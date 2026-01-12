Si vendieron lo que empeñaste, aún puedes recibir dinero; así funciona la demasía

Qué es la demasía

Antes de empeñar un objeto, Profeco recomienda verificar que la casa de empeño esté inscrita en el Registro Público de Casas de Empeño. (Expansión|Gemini)

La demasía, también conocida como remanente, se presenta cuando una casa de empeño vende una prenda por un monto mayor al adeudo total. Para este cálculo se consideran el préstamo otorgado, los intereses generados, los costos de almacenamiento y los gastos de operación.

Si después de cubrir esos conceptos existe un excedente, ese dinero corresponde a la persona que empeñó el bien. La casa de empeño no puede apropiarse de ese saldo ni condicionarlo.

Cómo identificar si existe demasía

El primer paso consiste en verificar si la prenda ya fue comercializada. Esa información se encuentra establecida en el contrato de empeño, donde se señala el momento en que el bien puede pasar a venta por falta de pago.

Qué documentos necesitas para solicitarla

Para ejercer este derecho es necesario contar con:

- El contrato de empeño original

- Identificación oficial de la persona titular

- Cualquier comprobante relacionado con pagos, refrendos o liquidación

Estos documentos permiten acreditar la relación contractual y facilitan la verificación del saldo a favor.

Cómo solicitar la demasía paso a paso

La Profeco señala un procedimiento directo:

- Revisar en el contrato la fecha en que la prenda pudo ser vendida.

- Acudir a la casa de empeño con contrato e identificación.

- Preguntar si la prenda ya fue vendida y si generó saldo a favor.

- Solicitar la entrega del excedente, en caso de existir.

- El establecimiento debe entregar la demasía en efectivo y mantenerla disponible hasta por un año. Si no se reclama dentro de ese plazo, el derecho se extingue.

Riesgos comunes al empeñar sin información suficiente

Empeñar un bien sin conocer a detalle las condiciones del contrato puede derivar en la pérdida definitiva de la prenda y en costos mayores a los previstos. La información de Profeco señala que uno de los principales riesgos aparece cuando la urgencia económica lleva a aceptar condiciones poco favorables, como tasas elevadas, comisiones adicionales o plazos cortos para el pago del refrendo.

Existen casos en los que el Costo Anual Total (CAT) del crédito prendario supera el 150%, lo que incrementa de forma considerable el monto que debe cubrirse para recuperar el objeto. A esto se suman cobros por almacenaje, avalúo o refrendo, que no siempre se explican con claridad al momento de firmar el contrato.

Cuando no se cubre el pago dentro del plazo establecido, la casa de empeño puede vender la prenda sin posibilidad de recuperación. Esa venta ocurre aun cuando el valor comercial del bien sea mayor al monto del préstamo original. Por ello, la falta de información previa impacta tanto en el patrimonio como en la capacidad de reclamar derechos posteriores, como la demasía.

Qué revisar antes de firmar un contrato de empeño

Antes de empeñar un objeto, Profeco recomienda verificar que la casa de empeño esté inscrita en el Registro Público de Casas de Empeño. Los establecimientos que operan fuera de este registro suelen carecer de contratos de adhesión válidos y no ofrecen garantías sobre la custodia de los bienes.

También resulta necesario revisar que el contrato esté debidamente registrado ante la procuraduría y que incluya información clara sobre tasas de interés, CAT, comisiones, plazos, costos de almacenaje y condiciones para el refrendo o la liquidación del préstamo. Cada cláusula debe leerse antes de firmar, ya que define cuándo y cómo puede venderse la prenda.

Guardar comprobantes de pago, refrendo o liquidación forma parte de la protección del consumidor. Estos documentos permiten aclarar discrepancias, acreditar pagos realizados y, en caso necesario, acudir a la dependencia para presentar una queja por incumplimiento de contrato. La revisión previa y la documentación completa son claves para evitar pérdidas innecesarias y ejercer derechos posteriores.