Si inviertes en Cetes, esta decisión de Banxico te impacta directo al bolsillo

Banxico consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

¿Qué pasará con los Cetes?

Los datos del corte actual muestran que la decisión de mantener la tasa de referencia no se tradujo en rendimientos iguales para todos los plazos. En los vencimientos cortos y largos se registraron ajustes a la baja, mientras que en un plazo intermedio el rendimiento mostró un cambio marginal al alza.

“Todas las tasas de la economía siguen a la tasa objetivo de Banxico. Si hay recorte, las demás van para abajo”, dijo recientemente Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, al explicar cómo los movimientos en la política monetaria se reflejan en el precio de los instrumentos gubernamentales, incluso cuando la tasa se mantiene sin cambios en una decisión puntual.

En el plazo de 28 días, el rendimiento pasó de 6.95% a 6.90% en la primera semana de febrero (-0.05 puntos porcentuales). Visto en perspectiva de varios meses, este vencimiento viene de niveles por arriba de 8.10% en junio de 2025 y mostró descensos graduales hacia la zona de 7.00% en enero de 2026, hasta ubicarse en 6.90% en febrero, lo que confirma una trayectoria descendente en el rendimiento efectivo de corto plazo.