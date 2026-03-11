El próximo lunes 16 de marzo será un día de descanso obligatorio en México, por lo que varias empresas y negocios suspenderán sus actividades regulares. Pero no todo puede quedar sin actividad, como los movimientos financieros de las personas, quienes deberán anticiparse para evitar cualquier imprevisto con sus instituciones bancarias.
¿Abren los bancos el lunes 16 de marzo? Esto dice la CNBV
No. De acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones financieras sujetas a revisión de la entidad deberán cerrar sus puertas al público y suspender operaciones el lunes 16 de marzo.
Esto no solo limita a los bancos y las instituciones de crédito, también aplica para:
Sociedades Financieras Pópulares (Sofipos),
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) reguladas,
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP),
Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO)
Fondos de inversión,
Casas de bolsa,
Bolsas de valores,
instituciones calificadoras de valores,
Contrapartes centrales de valores,
Bolsas de contratos de derivados,
Cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores,
Sociedades operadoras de fondos de inversión,
Organismos de integración financiera rural,
Uniones de crédito,
Sociedades de información crediticia e instituciones de tecnología financiera.
De acuerdo con las disposiciones oficiales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 10 de diciembre de 2025, solo los almacenes generales de depósitos y casas de cambio podrán operar todos los días del año, siempre y cuando cumplan con demás disposiciones de la CNBV.
¿Qué operaciones financieras sí puedo hacer sin problema?
Aunque no haya atención al público en las sucursales de los bancos e instituciones financieras, las transacciones con tarjetas de crédito o débito seguirán aplicándose de manera regular.
En caso de requerir efectivo, la población podrá disponer de los cajeros automáticos.
¿Por qué el 16 de marzo es feriado?
El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que el tercer lunes de marzo será día de descanso obligatorio en México, debido a que se recorre la conmemoración del 21 de marzo, el aniversario del natalicio de Benito Juárez
Juárez fue un político mexicano indígena, abogado, presidente de 1858 a 1872 y parteaguas de un gran cambio en la historia del país, gracias a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma, que dio como resultado la libertad de culto, la creación del registro civil, y la secularización de la beneficencia pública.
El también conocido como Benemérito de las Américas, enfrentó la Segunda Intervención Francesa (1862-1867), y restauró la República después de la monarquía impuesta por Maximiliano de Habsburgo.
Debido a ello, en México se celebra su natalicio como una fecha relevante. Sin embargo, el descanso oficial se recorre al tercer lunes de marzo, por lo que en cada año puede ser un día diferente.
Si trabajo el 16 de marzo, ¿cómo deben pagarme?
Para el resto de personas trabajadoras que sí deban trabajar en esta fecha, los artículos 74 y 75 de la LFT establecen que, al ser un día de descanso oficial, se debe recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.
Es decir, un salario triple. El salario por tus actividades en ese día, más dos más por ser un día de descanso obligatorio.
Por ejemplo, en caso de recibir los salarios mínimos vigentes, debería ser de la siguiente manera:
Mínimo General
Salario diario: $315.04
Salario para el 16 de marzo: $945.12
Zona Libre de la Frontera Norte
Salario diario: $440.87
Salario para el 16 de marzo:$1,322.61
Si tu empresa o patrón no cumple, está faltando a la LFT. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuita en caso de un conflicto.