Si en tu trabajo u oficina te piden presentarte el lunes 2 de febrero, es importante que conozcas cómo deben compensarte, ya que en 2026 es considerado como un día de descanso oficial.
¿Hoy se paga doble o triple por trabajar en día festivo en México? Lo que dice la LFT
¿Cómo deben pagarme si trabajo el 2 de febrero?
Los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en un día feriado oficial los trabajadores deberán recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.
Este año, el lunes 2 de febrero es un día feriado o de descanso oficial, ya que se recorrió la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, que originalmente se conmemora el 5 de febrero.
Entonces, la persona trabajadora debe recibir su salario normal, más el doble, es decir, el triple.
Por ejemplo, si la persona gana 500 pesos por su trabajo en un día normal, se le debe pagar esa cantidad más 1,000 pesos adicionales, lo que da un total de 1,500 pesos.
Esto aplica para cualquier trabajador o trabajadora que labore en los días de descanso obligatorio de 2026, sin importar si le pagan semanal, quincenal o mensual.
¿Qué pasa si no me pagan como corresponde?
Si una persona trabaja el 2 de febrero, o cualquier día de descanso obligatorio, y no recibe la remuneración que corresponde, la empresa o patrón estaría incurriendo en una violación a los derechos laborales.
Puedes acercarte con tu empleador o al departamento de recursos humanos para intentar resolver la situación de manera directa. En caso de que no se solucione, la persona trabajadora puede acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para recibir asesoría y representación jurídica para una conciliación.
Si visitas la Profedet, es recomendable presentarse con los siguientes documentos:
- Identificación oficial,
- Nombre de la persona empleadora,
- Domicilio de la fuente de trabajo,
- Recibo de nómina, en caso de contar con ellos.
Si el conflicto persiste, se puede presentar una denuncia formal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, también de la STPS.
Las empresas que no cumplan con las disposiciones de la LFT pueden tener sanciones impuestas por la STPS.