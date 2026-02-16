Publicidad

Finanzas Personales

¿Ley 73 o 97? Semanas de cotización mínimas para pensionarse en el IMSS en 2026

Las personas que están bajo el régimen 97 del IMSS tienen que cumplir con el ajuste de semanas cotizadas para poder pensionarse. Cada año aumenta el mínimo requerido para iniciar el trámite.
lun 16 febrero 2026 01:36 PM
¿Cuántas semanas necesitas para jubilarte en el IMSS?
Las personas que están bajo el régimen 97 del IMSS tienen que cumplir con el ajuste de semanas cotizadas para poder pensionarse. Cada año aumentan 25 semanas. (SeizaVisuals/Getty Images)

Antes de empezar los trámites de pensión, las personas trabajadoras deben revisar aspectos esenciales para ver si califican, o deben esperar un poco más. Uno de ellos es el número de semanas cotizadas, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece un mínimo que se actualiza cada año.

Este 2026, tuvo un incremento de 25 semanas de cotización en comparación con el año pasado.

¿Eres Ley 73 o 97? De ahí dependen las semanas cotizadas

Primero se necesita saber en cuál régimen de cotización se encuentra la persona interesada para tramitar su pensión.

El IMSS cuenta con dos tipos: el Régimen o Ley 73, que aplica para las personas que fueron registradas y comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es decir, hasta el 30 de junio.

El segundo es el Régimen o Ley 97, corresponde para todas las personas que cotizaron desde el 1 de julio de 1997.

Cada régimen tiene requisitos particulares para poder tramitar su pensión, y funcionan de manera diferente para la distribución de recursos.

¿Cuántas semanas necesitas para jubilarte en el IMSS en 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el mínimo de semanas cotizadas para este año queda de la siguiente manera:

Ley 73: 500 semanas
Ley 97: 875 semanas

Las personas que están bajo el régimen 73 mantienen el monto fijo en 500 semanas de cotización, mientras que en el régimen 97 se actualiza cada año, sumando 25 semanas más de manera sucesiva.

2026: 875 semanas
2027: 900 semanas
2028: 925 semanas
2029: 950 semanas
2030: 975 semanas
2031: 1,000 semanas

Cada año tiene en promedio 52 semanas, por lo que para cumplir las 875 cotizaciones en el IMSS se requiere de haber trabajado aproximadamente 16.7 años continuos.

¿Dónde consultar mis semanas cotizadas?

El portal digital del IMSS permite solicitar la Constancia de Semanas Cotizadas según tres tipos:

Modalidad A. Constancia de Semanas Cotizadas

Modalidad B. Constancia de Semanas Cotizadas IMSS-ISSSTE

Modalidad C. Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas

Los tres trámites están disponibles en línea desde el siguiente enlace: https://www.imss.gob.mx/derechoH/semanas-cotizadas o https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado

Necesitarás:

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Número de Seguridad Social (NSS)
Correo electrónico

También se puede consultar desde la aplicación IMSS Digital, tras crear un perfil y seleccionar la opción de ‘Constancia de Semanas Cotizadas’, y será enviado al correo electrónico que está guardado.

En caso de necesitar asistencia presencial, la información se puede consultar en la Subdelegación que corresponda, de lunes a viernes en días hábiles del IMSS de 8:00 a 15:30 horas. El requisito adicional será presentar una identificación oficial vigente.

Puedes ubicar las instalaciones del IMSS más cercanas en el siguiente enlace: https://www.imss.gob.mx/directorio

Además, en el caso de personas del régimen 97, también pueden consultar sus semanas cotizadas desde sus Afores desde el Estado de Cuenta.

Requisitos para pensionarse

Ley 73

  • Tener 500 semanas de cotización
  • Tener de 60 a 65 años, para recibir el porcentaje de pensión correspondiente.
  • Identificación oficial
  • Estado de Cuenta de tu AFORE o algún comprobante que acredite tu registro en la Administradora (si no cuentas con él solicítalo a tu AFORE)
  • Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
  • Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS

Ley 97

  • Tener el mínimo de semanas cotizadas. En 2026, son 875.
  • Tener 60 a 64 años en caso de Pensión por Cesantía.
  • Tener 65 años en caso de Pensión por Vejez.
  • Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado, mismo que se solicita en la Afore.
  • Identificación oficial
  • Estado de Cuenta de la Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la Administradora (si no cuentas con él solicítalo a tu Afore).
  • Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
  • Resolución o Negativa de pensión emitida por el IMSS

Porcentaje de pensión que te toca, según la edad

Dependiendo de la edad en la que se decida pensionar, se otorgarán un porcentaje de la pensión que te correspondería si esperaras hasta los 65 años de edad.

Pensión de cesantía
60 años - 75%
61 años - 80%
62 años - 85%
63 años - 90%
64 años - 95%

Pensión de vejez
65 años - 100%

Este parámetro aplica tanto para la ley 73 como para el régimen 97 del IMSS.

Modalidades del IMSS para incrementar cotizaciones

El IMSS cuenta con diferentes esquemas de aseguramiento adicionales para que las personas puedan incrementar sus semanas cotizadas. La más conocida es la llamada Modalidad 40 , disponible para quienes cotizan bajo la Ley del 73 que solo quieran incrementar sus semanas para llegar a las 500 o subir.

Sin embargo, deben pagar un costo equivalente a un porcentaje del salario con el que se registren, el el cual puede ser hasta de 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. En 2025, el porcentaje fue 13.347%.

También existe la Modalidad 44, orientada para la población no asalariada que decida pensionarse hasta los 65 años. También se contrata con el IMSS, y se paga una cuota fija anual.

