Nu, Klar, Stori y Mercado Pago, ¿quién te cobra más caro por tener un crédito?

Stori
Costos anuales (pesos) y tasas de interés
- CAT promedio ponderado: 158.3% sin IVA.
- Tasa de interés fija promedio ponderada anual: 98.5% sin IVA.
- Comisión anual: 0.00 sin IVA.
Comisiones por operaciones y consultas
- Disposición de efectivo (cajeros en el país): 10% del monto.
- Disposición de efectivo (cajeros en el extranjero): 10% del monto.
- Consulta de saldo en cajero en el extranjero: 25 + IVA.
- Consulta de saldo en cajeros de otras entidades: 10 + IVA.
Comisiones por incidentes en pesos y administración
- Falta de pago: 300 + IVA por evento.
- Aclaración improcedente: 300 pesos + IVA.
- Reposición por deterioro, robo o extravío: 150 + IVA.
Información adicional
- Línea de crédito: de 2,000.00 a 23,000 pesos.
- Incumplimiento: genera comisiones e intereses adicionales.
- Pago mínimo: eleva el costo total y el tiempo de liquidación.
Mercado Pago
Intereses y comisiones en pesos
- Pago tardío: 300.00 pesos por ocasión.
- Intereses ordinarios anuales: 76.9%.
- CAT máximo: 110.7%.
Datos vigentes de referencia
CAT promedio: 136.0% sin IVA (tasa variable).
Vigencia: al 5 de julio de 2026.
Cálculo: 5 de febrero de 2026.
Comisión anual: 0.00 sin IVA.
Cargos sin comisión en pesos
- Anualidad: 0.00.
- Envío o reposición de tarjeta: 0.00.
Qué Sofipo cobra menos intereses y comisiones
Intereses ordinarios (menor a mayor):
- Mercado Pago: 76.9% anual
- Nu: 92.5% anual.
- Stori: 98.5% anual.
- Klar: 122% anual.
CAT promedio (menor a mayor):
- Mercado Pago: 136.0% sin IVA.
- Nu: 145.8% sin IVA.
- Klar: 148.5% sin IVA.
- Stori: 158.3% sin IVA.
Comisiones fijas por atraso en pesos:
- Mercado Pago: 300.00 por ocasión.
- Klar: 300 + IVA por evento.
- Stori: 300 + IVA por evento.
- Nu: 400 + IVA por evento.