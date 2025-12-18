Tu aguinaldo puede ir directo a tu Afore: cómo domiciliar los depósitos a tu cuenta de retiro

Qué son las aportaciones voluntarias y para qué sirven

FG Trade Latin (Getty Images)

Las Administradoras de Fondos para el Retiro administran las cuentas individuales donde se concentran los recursos que financiarán la pensión. Además de las aportaciones obligatorias, el sistema permite realizar aportaciones voluntarias, que son depósitos adicionales que incrementan el saldo de la cuenta.

Este tipo de aportaciones pueden realizarse en cualquier momento y de acuerdo con la capacidad de cada trabajador. El monto acumulado depende de la frecuencia, el importe y el plazo de inversión que se elija al momento de realizar el depósito.

Qué necesitas para activar depósitos automáticos

Para programar aportaciones automáticas es necesario cumplir con ciertos requisitos previos. El primero es estar registrado en una Afore, lo que puede realizarse mediante AforeMóvil o AforeWeb si la cuenta aún no existe.

También se requiere contar con la CURP y, en algunos casos para trabajadores afiliados al IMSS, con el Número de Seguridad Social. Además, se deben tener a la mano los datos bancarios desde donde se realizará el cargo, ya sea una cuenta de débito o una CLABE interbancaria.

Cómo domiciliar aportaciones a tu Afore por internet

Una de las opciones para automatizar los depósitos es a través del portal AforeWeb, donde el trabajador puede gestionar aportaciones sin acudir a sucursal. El proceso se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresa al portal www.aforeweb.com.mx e iniciar sesión con usuario y contraseña.

2. En caso de no contar con registro previo, crea una cuenta usando CURP, correo electrónico y número celular.

3. Accede al menú “Mi Ahorro” y selecciona la opción “Ahorro en línea”.

4. Elige “Agregar nueva aportación”.

5. Captura los datos bancarios desde donde se realizará el cargo.

6. Define la periodicidad de la aportación y la fecha de descuento.

7. Ingresa el monto que se desea aportar.

8. Confirma la solicitud y acepta el resumen y el contrato del servicio mediante la contraseña de acceso.

Al concluir el proceso, el sistema envía por correo electrónico la confirmación de que la solicitud quedó registrada de forma correcta.

Cómo activar la domiciliación desde la app AforeMóvil

PeopleImages (Getty Images)

Otra alternativa consiste en utilizar la aplicación AforeMóvil, disponible para dispositivos móviles. El procedimiento es el siguiente:

1. Descargar la app desde App Store, Play Store o AppGallery.

2. Registrate ingresando CURP, correo electrónico y número celular.

3. Una vez concluido el registro, seleccionar la opción de domiciliación.

4. Elige el tipo de cargo: único, semanal, quincenal o mensual.

5. Define si el descuento se realizará a una cuenta de débito o a una CLABE interbancaria.

La aplicación también permite realizar aportaciones mediante la plataforma GanAhorro, donde ciertos consumos generan un porcentaje que se dirige a la cuenta de ahorro para el retiro.

Aportaciones voluntarias vía nómina

Existe la opción de solicitar al patrón que descuente de la nómina la cantidad que se desea destinar al ahorro voluntario. Para ello se debe presentar una solicitud por escrito, indicando el monto y la periodicidad del descuento.

Los recibos de nómina permiten verificar que la aportación se haya aplicado de forma correcta. En este esquema, los recursos suelen reflejarse en la cuenta Afore de manera bimestral.

Información que debes tomar en cuenta antes de domiciliar

Las aportaciones voluntarias no sustituyen al ahorro obligatorio y pueden realizarse sin un monto fijo predeterminado. En ventanilla, cada Afore define los mínimos aplicables y, en la mayoría de los casos, no existe una obligación de depósitos periódicos.

Al momento de aportar, es necesario indicar el plazo de inversión, ya que los recursos pueden destinarse a corto, mediano o largo plazo. Algunas aportaciones pueden tener tratamiento fiscal específico, por lo que la información debe confirmarse directamente con la Afore.