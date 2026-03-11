Estados Unidos desembolsa casi 900 millones de dólares cada día en su guerra contra Irán

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que el conflicto terminará "pronto" y que "prácticamente no queda nada por atacar en Irán", cuya población lleva doce días bajo las bombas.
Los costos de las operaciones se "dispararían" si la administración pusiera botas en el suelo en Irán, como los funcionarios han sugerido que podrían hacer, dijo Mark F. Cancian, un coronel retirado y un consejero senior del CSIS a la NPR.
¿Un costo mucho mayor?
Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses que citan a fuentes en el Congreso, el costo del conflicto puede ser mucho mayor a las estimaciones hechas por el CSIS.
La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11,300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por The New York Times . Se trata de una cantidad y una tasa de combustión de municiones mucho mayores de lo que se había revelado públicamente.
Citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, el diario señala que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.
Funcionarios de defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5,600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores. Esta cantidad es equivalente al presupuesto de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) para el año fiscal 2026.