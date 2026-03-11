¿Abren los bancos el lunes 16 de marzo? Esto dice la CNBV

¿Abren los bancos el lunes 16 de marzo?

No. De acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones financieras sujetas a revisión de la entidad deberán cerrar sus puertas al público y suspender operaciones el lunes 16 de marzo.

Esto no solo limita a los bancos y las instituciones de crédito, también aplica para:

Sociedades Financieras Pópulares (Sofipos),

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) reguladas,

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP),

Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO)

Fondos de inversión,

Casas de bolsa,

Bolsas de valores,

instituciones calificadoras de valores,

Contrapartes centrales de valores,

Bolsas de contratos de derivados,

Cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores,

Sociedades operadoras de fondos de inversión,

Organismos de integración financiera rural,

Uniones de crédito,

Sociedades de información crediticia e instituciones de tecnología financiera.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de diciembre de 2025, solo los almacenes generales de depósitos y casas de cambio podrán operar todos los días del año, siempre y cuando cumplan con demás disposiciones de la CNBV.

¿Qué operaciones financieras sí puedo hacer sin problema?

Aunque no haya atención al público en las sucursales de los bancos e instituciones financieras, las transacciones con tarjetas de crédito o débito seguirán aplicándose de manera regular.

En caso de requerir efectivo, la población podrá disponer de los cajeros automáticos.

¿Por qué el 16 de marzo es feriado?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que el tercer lunes de marzo será día de descanso obligatorio en México, debido a que se recorre la conmemoración del 21 de marzo, el aniversario del natalicio de Benito Juárez

Juárez fue un político mexicano indígena, abogado, presidente de 1858 a 1872 y parteaguas de un gran cambio en la historia del país, gracias a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma, que dio como resultado la libertad de culto, la creación del registro civil, y la secularización de la beneficencia pública.

El también conocido como Benemérito de las Américas, enfrentó la Segunda Intervención Francesa (1862-1867), y restauró la República después de la monarquía impuesta por Maximiliano de Habsburgo.