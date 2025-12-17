¿Trabajas por tu cuenta y sigues sin Afore? Así puedes abrir una y empezar a ahorrar para tu retiro

Paso 1. Identificar qué Afore brinda servicio a trabajadores independientes

Antes de registrarte en una Afore conviene revisar cómo administra los recursos y qué factores influyen en el desempeño del ahorro para el retiro. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que existen tres elementos que permiten comparar a las administradoras y entender cómo impactan en los recursos que se van acumulando.

Uno de estos elementos es el Rendimiento Neto, que refleja la ganancia obtenida mientras el dinero permanece administrado por una afore. Este indicador resulta de restar las comisiones al rendimiento generado por las inversiones, por lo que las diferencias entre administradoras influyen directamente en el monto que se acumula con el tiempo.

Otro aspecto es la comisión, que corresponde al cobro por la administración de la cuenta individual, y los servicios, ya que la afore no solo invierte los recursos, también gestiona información, envía estados de cuenta y ofrece atención al usuario. Estos factores forman parte del manejo integral del ahorro para el retiro y deben considerarse al momento de elegir administradora.

Actualmente las administradoras que otorgan servicio a los trabajadores independientes son:

Banamex

Coppel

Inbursa

SURA

Invercap

PensionISSSTE

Principal

Profuturo

XXI Banorte

Azteca

Estos son los rendimientos más altos según tu generación

Nacidos entre el 2000

- Profuturo: 8.86%- SURA: 8.35%- XXI Banorte: 8.31%

Nacidos entre 1995 y 1999

- Profuturo: 8.88%- SURA: 8.40%- XXI Banorte: 8.32%

Nacidos entre 1990 y 1994

- Profuturo: 8.85%- SURA: 8.35%- Inbursa: 8.31%

Nacidos entre 1985 y 1989

- Profuturo: 8.87%- SURA: 8.28%- Inbursa: 8.18%

Nacidos entre 1980 y 1984

- Profuturo: 8.71%- SURA: 8.28%- Inbursa: 8.11%

Nacidos entre 1975 y 1979

- Profuturo: 8.56%- SURA: 8.12%- Inbursa: 7.97%

Nacidos entre 1970 y 1974

- Profuturo: 8.25%- SURA: 7.97%- XXI Banorte: 7.71%

Nacidos entre 1965 y 1969

- Profuturo: 7.86%- SURA: 7.75%- Inbursa: 7.54%

Nacidos entre 1960 y 1964

- SURA: 7.41%- Profuturo: 7.40%- Inbursa: 7.24%

Nacidos antes de 1960

- Azteca: 7.28%- Coppel: 7.19%- PensionISSSTE: 7.11%

Paso 2. Iniciar contacto con la Afore seleccionada

Después de elegir la administradora, el siguiente paso consiste en solicitar el inicio del trámite. Esto puede hacerse de varias formas:

- Comunicación telefónica con la Afore

- Solicitud de atención mediante un promotor

- Visita directa a una sucursal

- Registro de una pre-solicitud a través del portal e-sar.com.mx

Cualquiera de estas opciones permite comenzar el proceso y recibir instrucciones sobre los pasos posteriores.

Información y documentos necesarios para el registro

Para avanzar con el registro, la Afore solicitará documentos que permitan validar la identidad del solicitante. Entre ellos se encuentran:

- Acta de nacimiento

- CURP

- Identificación oficial

- Comprobante de domicilio

Adicionalmente, se requiere proporcionar:

- Dos referencias personales mayores de edad

- Información de beneficiarios

- Imagen digital del rostro

- Registro de huellas digitales

- Firma autógrafa en formato digital

Paso 3. Formas de completar el registro

Registro mediante atención directa

Una vez iniciado el trámite, se debe llenar la solicitud con datos de contacto y de identificación, como nombre completo, CURP, Afore elegida, teléfonos, domicilios y correo electrónico.

Tras enviar la información, la administradora debe comunicarse con el solicitante en un plazo máximo de seis días hábiles. Si el registro se aprueba, la constancia correspondiente se envía dentro de los cinco días hábiles siguientes. En caso contrario, la Afore informa las razones del rechazo.

Registro desde el teléfono celular

Otra alternativa consiste en realizar el trámite mediante la aplicación AforeMóvil. El proceso incluye:

- Descargar la aplicación desde la tienda digital Play Store o App Store.

- Capturar datos personales y crear cuenta y contraseña.

- Verificar identidad con una fotografía del rostro y de la identificación oficial.

- Seleccionar la Afore y firmar el contrato digital.

Paso 4. Inicio de las aportaciones voluntarias

Una vez concluido el registro, el trabajador independiente puede comenzar a realizar aportaciones voluntarias en el momento que lo decida (Dentro de los 60 días posteriores a la aprobación para activar la cuenta).