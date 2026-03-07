Publicidad

Trump presume intervención electoral en Latinoamérica y dice a aliados que no aprenderá su "maldito idioma"

Durante la cumbre en Florida, Trump dijo que no aprenderá el “maldito idioma” de sus aliados latinoamericanos y que prefiere comunicarse mediante intérpretes.
sáb 07 marzo 2026 02:26 PM
El presidente estadounidense aseguró que su respaldo político ha impulsado a varios candidatos latinoamericanos. (SAUL LOEB/AFP)

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su respaldo político ha influido en diversos procesos electorales en América Latina y presumió que los candidatos a los que apoya suelen repuntar en las encuestas hasta ganar las elecciones.

Con varios de esos líderes presentes en el encuentro, Trump afirmó que su apoyo puede resultar más efectivo que gastar grandes sumas en campañas. “Hay candidatos que gastan millones y millones de dólares y van perdiendo, pero cuando reciben mi respaldo terminan ganando”, comentó el mandatario ante los asistentes.

Los casos que citó Trump

Durante su intervención, Trump mencionó varios ejemplos recientes de países latinoamericanos donde, según él, su apoyo fue determinante para el triunfo de determinados candidatos.

Uno de los casos que destacó fue el de Argentina, donde el actual presidente Javier Milei logró una victoria que, según Trump, estuvo precedida por su respaldo. De acuerdo con el mandatario estadounidense, antes de su auxilio Milei estaba algunos puntos abajo en las encuestas, pero tras su apoyo “subió como un cohete” hasta ganar la presidencia.

También felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y recordó que él mismo le dio “un pequeño respaldo”. Trump añadió que disfruta otorgar ese tipo de apoyos porque, aseguró, los candidatos que elige “no pierden”.

En el caso de Ecuador, mencionó al presidente Daniel Noboa como uno de los líderes que recibió su respaldo y posteriormente triunfó en las urnas. Asimismo, al dar la bienvenida a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, la incluyó entre los mandatarios que tomaron su apoyo y “siguieron hasta ganar en grande”.

Citó casos como Argentina, Chile y Ecuador, donde —según él— sus candidatos ganaron. (SAUL LOEB/AFP)

Trump presume “un récord de victorias”

Trump afirmó que, sumando los respaldos que ha otorgado tanto en Estados Unidos como en el extranjero, ha alcanzado recientemente un récord de 124 victorias y ninguna derrota.

Según explicó, su apoyo suele generar un impacto inmediato en las encuestas. “Hay candidatos que van perdiendo y después de mi respaldo ganan por 20 o 30 puntos”, sostuvo.

El mandatario aseguró que ahora políticos de distintos países buscan su espaldarazo de forma constante, aunque dijo que no acepta todas las solicitudes. “Solo lo hago si creo que eres bueno… he rechazado muchos más de los que he aceptado”, afirmó.

Incluso pensó en cobrar por el respaldo

En tono anecdótico, Trump comentó que llegó a preguntarle a sus asesores legales si sería posible cobrar por esos respaldos, dado el impacto que —según él— tienen en las campañas, con la idea de destinar ese dinero al Tesoro de Estados Unidos.

Sin embargo, relató que su secretario de Estado, Marco Rubio, le recomendó no hacerlo porque podría generar problemas legales y políticos.

México

Trump señala a México como epicentro de los cárteles y califica a Sheinbaum como “muy buena persona”

“No voy a aprender su maldito idioma”: Trump

Durante su intervención en la cumbre, Donald Trump también llamó la atención por un comentario sobre el idioma de los mandatarios latinoamericanos. El presidente estadounidense afirmó que no tiene intención de aprender español ni otras lenguas de la región y que prefiere comunicarse a través de intérpretes.

No voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo”, dijo ante los líderes presentes. Aunque señaló que en el pasado se le daban bien los idiomas, insistió en que su agenda no le permite dedicar tiempo a aprenderlos.

Trump añadió que, para esos encuentros, confía en el trabajo de traductores profesionales. Incluso comentó que suele notar de inmediato cuando un intérprete no hace bien su trabajo o cuando resume demasiado lo que él dice. En contraste, destacó que su secretario Marco Rubio tiene una “ventaja lingüística” por hablar español y sentirse cómodo al visitar países de América Latina.

El comentario no generó molestia aparente entre los asistentes y fue recibido con algunas risas durante el encuentro.

Los asistentes a la cumbre de Trump

La reunión en Florida congregó a varios líderes y representantes de América Latina, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, entre otros.

presidencia

"Cabeza fría", responde Sheinbaum a los nuevos señalamientos de Trump por la violencia de los cárteles

Organizada bajo el nombre de “Escudo de las Américas”, la cumbre buscó coordinar acciones regionales contra el crimen organizado y los cárteles de la droga. La Casa Blanca la definió como una “coalición histórica” para promover seguridad, libertad y prosperidad en el hemisferio.

Ni México ni su presidenta estuvieron presentes en la cumbre, al igual que los mandatarios de Brasil y Colombia, considerados alineados con la izquierda latinoamericana, en contraste con la mayoría de asistentes de derecha o centro derecha.

