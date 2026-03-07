Trump presume intervención electoral en Latinoamérica y dice a aliados que no aprenderá su “maldito idioma”

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su respaldo político ha influido en diversos procesos electorales en América Latina y presumió que los candidatos a los que apoya suelen repuntar en las encuestas hasta ganar las elecciones.
Con varios de esos líderes presentes en el encuentro, Trump afirmó que su apoyo puede resultar más efectivo que gastar grandes sumas en campañas. “Hay candidatos que gastan millones y millones de dólares y van perdiendo, pero cuando reciben mi respaldo terminan ganando”, comentó el mandatario ante los asistentes.