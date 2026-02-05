Publicidad

Economía

Banxico mete freno y mantiene tasa de interés en 7%

El Banco de México rompió la racha de 12 reducciones consecutivas a la tasa de interés de referencia y la mantuvo sin cambios; la decisión fue unánime.
jue 05 febrero 2026 01:02 PM
banxico mantiene tasa de interes en 7
El Banco de México evaluará el impacto de los aumentos al IEPS para la inflación. (YURI CORTEZ/AFP)

Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios la tasa de interés. En la su reunión de política monetaria de este jueves, el banco central votó de manera unánime por mantener la tasa en 7% y ajustó sus expectativas para la inflación.

La decisión estuvo en línea con lo esperado por el mercado y la misma comunicación del banco central, que en su Programa Monetario para 2026 destacó que evaluaría la evolución de la inflación.

"La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario", apuntó.

Banxico consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado.

La pausa en los recortes a la tasa se dan luego de 12 recortes consecutivos a la tasa, que empezaron en junio de 2024, cuando la tasa se ubicaba en 11%. El último recorte se registró el pasado 18 de diciembre cuando la situó en 7% .

La Encuesta de Expectativas Citi México arrojó que el mercado espera que Banxico haga dos ajustes más a la tasa de interés y esta cierre en 6.5% aunque hay instituciones, como Valmex, que esperan cuatro ajustes más, por lo que la tasa cerraría en 6%.

Sobre la inflación, Banxico ajustó sus pronósticos y espera que esta converja a la meta del 3% en el segundo trimestre de 2027 y espera que en el último trimestre de este año, la inflación sea de 3.5%.

En la primera quincena de enero, la inflación general repuntó a 3.77% ante la entrada en vigor de aumentos al IEPS de las bebidas azucaradas y al tabaco.

Los expertos han señalado que los choques fiscales de inicio de año tendrán efectos de una sola vez en la inflación y se espera que no alteren significativamente la trayectoria de mediano plazo aunque Banamex ha advertido de un ligero repunte en la inflación durante el verano, por efectos del Mundial.

Se espera que entre junio y julio la demanda en servicios como los hoteles así como los servicios de alimentos impacten en la inflación aunque estos también tendrán un efecto acotado y reversible una vez que el evento deportivo culmine.

Banco de México Tasas de interés Inflación

