Lenovo lanza Qira, su agente de IA que lleva a sus computadoras y smartphones a un nuevo nivel

Lenovo se alía con las grandes tecnológicas
The Sphere también fue sede de la pasarela de invitados de Lenovo. Particularmente de las tres grandes compañías norteamericanas de procesadores, o sea Nvidia, AMD e Intel, con quienes resaltó su colaboración en diferentes ángulos de negocio.
En el primer caso, Lenovo presentó la AI Cloud Gigafactory junto a Jensen Huang, CEO de Nvidia, el cual es un nuevo programa de fábricas de IA que permite a los proveedores de IA en la nube poner en marcha más rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones de IA de próxima generación.
"En la era de la IA, el valor ya no se mide solo por la computación, sino también por la rapidez con la que se entregan resultados", señaló Yang. “La Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA establece un nuevo referente para el diseño de fábricas de IA escalables”, precisó.
Respecto a AMD, Lenovo anunció un conjunto de servidores, soluciones y servicios empresariales diseñados específicamente para cargas de trabajo de inferencia de IA, impulsados por la tecnología de AMD.
La inferencia de IA marca un cambio fundamental significativo, pues pasa de entrenar Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) a aprovechar modelos ya entrenados para analizar datos no vistos y tomar decisiones instantáneas en entornos del mundo real.
Así, pasar del entrenamiento a la acción convierte el capital significativo comprometido con la IA en un retorno de negocio tangible y en una ventaja competitiva valiosa. De acuerdo con estimaciones de Futurum, se prevé que el mercado global de infraestructura de inferencia de IA crecerá de 5,000 millones de dólares en 2024 a 48,800 millones de dólares en 2030, lo que representa una CAGR del 46.3% en seis años.
Por último, junto a Lip Bu Tan, CEO de Intel, Lenovo anunció que sus equipos más avanzados integrarán los procesadores Panther Lake, los cuales, además de ser de última generación, están fabricados bajo el nodo 18A, el cual es el primero que se lleva a cabo por completo en los Estados Unidos, uno de los deseos de política industrial que ha perseguido la administración Trump desde el inicio de su gobierno.
En el futuro de Lenovo siguen las pantallas enrollables y smart glasses
En este CES, la empresa también aprovechó para mostrar algunos conceptos de desarrollo y algunos de los más interesantes, además del dispositivo de IA es una nueva computadora con pantalla enrollable —diferente a la que ya está en el mercado— y unas gafas inteligentes.
El ThinkPad Rollable XD Concept es una reinvención del PC portátil, extendiendo el espacio de pantalla, ampliando la experiencia del usuario. Este concepto es uno de los primeros dispositivos plegables hacia afuera del mundo, con una pantalla orientada al exterior y una pantalla expandible orientada al usuario.
Por otra parte, las gafas de IA de Lenovo se conectan de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente, cuentan con controles táctiles y de voz intuitivos, llamadas manos libres, un teleprompter para presentaciones y discursos, y reproducción de música, además de que también se conectan a Qira.