Banxico mete freno y mantiene tasa de interés en 7%

Banxico consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

La pausa en los recortes a la tasa se dan luego de 12 recortes consecutivos a la tasa, que empezaron en junio de 2024, cuando la tasa se ubicaba en 11%. El último recorte se registró el pasado 18 de diciembre cuando la situó en 7% .

La Encuesta de Expectativas Citi México arrojó que el mercado espera que Banxico haga dos ajustes más a la tasa de interés y esta cierre en 6.5% aunque hay instituciones, como Valmex, que esperan cuatro ajustes más, por lo que la tasa cerraría en 6%.

Sobre la inflación, Banxico ajustó sus pronósticos y espera que esta converja a la meta del 3% en el segundo trimestre de 2027 y espera que en el último trimestre de este año, la inflación sea de 3.5%.

En la primera quincena de enero, la inflación general repuntó a 3.77% ante la entrada en vigor de aumentos al IEPS de las bebidas azucaradas y al tabaco.

Los expertos han señalado que los choques fiscales de inicio de año tendrán efectos de una sola vez en la inflación y se espera que no alteren significativamente la trayectoria de mediano plazo aunque Banamex ha advertido de un ligero repunte en la inflación durante el verano, por efectos del Mundial.

Se espera que entre junio y julio la demanda en servicios como los hoteles así como los servicios de alimentos impacten en la inflación aunque estos también tendrán un efecto acotado y reversible una vez que el evento deportivo culmine.