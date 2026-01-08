El valor de la UMA en 2026 es más caro: lo que costarán multas y otros trámites este año

La UMA se implementa desde 2016 como una referencia económica en pesos para determinar montos por el pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, detalla el Inegi. Este año se cumple una década desde que se estableció.

Valor de la UMA diario, semanal y mensual

El valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, la mensual será de 3,566.22 pesos y la anual de 42,794.64 pesos. Esta se implementará a partir de febrero próximo. La actualización es anual conforme a lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de desindexación del salario mínimo.

Multas de tránsito

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece multas con base en la UMA por circular en sentido contrario, pasarse un alto, rebasar por la derecha, no usar las intermitentes, o no respetar los límites de velocidad, entre otras.

Si cometes una infracción, las autoridades establecerán el pago de la multa en UMAS, ya sea por su valor, diario, semanal o mensual, por lo que debes hacer una multiplicación en caso de cometer una. Por ejemplo, la multa establecida por circular en contingencia es de 20 a 30 UMAS, por lo que este 2026 la multa sería iría de los 2,346 a los 3,519 pesos por incumplir las restricciones de movilidad.

Verificación

El costo del servicio de verificación vehicular es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El costo aproximado de la verificación sería de 765.43 pesos.

Son diversos los trámites, multas e incumplimientos que se cobran con base a la UMA; por ejemplo: la Ley Federal del Trabajo establece sanciones.

En la falta de contratos escritos, se pueden imponer multas que van de las 50 hasta 5,000 veces UMA, lo que equivale a 5,865 pesos hasta una sanción significativa de 586,550 pesos para los empleadores.

En el tema de teletrabajo (home office), las multas van de las 250 a 5,000 UMA dependiendo la infracción, lo que equivaldría a 29,327 pesos, hasta los 586,550 pesos.

Trámites migratorios

En el caso de trámites migratorios, el Instituto Nacional de Migración establece sanciones de 20 a 100 días de UMA´s, para aquellas personas que no informen sobre cambio de domicilio, lugar de trabajo, estado civil y nacionalidad por parte de residentes temporales y permanentes. Las sanciones van de los 2,346 pesos a los 11,731 pesos.

Leer más: CDMX ¿Cuándo me toca verificar en CDMX? Así quedó el calendario del primer semestre en 2026

Créditos hipotecarios

Los créditos hipotecarios y préstamos también se ajustan conforme al valor de la UMA, éste se ajustará al valor de la Unidad de 2026.

“Es importante que, una vez que se dé a conocer el nuevo valor de la UMA, verifiques a través de tu Estado de Cuenta la obligación de pago de tu crédito, ya que ésta también se modifica”, advierte el Fovissste.

Debido a que las multas se establecen dependiendo la infracción o el trámite, se recomienda que las personas hagan la multiplicación con el valor establecido para este año y sepan cuánto deberán de pagar.