Estados Unidos desembolsa casi 900 millones de dólares cada día en su guerra contra Irán

Algunos de estos costos ya estaban presupuestados, pero la mayoría —unos 3,500 millones de dólares— no lo estaban, de acuerdo con el análisis. Estos costos adicionales probablemente requerirán financiación adicional del Departamento de Defensa, ya sea a través de una asignación suplementaria u otro proyecto de ley de conciliación, con la probable oposición del Partido Demócrata y de parte del Partido Republicano.

Las estimaciones se basan en la información hecha pública por el gobierno estadounidense. El CSIS señala que, a diferencia de otros conflictos en el Medio Oriente, en los que el Pentágono publicaba actualizaciones diarias de los ataques y compendios estadísticos regulares, el Departamento de Defensa liderado por Pete Hegseth ha publicado muy pocos detalles sobre las operaciones en curso contra Irán.

Las hojas informativas diarias de la dependencia enumeran los activos involucrados en la Operación Furia Épica y el número aproximado de objetivos alcanzados, pero proporcionan detalles limitados. Además, las declaraciones periódicas del secretario Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y del Comandante del Comando Central (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, proporcionan algo de contexto y cifras adicionales sobre las operaciones de los Estados Unidos y de la coalición.

El cambio de las fuerzas estadounidenses hacia municiones menos costosas y la fuerte disminución de los lanzamientos de drones y misiles iraníes, que implicarán un uso menor de misiles defensivos, reducirán los gastos en el conflicto, de acuerdo con el documento. Los costos futuros dependerán principalmente de la intensidad de las operaciones y de la efectividad de las represalias de Irán, que apuesta por una guerra de desgaste.

Irán aseguró esté miércoles que se prepara para una guerra larga que "destruirá" la economía mundial.