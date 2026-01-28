El truco para que el SAT te regrese dinero: las deducciones que sí aplican en 2026

Otros gastos personales que pueden disminuir el ISR

aldomurillo (Getty Images)

Existen deducciones adicionales que también pueden aplicar las personas asalariadas. Entre ellas se encuentran los gastos funerarios del cónyuge o concubino, así como de padres, abuelos, hijos y nietos. Estos pueden pagarse con cualquier medio, siempre que se cuente con la factura correspondiente.

Otra deducción relevante corresponde a los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la casa habitación, contratados con el sistema financiero, el Infonavit, el Fovissste u otras instituciones, siempre que el crédito no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.

También son deducibles los donativos otorgados a instituciones autorizadas, siempre que no sean onerosos ni remunerativos. El monto total de estos donativos no puede exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR del año anterior, antes de aplicar deducciones personales.

A lo anterior se suman las aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de planes personales de retiro, así como el pago de impuestos locales por salarios, cuando la tasa no exceda del 5%.

Límites generales y fecha para presentar la declaración

El SAT establece un límite global para las deducciones personales. Salvo excepciones como gastos médicos por incapacidad o discapacidad, donativos y aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, el monto total deducible no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización anuales o del 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

Al presentar correctamente estas deducciones en la Declaración Anual, una persona asalariada puede obtener un saldo a favor. Para las personas físicas, la declaración correspondiente al ejercicio fiscal debe presentarse durante abril de 2026, conforme al calendario establecido por la autoridad fiscal.

Revisar con detalle los gastos realizados durante el año y verificar que cumplan con los requisitos permite que la declaración anual refleje el cálculo correcto del impuesto y no quede, de forma automática, en ceros.