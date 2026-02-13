Publicidad

Finanzas Personales

Nu, Klar, Stori y Mercado Pago, ¿quién te cobra más caro por tener un crédito?

Entre porcentajes, comisiones y cargos por incumplimiento, el costo de financiar tus compras varían más de lo que parece. Este comparativo muestra cómo cambian los pagos según la tarjeta elegida.
vie 13 febrero 2026 02:44 PM
nu-klar-stori-mercado-pago-quien-cobra-mas-caro-por-credito
Una tarjeta de crédito abre la puerta a compras a meses sin intereses, pagos diferidos y programas de recompensas. (Expansión|Gemini)

Acceder a una tarjeta de crédito abre la puerta a compras a meses sin intereses, pagos diferidos y programas de recompensas. El problema aparece cuando no existe historial crediticio o este es limitado, un escenario que suele cerrar la puerta en los bancos tradicionales y empujar a buscar opciones en otras entidades.

Ahí es donde entran las sofipos. Suelen otorgar líneas de crédito con mayor flexibilidad, pero esa facilidad no es gratuita: los intereses y las comisiones tienden a ser más altos.

Si estas pensando en contratar un crédito con estas entidades conviene revisar con lupa qué cobra cada tarjeta, porque una mala elección puede convertir una deuda manejable en un pago que se extiende por meses o años y termina costando mucho más de lo que se consumió.

Expansión realizó este ejercicio con la información disponible en los portales oficiales de cada sofipo al 13 de febrero de 2026.

Nu Bank

Tasas de interés y costo anual (CAT)

- Tasa de interés promedio ponderada por saldo: 92.5% fija anual, sin IVA.

- CAT promedio: 145.8% sin IVA.

Comisiones por incumplimiento

- Pago tardío: 400.00 pesos por evento de retraso + IVA.

- Intereses moratorios: el incumplimiento genera comisiones e intereses adicionales.

- Pago mínimo: cubrir solo el mínimo incrementa el costo total de la deuda y alarga el tiempo de liquidación.

Conceptos con comisión de $0.00

- Anualidad: 0.00 pesos (sin requisitos de gasto mínimo).

- Retiro de efectivo: 0.00 pesos por parte de Nu (el cajero puede cobrar su propia comisión).

- Reposición de tarjeta: 0.00 pesos por robo o extravío.

- Uso en el extranjero: 0.00 pesos de comisión adicional.

Notas sobre costos indirectos

- Servicios de medios electrónicos: contratación sujeta a autorización del usuario.

- Riesgo financiero: contratar créditos por encima de la capacidad de pago impacta el historial crediticio.

Klar

Tasas de interés y costos anuales

- CAT promedio: 148.5% sin IVA.

- Tasa de interés anual ponderada promedio: 122%.

Comisiones de la tarjeta convencional

- Anualidad: 0.00 MXN.

- Apertura: 0.00 MXN.

- Mantenimiento: 0.00 MXN.

- Reposición de plástico: 0.00 MXN por evento.

- Comisión anual (sin IVA): 0.00 MXN.

Comisiones por uso y eventualidades

- Pago tardío: 300.00 MXN + IVA por evento.

- Disposición de efectivo: 10% del monto por evento.

- Servicios de medios electrónicos: 0.00 MXN, sujeto a autorización del usuario.

Stori

Costos anuales (pesos) y tasas de interés

- CAT promedio ponderado: 158.3% sin IVA.

- Tasa de interés fija promedio ponderada anual: 98.5% sin IVA.

- Comisión anual: 0.00 sin IVA.

Comisiones por operaciones y consultas

- Disposición de efectivo (cajeros en el país): 10% del monto.

- Disposición de efectivo (cajeros en el extranjero): 10% del monto.

- Consulta de saldo en cajero en el extranjero: 25 + IVA.

- Consulta de saldo en cajeros de otras entidades: 10 + IVA.

Comisiones por incidentes en pesos y administración

- Falta de pago: 300 + IVA por evento.

- Aclaración improcedente: 300 pesos + IVA.

- Reposición por deterioro, robo o extravío: 150 + IVA.

Información adicional

- Línea de crédito: de 2,000.00 a 23,000 pesos.

- Incumplimiento: genera comisiones e intereses adicionales.

- Pago mínimo: eleva el costo total y el tiempo de liquidación.

Mercado Pago

Intereses y comisiones en pesos

- Pago tardío: 300.00 pesos por ocasión.

- Intereses ordinarios anuales: 76.9%.

- CAT máximo: 110.7%.

Datos vigentes de referencia

CAT promedio: 136.0% sin IVA (tasa variable).

Vigencia: al 5 de julio de 2026.

Cálculo: 5 de febrero de 2026.

Comisión anual: 0.00 sin IVA.

Cargos sin comisión en pesos

- Anualidad: 0.00.

- Envío o reposición de tarjeta: 0.00.

Qué Sofipo cobra menos intereses y comisiones

Intereses ordinarios (menor a mayor):

- Mercado Pago: 76.9% anual

- Nu: 92.5% anual.

- Stori: 98.5% anual.

- Klar: 122% anual.

CAT promedio (menor a mayor):

- Mercado Pago: 136.0% sin IVA.

- Nu: 145.8% sin IVA.

- Klar: 148.5% sin IVA.

- Stori: 158.3% sin IVA.

Comisiones fijas por atraso en pesos:

- Mercado Pago: 300.00 por ocasión.

- Klar: 300 + IVA por evento.

- Stori: 300 + IVA por evento.

- Nu: 400 + IVA por evento.

Conclusión con base en los costos reportados

Con los datos disponibles, Mercado Pago presenta el CAT promedio más bajo y la tasa de interés ordinaria menor entre las opciones comparadas, además de anualidad y reposición sin costo. En el otro extremo del comparativo por CAT promedio se ubica Stori, mientras que Klar registra la tasa de interés anual más alta.

