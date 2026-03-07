Publicidad

Tendencias

Detectan posibles fallas en miles de motocicletas en México; Profeco pide revisar si tienes una

Miles de motocicletas vendidas en México deberán ser revisadas por posibles fallas. Profeco pide a los propietarios verificar si su unidad está entre las afectadas.
sáb 07 marzo 2026 06:11 PM
Profeco Motocicletas
La Revista del Consumidor de marzo reportó llamados a revisión en motocicletas, vehículos y neumáticos. (Expansión/Google AI Studio)

Si manejas motocicleta, acabas de estrenar un vehículo o recientemente cambiaste las llantas de tu camioneta, conviene que revises esta información de la edición de marzo de la Revista del Consumidor .

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre varios llamados a revisión vigentes en México para motocicletas, vehículos y neumáticos comercializados en el país.

Estos llamados forman parte de campañas preventivas de seguridad. En todos los casos, las revisiones y reparaciones se realizan sin costo para los consumidores, por lo que la autoridad recomienda atenderlas si tu vehículo o producto se encuentra entre los modelos involucrados.

A continuación, te explicamos cuáles son y qué debes hacer.

Motocicletas Ducati: posible falla en el eje trasero

La marca italiana Ducati detectó que en ciertas motocicletas el eje de la rueda trasera podría romperse si pierde su integridad estructural.

Modelos involucrados

Panigale V4 (modelos 2018 a 2024)

Streetfighter V4 (modelos 2020 a 2025)

Unidades afectadas: 706 motocicletas.

Qué se revisará: los distribuidores autorizados reemplazarán el componente sin costo.

Cómo podrían contactarte: mediante correo electrónico o a través de la aplicación MyDucati.

Vigencia de la campaña: 10 años.

Contacto:

Teléfono: 55 3113 7566

Correo: ducatimexico@ducati.com

Suzuki: revisión en más de 8 mil motocicletas

El llamado más amplio corresponde a la empresa japonesa Suzuki.

La compañía informó que algunas motocicletas pudieron salir de fábrica con pinzas de freno trasero que no corresponden al modelo, debido a un error de fabricación.

Modelo involucrado

GSX250/F (años 2022 a 2025)

Unidades afectadas: 8,170 motocicletas.

Qué hará la empresa: inspeccionará las unidades y sustituirá el soporte de la pinza de freno trasero si es necesario, sin costo.

Dato importante: el beneficio aplica incluso si la garantía ya venció.

Contacto:

Teléfono: 800 178 9854

También puedes consultar su portal de servicio.

Llantas Continental: riesgo de separación en la banda de rodamiento

De acuerdo con la Revista del Consumidor, la empresa Continental Tire detectó que ciertos neumáticos podrían presentar separación entre la banda de rodamiento y el compuesto base bajo determinadas condiciones.

Producto involucrado

General Tire Grabber HTS 60

Medida: 245/75R17 121/118S

Unidades afectadas: 1,539 piezas.

Solución: La empresa realizará el reemplazo total del neumático sin costo.

Fecha límite para la revisión: hasta el 31 de diciembre de 2026.

Contacto:

Teléfono: 800 821 2000

Correo: servicioalcliente@conti.com.mx

También puedes acudir a distribuidores autorizados.

Acura RDX 2025: actualización del sistema de dirección

La publicación también señala un llamado a revisión para la SUV de lujo Acura RDX 2025.

Unidades involucradas: 287 vehículos.

Problema detectado: Un error en la lógica del software del sistema de Dirección Eléctricamente Asistida (EPS).

Qué se hará: Una actualización gratuita del software del módulo de control EPS en distribuidores autorizados.

Contacto:

Teléfono: 800 368 8500

También puedes consultar el sitio oficial de Acura/Honda.

Qué hacer si tu vehículo aparece en estas alertas

La recomendación de la Procuraduría Federal del Consumidor es no ignorar estos llamados, ya que forman parte de medidas preventivas para evitar fallas que puedan comprometer la seguridad.

Si tienes alguno de los modelos o productos mencionados:

Contacta a la marca o a un distribuidor autorizado.

Agenda una cita para revisión.

Verifica si tu número de serie o lote está dentro de la campaña.

También puedes revisar otras alertas vigentes en el portal de la autoridad o en la edición más reciente de la Revista del Consumidor.

Atender estos llamados no tiene costo y puede ayudarte a prevenir accidentes, por lo que dedicar unos minutos a verificar la información puede hacer una gran diferencia en tu seguridad al conducir.

Más acerca del autor:

