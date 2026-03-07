Trump presume intervención electoral en Latinoamérica y dice a aliados que no aprenderá su “maldito idioma”

Los casos que citó Trump

Durante su intervención, Trump mencionó varios ejemplos recientes de países latinoamericanos donde, según él, su apoyo fue determinante para el triunfo de determinados candidatos.

Uno de los casos que destacó fue el de Argentina, donde el actual presidente Javier Milei logró una victoria que, según Trump, estuvo precedida por su respaldo. De acuerdo con el mandatario estadounidense, antes de su auxilio Milei estaba algunos puntos abajo en las encuestas, pero tras su apoyo “subió como un cohete” hasta ganar la presidencia.

También felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y recordó que él mismo le dio “un pequeño respaldo”. Trump añadió que disfruta otorgar ese tipo de apoyos porque, aseguró, los candidatos que elige “no pierden”.

En el caso de Ecuador, mencionó al presidente Daniel Noboa como uno de los líderes que recibió su respaldo y posteriormente triunfó en las urnas. Asimismo, al dar la bienvenida a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, la incluyó entre los mandatarios que tomaron su apoyo y “siguieron hasta ganar en grande”.