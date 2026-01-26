Si mi afore no me da el rendimiento esperado, ¿cómo puedo cambiarla y cada cuánto?

Cuántas veces puedes cambiarte de Afore

El cambio de Administradora de Fondos para el Retiro puede realizarse una vez al año y en una segunda ocasión en ese mismo año, solo si te cambias a una Afore con mayor rendimiento. Esta regla aplica para todos los trabajadores y no depende del régimen de cotización ni del monto acumulado en la cuenta individual.

Antes de iniciar el trámite, la Condusef recomienda analizar tres elementos que permiten comparar opciones de forma objetiva. El primero es el Rendimiento Neto, que resulta de restar las comisiones a las ganancias obtenidas por la inversión de los recursos. El segundo corresponde a la comisión que cobra cada Afore por administrar la cuenta. El tercero se relaciona con los servicios, que incluyen resguardo de recursos, envío de estados de cuenta y canales de atención.

Aunque existe la posibilidad de solicitar orientación, el traspaso es un servicio autónomo que puede realizarse sin la intervención de un agente promotor.