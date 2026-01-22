SAT condona hasta 100% de multas y recargos en 2026: quiénes pueden aplicar al programa

Este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanza el Programa de Regularización 2026 para que, a quien se ponga al corriente con sus deudas fiscales de 2024 y previas, se le condonen el pago de multas y recargos.
Condonación de multas y recargos del SAT, estos son los requisitos
“Hay que evaluar cumplir con los requisitos para no correr riesgo de que no nos aplique el programa y se aplique, porque la autoridad tiene la facultad de revisar posteriormente si cumpliste con los requisitos o no. O que apliques al programa, te generen las fichas de pago y no las pagues, pues vas a tener el riesgo de que se te exija, como dice la ley, el pago total”, explicó Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Los requisitos para aplicar al programa de regularización del SAT son estos:
Ser persona física o moral con ingresos no mayores a los 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024. Así, el SAT amplía el umbral para regularizar a pequeñas y medianas empresas, pues la edición 2025 de este apoyo aplicó para los contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones en 2023, añadió el especialista del IMCP.
Quienes deseen aplicar no debieron haberse beneficiado de este programa en su edición 2025, con créditos fiscales firmes o consentidos. Tampoco haber recibido condonaciones en los programas generalizados previos.
Asimismo, no deben tener sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal, ni formar parte de los listados definitivos (listas negras) relativos a los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).
¿Cómo aplico al Programa de Regularización?
Las solicitudes para aplicar al programa proceden bajo dos opciones, cuando se tiene una deuda o crédito fiscal determinado por la autoridad, y cuando se corrige la situación de manera voluntaria.
“Las reglas te dan dos opciones, si tienes un crédito fiscal debes de presentar un caso de aclaración, vía portal del SAT o presencial, a más tarde el 31 de octubre y el SAT te va a generar una ficha de pago, la cual debes liquidar dentro de los 15 días siguientes al día en que la recibas”, comentó el especialista del IMCP.
El minisitio del Programa de Regularización 2026 es el siguiente: https://www.sat.gob.mx/minisitio/RegularizacionFiscal/RegularizacionFiscal/index.html
En este caso, las y los contribuyentes podrán realizar el pago hasta en seis parcialidades, siempre que la última parcialidad se efectúe a más tardar el 30 de noviembre de 2026 y no se encuentren en concurso mercantil o sean declarados en quiebra, y los pagos se efectúen a más tardar en la fecha de vencimiento de cada línea de captura. En caso de incumplimiento, el estímulo fiscal no tendrá efectos y la autoridad aplicará los pagos conforme al orden establecido en el artículo 20 del CFF, requiriendo el pago de la cantidad que resulte, detalló el SAT en un comunicado.
También está la opción de en caso de adeudos propios, es decir, que de forma voluntaria, el contribuyente va a pagar sus adeudos en el mismo portal de declaraciones del SAT donde regularmente se presentan las declaraciones mensuales y anuales.
“Este aplicativo tiene un renglón para aplicar el estímulo, es decir, tú vas a pagar tu impuesto adeudado o vas a presentar tu declaración, y vas a disminuir los recargos mediante ese mismo aplicativo.”, comentó el especialista del IMCP.
Así proceden los descuentos de multas
La condonación por obligaciones de pago de impuestos omitidas es al 100%, y para las obligaciones distintas a las de pago aplica el 90%, por ejemplo, una multa por una declaración informativa no presentada.
Es importante analizar si se puede aplicar al programa, ya que la tasa de recargos este año aumenta 40%, al pasar de 1.47 a 2.07% mensual, “ese es un aumento muy considerable”, agregó Figueroa.