Bravo firma una línea de financiación de 200 millones de euros con Fortress

Para Javier Salmerón, también Country Manager de Bravo en México, esta línea de financiamiento de 200 millones de euros resulta un impulso fundamental a la labor ha desarrollado la fintech desde su fundación en México.

“Este acuerdo nos permitirá fortalecer nuestra división de crédito y acelerar la expansión de nuestras soluciones innovadoras, llegando a más personas en el país y en toda Latinoamérica, que necesitan recuperar su estabilidad financiera”, destacó Javier Salmerón.

Según información de Bravo, desde 2009, han asesorado a más de 500,000 personas en México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil, al mediar acuerdos de pago con los acreedores y ofrecer crédito para liquidar las deudas, a través de un esquema que fortalece la educación financiera y permite a los clientes un mejor control de su relación con el dinero.

La solución integral de Bravo parte de un análisis de las necesidades específicas de cada persona y combina la reparación de deuda con un crédito, lo cual les ayuda a recuperar su tranquilidad financiera.

Gracias a este esquema, la fintech se ha posicionado en el sector financiero y de gestión de deudas en Europa y América Latina. A la fecha, Bravo ha liquidado más de 500,000 deudas valoradas en 1,000 millones de euros.

