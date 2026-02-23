¿Vas a renovar contrato? El cambio legal que impide que tu casero te suba la renta por libre acuerdo

Cuando el aumento se sale del margen, la cláusula puede quedar sin efecto

Aceptar un alza como si fuera una condición inevitable suele llevar a que el inquilino ceda por urgencia o desgaste. En vivienda, el punto de partida es otro. “Estas normas que regulan los arrendamientos destinados a casa habitación son irrenunciables y de orden público; cualquier cláusula en la que se pacte un incremento mayor a la inflación correspondiente al año anterior se entiende como no puesta”, dice Alejandro Vejar, abogado especialista en derecho civil.

Bajo ese criterio, el incremento fuera del límite no produce efectos legales. “Opera una figura que en el derecho se conoce como nulidad absoluta, (es decir que) no surte ningún tipo de efecto legal”, explica el abogado. En ese escenario, la vía principal es pedir que un juez deje sin efectos la cláusula que fijó el porcentaje indebido y ajuste el aumento a lo que marca el Código Civil. Otra ruta aparece cuando el contrato sí contempló un incremento conforme a la ley y después el arrendador intenta cambiarlo: ahí el conflicto se aborda como incumplimiento de lo pactado.

Pruebas que sostienen tu caso cuando el arrendador exige el incremento

Sostener la inconformidad no depende solo de señalar el porcentaje. Cuando existe contrato, ese documento permite ubicar cómo se fijó el aumento. Si no hay contrato firmado, la relación de arrendamiento puede acreditarse por otros medios que ayuden a reconstruir el acuerdo y el monto original.

Para ordenar la evidencia, estos son los elementos que sirven como base del reclamo:

- Contrato escrito, si existe, con la cláusula del aumento.

- Comprobantes de pago de rentas, en especial los anteriores al incremento.

- Mensajes, correos u otros medios donde conste la exigencia del nuevo monto.

- Testimonios de personas que conozcan la relación de arrendamiento.