar beneficios fiscales.

¿La caja de ahorro paga impuestos?

Las aportaciones mensuales que hace el trabajador ya tiene reflejado la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que los retiros de ese capital no son ingresos gravados nuevamente.

El artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que no se realizará ninguna deducción fiscal sobre intereses pagados a cajas de ahorro y cajas para empleados, siempre y cuando estas entidades estén constituidas únicamente para administrar dichos fondos, siempre y cuando se respete el límite de aportaciones de los trabajadores.

"En relación con la caja de ahorro, los intereses generados están sujetos a ISR desde el primer peso, sin importar el monto. Usualmente, la retención del impuesto se realiza de forma automática por la administración de la caja, aunque esto puede variar dependiendo del esquema que maneje cada empresa.", explica a Expansión la asesora financiera, Brenda Teniza.

Debido a que las cajas de ahorro también pueden gestionarse por una institución externa, existen beneficios para las empresas como el que no representan un costo adicional, de acuerdo con grupo financiero Actinver. Entre los beneficios destacan: