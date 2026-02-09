Si inviertes en Cetes, esta decisión de Banxico te impacta directo al bolsillo

Cuando Banxico no cambia su tasa de interés de referencia (como lo hizo la semana pasada), puede parecerle a los mexicanos que todo se queda igual. Pero para quien tiene su dinero invertido en Cetes la duda es otra: si la tasa se queda donde está, ¿el rendimiento también se va a quedar igual o viene otro ajuste a la baja en la siguiente subasta?
Ese es el punto que importa ahora. La pausa en la tasa no garantiza que este instrumento pague lo mismo que hace unas semanas y, de hecho, los movimientos recientes muestran que los rendimientos ya vienen cambiando por plazo desde hace meses. Con ese contexto, vale la pena mirar qué hay detrás de la decisión de Banxico, cómo se están moviendo los Cetes en los cortes más recientes y en qué te conviene fijarte para decidir si todavía es buen momento para invertir.