El SAT se pone serio: No te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal, ¿cómo denunciarlo y qué multa ponen?

La autoridad precisa qué información basta para facturar y qué documentos no forman parte del proceso obligatorio.
mié 28 enero 2026 10:05 AM
Existen reglas precisas sobre la información requerida para emitir un comprobante fiscal y mecanismos formales para reportar incumplimientos cuando un negocio o empleador se niega a facturar. (Expansión|Gemini)

Negarse a emitir una factura por no presentar la Constancia de Situación Fiscal puede ser una práctica constante en comercios y centros de trabajo. La exigencia genera confusión entre contribuyentes, ya que el documento contiene datos personales y no siempre resulta necesario para facturar. Ante este escenario, conocer qué puede solicitar un emisor y cómo denunciar cuando condicionan la factura resulta clave para ejercer tus derechos fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya fijó una postura clara sobre esta práctica. Existen reglas precisas sobre la información requerida para emitir un comprobante fiscal y mecanismos formales para reportar incumplimientos cuando un negocio o empleador se niega a facturar.

¿Es legal que pidan la Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura?

Desde la postura oficial del SAT, la Constancia de Situación Fiscal concentra información que solo compete a cada contribuyente, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal. Por ese motivo, no se requiere para la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Hacienda recordó que ningún negocio, prestador de servicios o emisor puede condicionar la entrega de una factura a la presentación de este documento. Exigirlo como requisito previo para facturar se considera una práctica indebida conforme a los criterios vigentes de la autoridad fiscal.

Cuando un emisor insiste en solicitar la Constancia de Situación Fiscal para generar una factura, incurre en una conducta contraria a lo establecido por la autoridad. Esa práctica puede derivar en sanciones económicas que superan los 100,000 pesos, con multas que pueden alcanzar hasta 122,000 pesos.

Qué datos sí deben entregarse para que te emitan un CFDI

Para la emisión correcta de una factura electrónica, el SAT establece de forma puntual la información que debe proporcionar el receptor del comprobante. Los datos obligatorios son el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal.

Con esos elementos, el emisor cuenta con la información necesaria para generar el CFDI sin requerir documentos adicionales. La entrega de esos datos cumple con los lineamientos establecidos por la autoridad tributaria.

Cualquier solicitud que vaya más allá de ese listado, incluida la exigencia de la Constancia de Situación Fiscal, no forma parte del proceso necesario para facturar y no cuenta con respaldo normativo.

Qué es la Cédula de Datos Fiscales y por qué sí puede solicitarse

A diferencia de la Constancia de Situación Fiscal, el SAT reconoce la Cédula de Datos Fiscales como un documento válido para efectos de facturación. Su función consiste en concentrar la información indispensable para emitir un CFDI.

Este documento incluye el RFC, el nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal y el régimen fiscal. Se trata de los datos mínimos que la autoridad exige para generar una factura electrónica.

Por esa razón, cuando un emisor busca confirmar información para emitir un comprobante, la Cédula de Datos Fiscales cumple con ese objetivo sin incorporar datos adicionales sobre obligaciones o actividades económicas del contribuyente.

Procedimiento para denunciar cuando se niegan a emitir una factura

Cuando un negocio o empleador se niega a emitir una factura por exigir la Constancia de Situación Fiscal, el SAT cuenta con un mecanismo de conciliación formal. El procedimiento debe realizarse de la siguiente manera:

1. Entra a https://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/mx.gob.sat.agsc.solicitud.internet.cfdi.web/home.aspx

2. Selecciona la opción “captura de solicitud de conciliación de factura”.

3. Dentro del apartado “clasificación de reporte”, elige “solicitud de emisión de factura electrónica”.

4. Completa el registro con los datos del proveedor o establecimiento que deseas reportar, así como tu información como contribuyente.

5. Captura de forma detallada cómo se presentaron los hechos, con el fin de que el servicio de administración cuente con la mayor cantidad de información posible y pueda llevar a cabo el proceso de conciliación.

Este procedimiento permite a la autoridad fiscal revisar el caso y actuar conforme a las disposiones vigentes cuando un emisor condiciona la entrega de una factura sin fundamento.

