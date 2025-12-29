Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Los capitales de Estados Unidos salen ante las políticas comerciales de Trump

En 2025, las políticas de Donald Trump provocaron una volatilidad y una salida de capitales de Estados Unidos como no se había visto en varios años.
lun 29 diciembre 2025 01:00 PM
US Economy Global Market Background Design Chart Material graph illustration image
En julio, los fondos mutuos y fondos cotizados (ETF) estadounidenses registraron salidas por más de 222,000 millones de dólares. (Foto: v-graphix/Getty Images/iStockphoto)

Si algo ha caracterizado al mercado en los últimos meses es la alta volatilidad. El índice del miedo tocó en abril su nivel más alto en casi tres años y los inversionistas reajustaron sus carteras. El nerviosismo vino principalmente por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump y, como resultado, los capitales salieron de Estados Unidos.

En julio, los fondos mutuos y fondos cotizados (ETF) estadounidenses registraron salidas por más de 222,000 millones de dólares, según datos del Investment Company Institute (ICI), el mayor monto mensual desde enero de 2023, de acuerdo con los datos disponibles.

Publicidad

“Lo que vimos fue una fuerte aversión al riesgo posterior al anuncio de tarifas por parte del gobierno de EU, lo que ocasionó salidas de capital hacia activos considerados más seguros, como la renta fija o el oro”, explica Alfonso Jarquín, director de Inversiones en VALMEX Casa de Bolsa.

Estas salidas se dieron en el contexto del Liberation Day, una jornada marcada por nuevas sanciones comerciales que reactivaron los temores de una guerra comercial encabezada por Estados Unidos, especialmente con China, las dos principales economías a nivel global. El anuncio de aranceles a diversas economías encendió las alertas sobre un posible repunte en la inflación y una desaceleración económica, ya que el encarecimiento de los productos importados en el país vecino se traslada al consumidor final, elevando los precios. Este efecto puede provocar una disminución en la demanda y, con ello, frenar el crecimiento económico.

“Hay una percepción de que el riesgo en Estados Unidos está aumentando debido a esa política comercial que no tiene absolutamente ningún sentido económico”, comentó Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA México, durante el Foro de Emisoras de Grupo BMV, en junio.

A pesar de estas salidas de capital, Jarquín asegura que no se trata de un éxodo estructural, sino más bien es un tema coyuntural. Estados Unidos es el rey del mercado, tan solo en la renta variable, las acciones de ese país pesan alrededor de 60% en el MSCI ACWI, un índice que está compuesto por los principales valores de mercados desarrollados y emergentes, lo que le otorga una posición dominante en las carteras internacionales. Sin embargo, los inversionistas están diversificando cada vez más sus exposiciones hacia otras regiones, motivados por razones de valuación y expectativa de crecimiento.

“Europa, por ejemplo, ha captado gran parte de los flujos este año, impulsado por el anuncio de un ambicioso paquete fiscal en Alemania, que rompió con el tradicional conservadurismo de gasto de la región”, señala Jarquín.

Tan solo el DAX, el principal índice accionario de Alemania, ha subido alrededor de 20% en lo que va del año, un desempeño superior al S&P500, el índice más importante del mercado estadounidense y que acumulan un alza de 16% en el mismo periodo.

Las salidas de capital se ven reflejadas también en el comportamiento de la moneda, que ha mostrado signos de debilidad frente a otras divisas. El índice dólar, que mide a la divisa estadounidense frente a otras, ha caído alrededor de 10% en lo que va del año y se encuentra en su nivel más bajo desde enero de 2022, de acuerdo con investing.com. Este debilitamiento también se explica, dice Jarquin, por la tendencia de diversificación de activos por parte de los bancos centrales, especialmente en reservas que antes estaban fuertemente invertidas en bonos del Tesoro, como es el caso de China.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en octubre hubo un flujo neto de capital hacia fuera del país por aproximadamente 37.3 millones de dólares, de los cuales 19.2 millones corresponden a salidas de instituciones oficiales, como los bancos centrales, una salida inusual pues estas instituciones suelen comprar bonos cuando el dólar está débil.

Lee:

bonos y mercados
Mercados

Bonos de largo plazo ganan terreno con la baja de tasas de Banxico

Publicidad

El creciente déficit fiscal y los niveles de deuda en Estados Unidos también generan dudas sobre la sostenibilidad de su política económica, lo que también debilita a los activos estadounidenses.

De cara a 2026, los próximos movimientos de la Fed seguirán siendo un factor determinante para la dirección de los flujos de capital a nivel global. Al cierre de 2025, el mercado descuenta entre uno y tres recortes en la tasa de referencia a lo largo de 2026, en función de la evolución de la inflación y del crecimiento económico. No obstante, la resiliencia del mercado laboral estadounidense y el riesgo de que las presiones inflacionarias se mantengan por encima del objetivo podrían llevar a la Fed a adoptar un enfoque más gradual y dependiente de los datos, prolongando un entorno de tasas relativamente elevadas.

Otros factores a monitorear son los reportes corporativos, que hasta ahora han sido positivos, pero de cambiar la tendencia, el nerviosismo de los inversionistas aumentará. Además de los riesgos económicos, el panorama geopolítico, con el conflicto entre Israel e Irán, sigue siendo una fuente de volatilidad.

Frente a este escenario, América Latina es un destino alternativo para el capital que busca mejores valuaciones y estabilidad. De acuerdo con Jarquín, la región se beneficia no solo de una menor exposición al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, sino también de una mayor demanda de materias primas y un entorno macroeconómico relativamente estable en algunos países clave.

También lee:

Los inversionistas se vuelcan en la IA china ante el temor de Wall Street a una burbuja
Mercados

Los inversionistas se vuelcan en la IA china ante el temor de Wall Street a una burbuja

“Hemos visto flujos positivos hacia Latinoamérica, donde las valuaciones se ven bastante atractivas respecto al resto del mundo”, dice el especialista de VALMEX.

Para él, países como Brasil y México han mostrado una mayor resistencia a los efectos de los aranceles estadounidenses. En el caso mexicano, su cercanía geográfica, el nearshoring y el T-MEC parecen otorgarle una ventaja competitiva.

Si bien no se trata de un colapso del mercado estadounidense, la salida de capitales refleja una pérdida de confianza y apetito por parte de los inversionistas hacia los instrumentos estadounidenses, pero se abre la oportunidad para otros mercados de atraer esos flujos.

Publicidad

Tags

Inversión Trump, la amenaza comercial Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad