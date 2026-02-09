Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Si inviertes en Cetes, esta decisión de Banxico te impacta directo al bolsillo

Banxico hace una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia con el fin de evaluar el actual panorama inflacionario.
lun 09 febrero 2026 02:47 PM
si-inviertes-en-cetes-esta-decision-de-banxico-te-impacta-directo-al-bolsillo
La pausa en la tasa no garantiza que este instrumento pague lo mismo que hace unas semanas y, de hecho, los movimientos recientes muestran que los rendimientos ya vienen cambiando por plazo desde hace meses. (Expansión|ChatGPT)

Cuando Banxico no cambia su tasa de interés de referencia (como lo hizo la semana pasada), puede parecerle a los mexicanos que todo se queda igual. Pero para quien tiene su dinero invertido en Cetes la duda es otra: si la tasa se queda donde está, ¿el rendimiento también se va a quedar igual o viene otro ajuste a la baja en la siguiente subasta?

Ese es el punto que importa ahora. La pausa en la tasa no garantiza que este instrumento pague lo mismo que hace unas semanas y, de hecho, los movimientos recientes muestran que los rendimientos ya vienen cambiando por plazo desde hace meses. Con ese contexto, vale la pena mirar qué hay detrás de la decisión de Banxico, cómo se están moviendo los Cetes en los cortes más recientes y en qué te conviene fijarte para decidir si todavía es buen momento para invertir.

Publicidad

Por qué Banxico mantuvo la tasa de referencia en 7%

La decisión de mantener sin cambios la tasa de interés por parte del banco central la semana pasada respondió a un entorno que no da señales claras para seguir recortando el precio del dinero.

La actividad económica mostró una moderación hacia el cierre de 2025, pero la inflación subyacente se mantiene elevada (4.52%).

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", apuntó la entidad en su comunicado.

En paralelo, la Reserva Federal de EU optó por no mover su tasa de interés en enero, lo que acotó cambios en el escenario financiero internacional y redujo presiones externas inmediatas para un ajuste en México.

Publicidad

Banxico consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

Banxico lanza nuevo billete de 100 pesos con símbolos ocultos y que no podrás 'gastar': ¿qué significan?
Economía

Banxico lanza nuevo billete de 100 pesos y tiene símbolos ocultos, ¿qué significan?

¿Qué pasará con los Cetes?

Los datos del corte actual muestran que la decisión de mantener la tasa de referencia no se tradujo en rendimientos iguales para todos los plazos. En los vencimientos cortos y largos se registraron ajustes a la baja, mientras que en un plazo intermedio el rendimiento mostró un cambio marginal al alza.

“Todas las tasas de la economía siguen a la tasa objetivo de Banxico. Si hay recorte, las demás van para abajo”, dijo recientemente Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, al explicar cómo los movimientos en la política monetaria se reflejan en el precio de los instrumentos gubernamentales, incluso cuando la tasa se mantiene sin cambios en una decisión puntual.

En el plazo de 28 días, el rendimiento pasó de 6.95% a 6.90% en la primera semana de febrero (-0.05 puntos porcentuales). Visto en perspectiva de varios meses, este vencimiento viene de niveles por arriba de 8.10% en junio de 2025 y mostró descensos graduales hacia la zona de 7.00% en enero de 2026, hasta ubicarse en 6.90% en febrero, lo que confirma una trayectoria descendente en el rendimiento efectivo de corto plazo.

Publicidad

Para el plazo de 91 días, el ajuste reciente fue de 7.10% a 7.03% (-0.07 puntos). En el mismo periodo de comparación, este vencimiento pasó de niveles cercanos a 8.09% en junio de 2025 a ubicarse en torno a 7.10% a inicios de 2026, con un descenso paulatino que refleja la normalización del rendimiento en el plazo trimestral.

En el vencimiento de 182 días, el rendimiento avanzó de 7.14% a 7.15% en el corte más reciente (+0.01 puntos), aunque la trayectoria de los meses previos muestra un ajuste a la baja desde niveles cercanos a 8.04% en junio de 2025 hacia la zona de 7.14%–7.15% en febrero de 2026. Este comportamiento muestra que, pese al ligero repunte entre cortes, el rendimiento semestral se ubica por debajo de los niveles observados a mitad de 2025.

Para el plazo de 364 días, el rendimiento descendió de 7.50% a 7.37% (-0.13 puntos), el mayor ajuste entre los vencimientos del último corte. En perspectiva anual, este plazo pasó de niveles cercanos a 8.31% en junio de 2025 a ubicarse en 7.37% en febrero de 2026, lo que marca una reducción sostenida en el rendimiento que recibe quien decide inmovilizar su dinero por un año.

“En cualquier portafolio de inversión tienen que ir Cetes, porque es un instrumento muy seguro”, señaló Siller. La economista sugirió dar seguimiento a tres factores que influyen en su comportamiento: los movimientos de Banxico, posibles cambios en la calificación crediticia de la deuda soberana y el desempeño del mercado secundario de acciones y bonos.

Cómo han evolucionado los rendimientos en las últimas actualizaciones

Para entender a fondo cómo se han modificado los rendimientos, realice una comparativa entre el corte anterior y el actual en los rendimientos de este instrumento, con un ejemplo de inversión de 100,000 pesos en cada plazo.

Tags

Inversiones Cetes

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad