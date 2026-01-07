Publicidad

Tecnología

Qira, la apuesta de Lenovo para que la IA viva en todos tus dispositivos

En CES 2026, la empresa presentó su sistema de IA transversal, acuerdos estratégicos con Nvidia, AMD, Intel y Qualcomm para acelerar la adopción de la tecnología empresarial y de consumo.
mié 07 enero 2026 09:30 AM
Lenovo lanza Qira, su agente de IA que lleva a sus computadoras y smartphones a un nuevo nivel
En la presentación estuvieron directivos de distintas empresas. (Foto: Fernando Guarneros)

Si quieres demostrar tu relevancia en el mundo de la tecnología durante el CES 2026, debes estar en The Sphere. Eso quedó claro para Lenovo, empresa que utilizó este escenario para presentar sus novedades para el año, entre las que destacan Qira, un sistema de Inteligencia Artificial integrado tanto en computadoras, como en celulares y wearables de la empresa.

La compañía es la más grande en ventas de computadoras a nivel mundial, mientras que su división de smartphones, Motorola, también ocupa un lugar relevante, incluso compitiendo en los cinco primeros lugares en el mercado de plegables, según Counterpoint. Y en ese contexto, la firma está unificando sus iniciativas bajo un mismo sistema de Inteligencia Artificial.

Qira, el nuevo centro neurálgico de Lenovo y Motorola

Durante la presentación liderada por el CEO de la compañía, Yang Yuanqing, se dio a conocer que esta tecnología “no es tan solo un asistente”, sino un sistema que se adapta a los usuarios en su vida cotidiana, un discurso que las grandes tecnológicas adoptaron desde la aparición de ChatGPT, a finales de 2022.

Sin embargo, Qira representa un cambio de la IA basada en aplicaciones, pues se trata de una inteligencia consciente del contexto y disponible en todos los dispositivos de la firma sin necesidad de que los usuarios abran, cambien o invoquen activamente una aplicación separada.

”No es algo que abras o cambies. Siempre está presente: entiende lo que estás haciendo y te apoya en el momento, con tu permiso. Al compartir experiencias contigo a lo largo del tiempo, aprende tu intención, anticipa tus necesidades y actúa de formas que se sienten naturales y personales”, comentó la empresa.

Qira tiene la capacidad de mostrar sugerencias proactivas, responder instantáneamente cuando se invoca o permanecer en segundo plano hasta que se necesite, además, puede actuar en nombre del usuario utilizando las capacidades del dispositivo y la IA local, incluso sin conexión, para realizar tareas y construye una base de conocimiento fusionada que combina interacciones, recuerdos y documentos seleccionados por el usuario en todos los dispositivos. Eso sí, todo con permiso previo del usuario.

En la presentación, Yuanqing hizo mucho énfasis en el desarrollo de wearables y cómo se van a combinar con la IA. Incluso resaltó que se trata de una “categoría emergente con una gran extensión de miles de millones de unidades”. Y es que no se refiere únicamente a relojes, sino también a gafas inteligentes y otro tipo de dispositivos.

De hecho, la empresa presentó un concepto de collar, el cual tiene una cámara y micrófono para actuar como un asistente de IA disponible todo el tiempo que se conecta al teléfono y computadora a través de Qira y tiene acceso a información y a actuar por el usuario en labores de productividad.

Este momento, dijo Cristiano Ammon, CEO de Qualcomm, uno de los socios de negocio de Lenovo, es un momento “emocionante porque va a materializar una nueva clase de dispositivos y me gusta este concepto de wearables inteligentes. Eso será nuestro verdadero dispositivo personal de IA”.

Lenovo se alía con las grandes tecnológicas

The Sphere también fue sede de la pasarela de invitados de Lenovo. Particularmente de las tres grandes compañías norteamericanas de procesadores, o sea Nvidia, AMD e Intel, con quienes resaltó su colaboración en diferentes ángulos de negocio.

En el primer caso, Lenovo presentó la AI Cloud Gigafactory junto a Jensen Huang, CEO de Nvidia, el cual es un nuevo programa de fábricas de IA que permite a los proveedores de IA en la nube poner en marcha más rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones de IA de próxima generación.

"En la era de la IA, el valor ya no se mide solo por la computación, sino también por la rapidez con la que se entregan resultados", señaló Yang. “La Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA establece un nuevo referente para el diseño de fábricas de IA escalables”, precisó.

Respecto a AMD, Lenovo anunció un conjunto de servidores, soluciones y servicios empresariales diseñados específicamente para cargas de trabajo de inferencia de IA, impulsados por la tecnología de AMD.

La inferencia de IA marca un cambio fundamental significativo, pues pasa de entrenar Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) a aprovechar modelos ya entrenados para analizar datos no vistos y tomar decisiones instantáneas en entornos del mundo real.

Así, pasar del entrenamiento a la acción convierte el capital significativo comprometido con la IA en un retorno de negocio tangible y en una ventaja competitiva valiosa. De acuerdo con estimaciones de Futurum, se prevé que el mercado global de infraestructura de inferencia de IA crecerá de 5,000 millones de dólares en 2024 a 48,800 millones de dólares en 2030, lo que representa una CAGR del 46.3% en seis años.

Por último, junto a Lip Bu Tan, CEO de Intel, Lenovo anunció que sus equipos más avanzados integrarán los procesadores Panther Lake, los cuales, además de ser de última generación, están fabricados bajo el nodo 18A, el cual es el primero que se lleva a cabo por completo en los Estados Unidos, uno de los deseos de política industrial que ha perseguido la administración Trump desde el inicio de su gobierno.

En el futuro de Lenovo siguen las pantallas enrollables y smart glasses

En este CES, la empresa también aprovechó para mostrar algunos conceptos de desarrollo y algunos de los más interesantes, además del dispositivo de IA es una nueva computadora con pantalla enrollable —diferente a la que ya está en el mercado— y unas gafas inteligentes.

El ThinkPad Rollable XD Concept es una reinvención del PC portátil, extendiendo el espacio de pantalla, ampliando la experiencia del usuario. Este concepto es uno de los primeros dispositivos plegables hacia afuera del mundo, con una pantalla orientada al exterior y una pantalla expandible orientada al usuario.

Por otra parte, las gafas de IA de Lenovo se conectan de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente, cuentan con controles táctiles y de voz intuitivos, llamadas manos libres, un teleprompter para presentaciones y discursos, y reproducción de música, además de que también se conectan a Qira.

