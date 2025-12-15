Marca tu calendario: estos serán los primeros pagos de la Pensión Bienestar en 2026

¿Cuándo arrancan los pagos en 2026?

Debido a que el último depósito a los beneficiarios de la Pensión Bienestar se realizó en noviembre de 2025 y a que los pagos que se hacen son bimestrales, se prevé que el próximo sea en enero de 2026, aunque Montiel Reyes será quien dé a conocer el calendario oficial.

El 26 de noviembre, la funcionaria federal compareció ante el Senado de la República en donde detalló el número de beneficiarios con los distintos programas federales, así como los montos que recibieron.

A la fecha, 32 millones de personas reciben un Programa de Bienestar con inversión social de 850,000 millones de pesos.

“La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35%, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar”, añadió.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dijo, llega a 13.3 millones de derechohabientes quienes reciben 6,200 pesos bimestrales, con una inversión social de 484,483 millones de pesos.

El monto bimestral que se deposita a los beneficiarios de la Pensión Bienestar, (adultos mayores de 65 años), es de 6,200 pesos. Tomando en cuenta la tasa anual de inflación de 3.76% al cierre de septiembre, el aumento estimado para 2026 sería de aproximadamente 233 pesos, lo que dejaría la pensión en 6,433 pesos bimestrales. Sin embargo, serán las autoridades quienes informen si habrá o no aumento al apoyo económico.

Las mujeres de 63 y 64 años reciben 3,000 pesos bimestrales de la Pensión Mujeres Bienestar. Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.