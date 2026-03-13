La página RentAHuman.ai parece una rareza futurista, pero en realidad es una señal histórica. Su propuesta es literal: agentes de IA pueden “rentar” humanos para ejecutar tareas físicas del mundo real, con integración MCP, API y pagos flexibles. A pocas semanas de su lanzamiento, ya se reportaban cientos de miles de registros y alrededor de mil tareas completadas, desde recoger paquetes hasta entregar flores. La idea parece nueva, pero en el fondo radicaliza una lógica conocida: Amazon Mechanical Turk ya ofrecía “inteligencia humana vía API”, y Toloka vende infraestructura de "human-in-the-loop" para agentes y LLM. La novedad no es externalizar trabajo humano; la novedad es que el jefe ya puede ser algorítmico.
La IA ya contrata humanos. El futuro del contrato social
Eso toca el nervio del contrato social moderno. Durante dos siglos lo hemos organizado alrededor de una premisa: quien trabaja recibe salario y, a través del empleo formal, accede a seguros, pensión, estabilidad y reconocimiento público. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que gran parte de la protección social todavía depende del ingreso o del estatus laboral. Al mismo tiempo, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definen la protección social universal como un sistema que garantiza ingresos y apoyo a lo largo de toda la vida, precisamente porque el modelo basado únicamente en el empleo formal ya deja demasiadas personas fuera. La IA aprieta esa costura: el Fondo Mundial Internacional (FMI) estima que casi 40% del empleo global está expuesto a ella, 60% en economías avanzadas, y advierte que, si complementa más a los trabajadores de mayores ingresos y eleva los retornos del capital, la desigualdad puede ampliarse.
El cambio de fondo es económico antes que filosófico: el costo de la inteligencia se está desplomando. Stanford documenta que consultar un modelo equivalente a GPT-3.5 pasó de 20 dólares por millón de tokens en 2022 a 0.07 en 2024. En energía ocurre algo parecido: la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) informa que 91% de los nuevos proyectos renovables comisionados en 2024 ya fueron más baratos que sus alternativas fósiles, y que el almacenamiento en baterías cayó 89% entre 2010 y 2023. No todo baja en línea recta: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recuerda que los alimentos siguen sometidos al clima y a la geopolítica. Pero la dirección general sí es clara: ejecutar, calcular y coordinar costará menos. Por eso la aportación humana sube un piso. La empresa del futuro se parecerá menos a una pirámide patrón-empleado y más a una arquitectura de colaboración humano-digital con intereses compartidos. Ahí entra lo más valioso que tiene y debe procurar el humano frente a la máquina: la metacreatividad, o Sistema 3, esa fusión de intuición y razón convertida en “pensamientos de pensamientos” que modelan el futuro.
Por eso la idea de una renta básica universal (UBI) ya no parece una extravagancia. En esencia, se trata de algo muy simple: un ingreso regular para todas las personas, sin condiciones. La verdadera discusión no está en el concepto, sino en cómo diseñarlo bien. Y aquí conviene despejar un prejuicio frecuente: la evidencia reciente de OpenResearch y de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER) no muestra una sociedad que deje de esforzarse, sino apenas reducciones moderadas en las horas trabajadas. Es decir, parece que recibir un piso económico no borra el deseo humano de aportar, crear o participar.
De hecho, el debate ya empieza a moverse hacia una pregunta más ambiciosa: no sólo cómo garantizar la supervivencia, sino cómo asegurar una vida digna en un mundo de abundancia tecnológica. Eso podría tomar la forma de un ingreso mayor (UHI: Ingreso Universal Alto) o de acceso garantizado a salud, educación, movilidad, energía y otros servicios esenciales, e incluso especializados. Visto así, no hablaríamos de caridad, sino de una nueva infraestructura de estabilidad social: una forma de evitar que una era potencialmente próspera termine acompañada de frustración, polarización y violencia distributiva.
La pregunta decisiva, entonces, no es si habrá redistribución, sino quién la diseñará y a cambio de qué. Mi impresión es que salvo una reacción estatal muy rápida, los primeros esquemas influyentes de ingreso o servicios universales nacerán en la órbita privada. No por altruismo puro, sino porque la infraestructura crítica (modelos, nubes, identidad, datos y distribución digital) ya se está concentrando, mientras los organismos multilaterales advierten estrechez fiscal para financiar protección universal. No es casual que World, el proyecto cofundado por Sam Altman, hable de una posible ruta hacia una renta básica universal financiada por inteligencia artificial (AI-funded UBI).
Si dejamos que la renta del futuro llegue como favor corporativo, comprará algo más que paz: comprará dependencia. La tarea política y moral es otra: empujar, con presión social, reglas de propiedad, competencia y protección que pongan la tecnología al servicio de la vida. El futuro puede ser más libre, más próspero y más humano. Pero sólo si cultivamos, desde ahora, lo irreemplazable: nuestra cognición, nuestra creatividad y nuestra capacidad de dar sentido.
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Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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