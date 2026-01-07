Lenovo lanza Qira, su agente de IA que lleva a sus computadoras y smartphones a un nuevo nivel

Qira, el nuevo centro neurálgico de Lenovo y Motorola

Durante la presentación liderada por el CEO de la compañía, Yang Yuanqing, se dio a conocer que esta tecnología “no es tan solo un asistente”, sino un sistema que se adapta a los usuarios en su vida cotidiana, un discurso que las grandes tecnológicas adoptaron desde la aparición de ChatGPT, a finales de 2022.

Sin embargo, Qira representa un cambio de la IA basada en aplicaciones, pues se trata de una inteligencia consciente del contexto y disponible en todos los dispositivos de la firma sin necesidad de que los usuarios abran, cambien o invoquen activamente una aplicación separada.

”No es algo que abras o cambies. Siempre está presente: entiende lo que estás haciendo y te apoya en el momento, con tu permiso. Al compartir experiencias contigo a lo largo del tiempo, aprende tu intención, anticipa tus necesidades y actúa de formas que se sienten naturales y personales”, comentó la empresa.

Qira tiene la capacidad de mostrar sugerencias proactivas, responder instantáneamente cuando se invoca o permanecer en segundo plano hasta que se necesite, además, puede actuar en nombre del usuario utilizando las capacidades del dispositivo y la IA local, incluso sin conexión, para realizar tareas y construye una base de conocimiento fusionada que combina interacciones, recuerdos y documentos seleccionados por el usuario en todos los dispositivos. Eso sí, todo con permiso previo del usuario.

En la presentación, Yuanqing hizo mucho énfasis en el desarrollo de wearables y cómo se van a combinar con la IA. Incluso resaltó que se trata de una “categoría emergente con una gran extensión de miles de millones de unidades”. Y es que no se refiere únicamente a relojes, sino también a gafas inteligentes y otro tipo de dispositivos.

De hecho, la empresa presentó un concepto de collar, el cual tiene una cámara y micrófono para actuar como un asistente de IA disponible todo el tiempo que se conecta al teléfono y computadora a través de Qira y tiene acceso a información y a actuar por el usuario en labores de productividad.

Este momento, dijo Cristiano Ammon, CEO de Qualcomm, uno de los socios de negocio de Lenovo, es un momento “emocionante porque va a materializar una nueva clase de dispositivos y me gusta este concepto de wearables inteligentes. Eso será nuestro verdadero dispositivo personal de IA”.

