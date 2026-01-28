El SAT se pone serio: No te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal, ¿cómo denunciarlo y qué multa ponen?

Negarse a emitir una factura por no presentar la Constancia de Situación Fiscal puede ser una práctica constante en comercios y centros de trabajo. La exigencia genera confusión entre contribuyentes, ya que el documento contiene datos personales y no siempre resulta necesario para facturar. Ante este escenario, conocer qué puede solicitar un emisor y cómo denunciar cuando condicionan la factura resulta clave para ejercer tus derechos fiscales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya fijó una postura clara sobre esta práctica. Existen reglas precisas sobre la información requerida para emitir un comprobante fiscal y mecanismos formales para reportar incumplimientos cuando un negocio o empleador se niega a facturar.