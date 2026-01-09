Si trabajas los domingos, este es el incremento mínimo que debe tener tu sueldo este año

¿Qué es la prima dominical y cuándo se paga?

Trabajar en domingo activa el derecho a recibir una prima dominical, que consiste en un pago adicional de al menos 25% sobre el salario diario. Este derecho aplica cuando el domingo forma parte de la jornada laboral y no del descanso semanal.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo establece que ese porcentaje se suma al salario que corresponde por el día trabajado, sin sustituirlo ni compensarlo con descansos posteriores.

Dicho pago debe entregarse aunque el salario base sea el mínimo general o el correspondiente a la Zona Libre de la Frontera Norte. Ningún acuerdo interno puede reducir ese porcentaje.

Así se calcula la prima dominical con el salario mínimo 2026

Para quienes perciben el salario mínimo general 2026, el monto diario es de 315.04 pesos. Al trabajar un domingo, la prima dominical equivale a 78.76 pesos, resultado de aplicar el 25% sobre el salario diario.

Con ese cálculo, el total a recibir por trabajar un domingo asciende a 393.80 pesos, suma del salario diario más la prima dominical correspondiente.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo diario es de 440.87 pesos. La prima dominical en ese caso es de 110.22 pesos, también calculada con el 25%.

Bajo ese esquema, el pago total por un domingo trabajado en esa zona debe ser de 551.09 pesos, sin que ese monto sustituya otros conceptos que pudieran corresponder por ley o contrato.

¿Qué pasa si el domingo es día feriado?

Cuando un domingo coincide con un día de descanso obligatorio, se aplica una regla distinta. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 75, establece que el trabajador debe recibir un pago adicional por prestar servicios en esa fecha.

En ese supuesto, además del salario correspondiente al descanso obligatorio, se debe pagar un salario doble por el servicio prestado, lo que da como resultado un salario triple por ese día.

¿Qué hago si no me pagan como se debe?

En caso de que no hayan pagado el día de descanso obligatorio como se debe, el primer paso es acudir con el área de recursos humanos o con el patrón para hablar del ajuste. En caso de que no haya una respuesta positiva, la Profedet puede intervenir para defender los derechos del trabajador.

Puedes solicitar apoyo en sus redes sociales oficiales o en los siguientes medios de comunicación:

- Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877

- Atención Ciudadana: 079, línea del Gobierno de México

