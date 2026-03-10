El arte de no pagar con dinero: cómo algunos saldan sus impuestos al SAT con pagos en especie

Pago en Especie: tributar con arte en México

Todo inició con una propuesta hace más de medio siglo. En 1957, un grupo de artistas en México, liderado por David Alfaro Siqueiros, solicitaron al entonces Director del Impuesto sobre la Renta, Hugo B. Margáin, la opción de pagar sus impuestos mediante obra plástica con su firma.

“Nosotros somos artistas, sabemos pintar o grabar, pero los números no se nos dan. ¿Cómo podemos hacerle? Si nosotros damos la obra a cambios de impuestos, el Estado Mexicano puede hacerse de una gran colección”, así lo explicó Adriana Castillo Román, Directora de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, quien se encarga de la gestión de gran parte de las obras de este programa.

David Alfaro Siqueiros solicitó al entonces Director del Impuesto sobre la Renta, Hugo B. Margáin, la opción de pagar sus impuestos mediante obra plástica de su autoría. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

En esa época, no existía el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que los impuestos entraban de manera directa. La propuesta planteaba un beneficio doble: mientras los artistas cumplían sus obligaciones fiscales con su obra, el Estado fortalecía su acervo cultural.

Así comenzó el programa fiscal, con la participación de artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Raúl Anguiano.

Fue totalmente innovador, y tardó muchos años en formalizarse. Fue hasta marzo de 1975 , cuando Pago en Especie fue establecido por un decreto presidencial, el cual fue actualizado el 31 de octubre de 1994 , y sigue vigente hasta nuestros días con algunas modificaciones posteriores en 2006 y 2007.

Inicialmente, las obras contempladas se limitaban a los formatos clásicos como la pintura o la escultura, pero actualmente también se reciben piezas de fotografía, instalación y arte digital.

De acuerdo con datos de Hacienda, al menos 1,462 artistas han participado en este esquema tributario desde su existencia, lo que ha contribuido a generar un acervo estimado de 13,202 obras hasta el ejercicio fiscal 2024.

Así pagan los artistas con sus obras

El pago en especie no funciona con porcentajes de IVA o ISR, sino con una tabla y con equivalencias técnicas.

El decreto oficial estipula que el pago en especie se basa en el número de obras que el artista vendió en el ejercicio fiscal:

De 1 a 5 obras vendidas: se entrega 1 obra

De 6 a 8 obras vendidas: se entregan 2 obras

De 9 a 11: 3 obras

De 12 a 14: 4 obras

De 15 a 20: 5 obras

Más de 21: 6 obras