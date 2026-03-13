La IA ya contrata humanos. El futuro del contrato social

Eso toca el nervio del contrato social moderno. Durante dos siglos lo hemos organizado alrededor de una premisa: quien trabaja recibe salario y, a través del empleo formal, accede a seguros, pensión, estabilidad y reconocimiento público. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que gran parte de la protección social todavía depende del ingreso o del estatus laboral. Al mismo tiempo, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definen la protección social universal como un sistema que garantiza ingresos y apoyo a lo largo de toda la vida, precisamente porque el modelo basado únicamente en el empleo formal ya deja demasiadas personas fuera. La IA aprieta esa costura: el Fondo Mundial Internacional (FMI) estima que casi 40% del empleo global está expuesto a ella, 60% en economías avanzadas, y advierte que, si complementa más a los trabajadores de mayores ingresos y eleva los retornos del capital, la desigualdad puede ampliarse.

El cambio de fondo es económico antes que filosófico: el costo de la inteligencia se está desplomando. Stanford documenta que consultar un modelo equivalente a GPT-3.5 pasó de 20 dólares por millón de tokens en 2022 a 0.07 en 2024. En energía ocurre algo parecido: la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) informa que 91% de los nuevos proyectos renovables comisionados en 2024 ya fueron más baratos que sus alternativas fósiles, y que el almacenamiento en baterías cayó 89% entre 2010 y 2023. No todo baja en línea recta: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recuerda que los alimentos siguen sometidos al clima y a la geopolítica. Pero la dirección general sí es clara: ejecutar, calcular y coordinar costará menos. Por eso la aportación humana sube un piso. La empresa del futuro se parecerá menos a una pirámide patrón-empleado y más a una arquitectura de colaboración humano-digital con intereses compartidos. Ahí entra lo más valioso que tiene y debe procurar el humano frente a la máquina: la metacreatividad, o Sistema 3, esa fusión de intuición y razón convertida en “pensamientos de pensamientos” que modelan el futuro.

Por eso la idea de una renta básica universal (UBI) ya no parece una extravagancia. En esencia, se trata de algo muy simple: un ingreso regular para todas las personas, sin condiciones. La verdadera discusión no está en el concepto, sino en cómo diseñarlo bien. Y aquí conviene despejar un prejuicio frecuente: la evidencia reciente de OpenResearch y de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER) no muestra una sociedad que deje de esforzarse, sino apenas reducciones moderadas en las horas trabajadas. Es decir, parece que recibir un piso económico no borra el deseo humano de aportar, crear o participar.