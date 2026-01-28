El truco para que el SAT te regrese dinero: las deducciones que sí aplican en 2026

Presentar la declaración anual suele percibirse como un trámite sin efecto para quienes reciben un sueldo y ya tienen retenciones mensuales. Esa idea provoca que muchas personas asalariadas ignoren que aún existen mecanismos legales para disminuir la carga del impuesto y, en algunos casos, recuperar parte de lo pagado. La clave está en identificar qué gastos sí pueden restarse de los ingresos y en qué momento deben declararse.
A diferencia de otros regímenes, el esquema de salarios permite aplicar deducciones personales que no se reflejan de forma automática durante el año. Estas solo se consideran al presentar la declaración anual, lo que explica por qué el resultado final no necesariamente queda en ceros y puede modificarse si se utilizan correctamente.
Publicidad
Por qué un asalariado sí puede deducir en su declaración anual
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las personas físicas que perciben ingresos por salarios tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables ciertos gastos personales al momento de presentar su Declaración Anual.
Estas deducciones personales son gastos específicos que la autoridad fiscal reconoce como válidos para reducir la base sobre la cual se calcula el Impuesto sobre la Renta. Aunque el ISR se descuente de manera periódica vía nómina, el cálculo definitivo se realiza en la declaración anual, donde se incorporan estas deducciones.
Por esa razón, la declaración de una persona asalariada no se limita a confirmar retenciones. Al incluir deducciones personales, el resultado puede modificarse y generar incluso un saldo a favor, siempre que los gastos cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad.
Publicidad
Gastos de salud que pueden restarse de los ingresos
Dentro de las deducciones personales reconocidas por el SAT se encuentran diversos gastos relacionados con la salud. Son deducibles los honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, siempre que sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes.
También pueden restarse los gastos hospitalarios y las medicinas incluidas en facturas emitidas por hospitales. Los comprobantes de farmacias no proceden para este fin. A estos conceptos se suman los honorarios a enfermeras, análisis y estudios clínicos, así como la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente.
La lista incluye prótesis, lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales y el pago de primas por seguros de gastos médicos, ya sean complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Estos gastos resultan deducibles cuando se realizan para el contribuyente, su cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos y nietos.
Para que la deducción sea válida, el pago debe efectuarse mediante cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Cuando el gasto se cubre en efectivo, la deducción no procede.
Publicidad
Educación y límites aplicables a las colegiaturas
En materia educativa, el SAT permite deducir colegiaturas pagadas a instituciones privadas con validez oficial de estudios. Este beneficio aplica desde nivel preescolar hasta bachillerato o su equivalente, con límites anuales definidos por nivel educativo.
Los montos máximos son 14,200 pesos para preescolar, 12,900 pesos para primaria, 19,900 pesos para secundaria, 17,100 pesos para profesional técnico y 24,500 pesos para bachillerato o equivalente. Para ejercer esta deducción, resulta indispensable contar con el comprobante de pago correspondiente.
Cuando en un mismo ejercicio fiscal se realizan pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos para una misma persona, el límite anual aplicable será el monto mayor entre ambos niveles. Las cuotas de inscripción o reinscripción no pueden deducirse. El transporte escolar solo es deducible cuando su contratación es obligatoria.
Otros gastos personales que pueden disminuir el ISR
Existen deducciones adicionales que también pueden aplicar las personas asalariadas. Entre ellas se encuentran los gastos funerarios del cónyuge o concubino, así como de padres, abuelos, hijos y nietos. Estos pueden pagarse con cualquier medio, siempre que se cuente con la factura correspondiente.
Otra deducción relevante corresponde a los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la casa habitación, contratados con el sistema financiero, el Infonavit, el Fovissste u otras instituciones, siempre que el crédito no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.
También son deducibles los donativos otorgados a instituciones autorizadas, siempre que no sean onerosos ni remunerativos. El monto total de estos donativos no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR del año anterior, antes de aplicar deducciones personales.
A lo anterior se suman las aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de planes personales de retiro, así como el pago de impuestos locales por salarios, cuando la tasa no exceda del 5%.
Límites generales y fecha para presentar la declaración
El SAT establece un límite global para las deducciones personales. Salvo excepciones como gastos médicos por incapacidad o discapacidad, donativos y aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, el monto total deducible no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización anuales o del 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.
Al presentar correctamente estas deducciones en la Declaración Anual, una persona asalariada puede obtener un saldo a favor. Para las personas físicas, la declaración correspondiente al ejercicio fiscal debe presentarse durante abril de 2026, conforme al calendario establecido por la autoridad fiscal.
Revisar con detalle los gastos realizados durante el año y verificar que cumplan con los requisitos permite que la declaración anual refleje el cálculo correcto del impuesto y no quede, de forma automática, en ceros.