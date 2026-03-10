Publicidad

Bravo firma una línea de financiación de 200 millones de euros con Fortress

Con esta operación, la compañía reforzará su división de crédito e incentivará su expansión en Europa y América Latina.
mar 10 marzo 2026 06:50 PM
Directivos de Bravo México con directivos de Fortress.
Bravo busca mantener su enfoque para combatir el sobreendeudamiento de sus clientes. (Cortesía)

Bravo, la fintech especializada en gestión de deuda y rehabilitación financiera, aseguró una línea de crédito de hasta 200 millones de euros de fondos gestionados por Fortress Investment Group (Fortress). Esta operación permitirá impulsar el crecimiento de la compañía y acelerar el desarrollo de su división de crédito.

Mediante esta financiación, Bravo fortalecerá su enfoque innovador para combatir el sobreendeudamiento. Además, la empresa espera consolidar la confianza que le han brindado BBVA Spark, la unidad de venture debt de BBVA; GPF Capital, firma de inversión especializada en pymes; Cercano Capital, brazo inversor que gestiona el patrimonio de Paul Allen, cofundador de Microsoft; así como Achieve, una organización referente del sector en Estados Unidos, entre otras instituciones.

“Bravo ha construido una plataforma diferenciada que combina tecnología, datos y experiencia financiera para abordar el sobreendeudamiento a gran escala. Esta operación refleja nuestra confianza en su análisis de riesgo y en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía, especialmente en el desarrollo de su división de crédito”, afirmó Ola Eriksson, director de Finanzas Especializadas en Fortress Investment Group.

Por su parte, Diego Paillés, Country Manager de Bravo en México, expuso que este hecho refuerza la propuesta de valor y la estrategia de crecimiento de la compañía.

“Este hito con Fortress valida nuestro enfoque único y nuestra plataforma tecnológica, elementos clave que nos han posicionado como líderes en la gestión de deuda. Para México, donde nuestra historia comenzó, y para la región, este movimiento es crucial para seguir invirtiendo en el desarrollo de productos que combatan el sobreendeudamiento y mejoren el bienestar económico de nuestros clientes”, aseguró Diego Paillés.

Para Javier Salmerón, también Country Manager de Bravo en México, esta línea de financiamiento de 200 millones de euros resulta un impulso fundamental a la labor ha desarrollado la fintech desde su fundación en México.

“Este acuerdo nos permitirá fortalecer nuestra división de crédito y acelerar la expansión de nuestras soluciones innovadoras, llegando a más personas en el país y en toda Latinoamérica, que necesitan recuperar su estabilidad financiera”, destacó Javier Salmerón.

Según información de Bravo, desde 2009, han asesorado a más de 500,000 personas en México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil, al mediar acuerdos de pago con los acreedores y ofrecer crédito para liquidar las deudas, a través de un esquema que fortalece la educación financiera y permite a los clientes un mejor control de su relación con el dinero.

La solución integral de Bravo parte de un análisis de las necesidades específicas de cada persona y combina la reparación de deuda con un crédito, lo cual les ayuda a recuperar su tranquilidad financiera.

Gracias a este esquema, la fintech se ha posicionado en el sector financiero y de gestión de deudas en Europa y América Latina. A la fecha, Bravo ha liquidado más de 500,000 deudas valoradas en 1,000 millones de euros.

Tags

bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales Fintech Finanzas personales

