SAT condona hasta 100% de multas y recargos en 2026: quiénes pueden aplicar al programa

“Hay que evaluar cumplir con los requisitos para no correr riesgo de que no nos aplique el programa y se aplique, porque la autoridad tiene la facultad de revisar posteriormente si cumpliste con los requisitos o no. O que apliques al programa, te generen las fichas de pago y no las pagues, pues vas a tener el riesgo de que se te exija, como dice la ley, el pago total”, explicó Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Los requisitos para aplicar al programa de regularización del SAT son estos:

Ser persona física o moral con ingresos no mayores a los 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024. Así, el SAT amplía el umbral para regularizar a pequeñas y medianas empresas, pues la edición 2025 de este apoyo aplicó para los contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones en 2023, añadió el especialista del IMCP.

Quienes deseen aplicar no debieron haberse beneficiado de este programa en su edición 2025, con créditos fiscales firmes o consentidos. Tampoco haber recibido condonaciones en los programas generalizados previos.

Asimismo, no deben tener sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal, ni formar parte de los listados definitivos (listas negras) relativos a los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).