¿Hoy se paga doble o triple por trabajar en día festivo en México? Lo que dice la LFT

¿Cómo deben pagarme si trabajo el 2 de febrero?

Los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo establecen que en un día feriado oficial los trabajadores deberán recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Este año, el lunes 2 de febrero es un día feriado o de descanso oficial, ya que se recorrió la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, que originalmente se conmemora el 5 de febrero.

Entonces, la persona trabajadora debe recibir su salario normal, más el doble, es decir, el triple.