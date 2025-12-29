Esto te costará la visa estadounidense y el pasaporte en México durante 2026

Cuánto cuesta la visa estadounidense de no inmigrante en 2026

Las tarifas para solicitar una visa de no inmigrante ante el Departamento de Estado de Estados Unidos se pagan por solicitante y no son reembolsables. El monto depende de la categoría del trámite y se fija en dólares.

Para la visa de no inmigrante sin petición, que incluye categorías como turista (B), estudiante (F), tránsito (C-1), tripulación (D), medios de comunicación (I), intercambio (J), estudios vocacionales (M), así como visas TN/TD, T y U, la tarifa es de 185 dólares, lo que equivale a 3,320.75 pesos al tipo de cambio de 17.95 pesos por dólar.

En el caso de las visas que requieren petición previa, como las categorías H, L, O, P, Q y R, el costo es de 205 dólares, es decir, 3,679.75 pesos. Estas solicitudes suelen estar vinculadas a empleo temporal, transferencias entre empresas, actividades artísticas o trabajo religioso.

Para las visas E, destinadas a comerciantes o inversionistas, así como para la categoría especial de trabajadores australianos, la tarifa asciende a 315 dólares, equivalente a 5,654.25 pesos.

La visa K, correspondiente a prometidos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses, tiene un costo de 265 dólares, que al tipo de cambio considerado representa 4,756.75 pesos.

Precios del pasaporte mexicano según su vigencia

La Secretaría de Relaciones Exteriores establece los costos del pasaporte mexicano también en dólares, con tarifas diferenciadas según la duración del documento y la edad del solicitante.

El pasaporte por un año, utilizado principalmente en casos de emergencia, cuesta 57 dólares, lo que equivale a 1,023.15 pesos. Para menores de hasta tres años, el pasaporte por un año tiene un precio de 44 dólares, es decir, 789.80 pesos.

La vigencia de tres años, disponible para menores de 4 a 18 años y personas adultas, tiene un costo de 101 dólares, equivalente a 1,812.95 pesos. El pasaporte por seis años se cobra en 137 dólares, lo que representa 2,459.15 pesos.

Para personas mayores de 18 años, el pasaporte con vigencia de 10 años cuesta 209 dólares, es decir, 3,751.55 pesos.

El permiso OP-7/II para el trámite a distancia del pasaporte de un menor no tiene costo.

Descuentos y cargos adicionales que pueden aplicar

En los trámites de pasaporte por emergencia se debe cubrir un 30% adicional sobre el costo correspondiente a la vigencia solicitada. Este cargo se suma al monto base establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, existe un descuento del 50% en el costo del pasaporte para personas mayores de 60 años y para quienes acrediten alguna discapacidad, beneficio que se aplica directamente al momento del trámite.