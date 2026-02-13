Nu, Klar, Stori y Mercado Pago, ¿quién te cobra más caro por tener un crédito?

Si estas pensando en contratar un crédito con estas entidades conviene revisar con lupa qué cobra cada tarjeta, porque una mala elección puede convertir una deuda manejable en un pago que se extiende por meses o años y termina costando mucho más de lo que se consumió.

Expansión realizó este ejercicio con la información disponible en los portales oficiales de cada sofipo al 13 de febrero de 2026.

Nu Bank

Tasas de interés y costo anual (CAT)

- Tasa de interés promedio ponderada por saldo: 92.5% fija anual, sin IVA.

- CAT promedio: 145.8% sin IVA.

Comisiones por incumplimiento

- Pago tardío: 400.00 pesos por evento de retraso + IVA.

- Intereses moratorios: el incumplimiento genera comisiones e intereses adicionales.

- Pago mínimo: cubrir solo el mínimo incrementa el costo total de la deuda y alarga el tiempo de liquidación.

Conceptos con comisión de $0.00

- Anualidad: 0.00 pesos (sin requisitos de gasto mínimo).

- Retiro de efectivo: 0.00 pesos por parte de Nu (el cajero puede cobrar su propia comisión).

- Reposición de tarjeta: 0.00 pesos por robo o extravío.

- Uso en el extranjero: 0.00 pesos de comisión adicional.

Notas sobre costos indirectos

- Servicios de medios electrónicos: contratación sujeta a autorización del usuario.

- Riesgo financiero: contratar créditos por encima de la capacidad de pago impacta el historial crediticio.

Klar

Tasas de interés y costos anuales

- CAT promedio: 148.5% sin IVA.

- Tasa de interés anual ponderada promedio: 122%.

Comisiones de la tarjeta convencional

- Anualidad: 0.00 MXN.

- Apertura: 0.00 MXN.

- Mantenimiento: 0.00 MXN.

- Reposición de plástico: 0.00 MXN por evento.

- Comisión anual (sin IVA): 0.00 MXN.

Comisiones por uso y eventualidades

- Pago tardío: 300.00 MXN + IVA por evento.

- Disposición de efectivo: 10% del monto por evento.

- Servicios de medios electrónicos: 0.00 MXN, sujeto a autorización del usuario.