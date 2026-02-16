¿Ley 73 o 97? Semanas de cotización mínimas para pensionarse en el IMSS en 2026

¿Eres Ley 73 o 97? De ahí dependen las semanas cotizadas

Primero se necesita saber en cuál régimen de cotización se encuentra la persona interesada para tramitar su pensión.

El IMSS cuenta con dos tipos: el Régimen o Ley 73, que aplica para las personas que fueron registradas y comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es decir, hasta el 30 de junio.

El segundo es el Régimen o Ley 97, corresponde para todas las personas que cotizaron desde el 1 de julio de 1997.

Cada régimen tiene requisitos particulares para poder tramitar su pensión, y funcionan de manera diferente para la distribución de recursos.

¿Cuántas semanas necesitas para jubilarte en el IMSS en 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el mínimo de semanas cotizadas para este año queda de la siguiente manera:

Ley 73: 500 semanas

Ley 97: 875 semanas

Las personas que están bajo el régimen 73 mantienen el monto fijo en 500 semanas de cotización, mientras que en el régimen 97 se actualiza cada año, sumando 25 semanas más de manera sucesiva.

2026: 875 semanas

2027: 900 semanas

2028: 925 semanas

2029: 950 semanas

2030: 975 semanas

2031: 1,000 semanas

Cada año tiene en promedio 52 semanas, por lo que para cumplir las 875 cotizaciones en el IMSS se requiere de haber trabajado aproximadamente 16.7 años continuos.

¿Dónde consultar mis semanas cotizadas?

El portal digital del IMSS permite solicitar la Constancia de Semanas Cotizadas según tres tipos:

Modalidad A. Constancia de Semanas Cotizadas

Modalidad B. Constancia de Semanas Cotizadas IMSS-ISSSTE

Modalidad C. Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas

Los tres trámites están disponibles en línea desde el siguiente enlace: https://www.imss.gob.mx/derechoH/semanas-cotizadas o https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado

Necesitarás:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

También se puede consultar desde la aplicación IMSS Digital, tras crear un perfil y seleccionar la opción de ‘Constancia de Semanas Cotizadas’, y será enviado al correo electrónico que está guardado.