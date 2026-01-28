El SAT se pone serio: No te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal, ¿cómo denunciarlo y qué multa ponen?

¿Es legal que pidan la Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura?

Desde la postura oficial del SAT, la Constancia de Situación Fiscal concentra información que solo compete a cada contribuyente, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal. Por ese motivo, no se requiere para la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Hacienda recordó que ningún negocio, prestador de servicios o emisor puede condicionar la entrega de una factura a la presentación de este documento. Exigirlo como requisito previo para facturar se considera una práctica indebida conforme a los criterios vigentes de la autoridad fiscal.

Cuando un emisor insiste en solicitar la Constancia de Situación Fiscal para generar una factura, incurre en una conducta contraria a lo establecido por la autoridad. Esa práctica puede derivar en sanciones económicas que superan los 100,000 pesos, con multas que pueden alcanzar hasta 122,000 pesos.