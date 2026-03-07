Detectan posibles fallas en miles de motocicletas en México; Profeco pide revisar si tienes una

Si manejas motocicleta, acabas de estrenar un vehículo o recientemente cambiaste las llantas de tu camioneta, conviene que revises esta información de la edición de marzo de la Revista del Consumidor .

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre varios llamados a revisión vigentes en México para motocicletas, vehículos y neumáticos comercializados en el país.

Estos llamados forman parte de campañas preventivas de seguridad. En todos los casos, las revisiones y reparaciones se realizan sin costo para los consumidores, por lo que la autoridad recomienda atenderlas si tu vehículo o producto se encuentra entre los modelos involucrados.

A continuación, te explicamos cuáles son y qué debes hacer.