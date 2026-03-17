Banamex: "No debe haber revisiones a regulaciones existentes ni a decisiones pasadas"

Confianza de los inversionistas
El directivo también subraya que recientemente Banamex recibió una señal de confianza por parte de inversionistas institucionales internacionales, tras la colocación de una participación accionaria en el banco.
El 22 de febrero de este año, autoridades de seguridad anunciaron un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. El enfrentamiento provocó narcobloqueos y violencia en varios estados.
El evento no significó la pérdida de confianza en México. Un día después del hecho, Citi anunció que vendió 24% de su participación en Banamex a inversionistas institucionales y family offices.
La operación incluyó a siete inversionistas institucionales —General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA)— con participaciones de hasta 4.9% cada uno, en una transacción valuada en 43,000 millones de pesos (unos 2,500 millones de dólares).
“Eso es un voto de confianza en el país, en el banco y en nuestra estrategia”, señala.
Para Romo, este tipo de movimientos refleja que, a pesar de la volatilidad global o de episodios de incertidumbre, los inversionistas siguen viendo a México como un destino atractivo en el mediano y largo plazos.
Por eso el banco también busca participar en el financiamiento de proyectos vinculados con sectores clave para el desarrollo del país, como infraestructura, energía o agua.
En este punto, Romo afirma que el sistema bancario mexicano cuenta con condiciones sólidas para acompañar la expansión de la inversión.
“Los bancos están listos. Están capitalizados y con muy buenos niveles de cartera vencida. A eso nos dedicamos: queremos prestar”.
Estrategia del nuevo Banamex
La nueva etapa de Banamex tras su separación de Citi también forma parte de esta visión de crecimiento y marca un punto de inflexión para el banco, que ahora busca fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano con una estrategia enfocada en crecimiento, digitalización y nuevos negocios.
Romo explica que 2025 fue un año clave para la institución, no solo por la reorganización corporativa, sino por la definición de una estrategia orientada a mejorar su productividad comercial y acelerar su transformación digital.
“Todos nuestros negocios crecieron más que el mercado y lanzamos nuevos productos totalmente digitales orientados a jóvenes”, señala.
Entre estos desarrollos se encuentran Switch, enfocado en depósitos, y LineUp, una tarjeta de crédito diseñada para ampliar la base de clientes en canales digitales.
El directivo señala que el banco ha definido cuatro prioridades estratégicas para esta nueva etapa: colocar la experiencia del cliente en el centro de su operación, profundizar la digitalización de sus servicios, crecer por arriba del mercado en sus principales negocios y desarrollar nuevas líneas como la banca corporativa y la banca de inversión.
La llegada de nuevos inversionistas y la participación de Fernando Chico Pardo como inversionista de referencia también refuerzan esta estrategia.
“Eso es un voto de confianza en el país, en el banco y en nuestra estrategia”, afirma Romo.
Con este enfoque, Banamex busca consolidar su posición en el mercado mexicano y ampliar su capacidad para acompañar el financiamiento de empresas y proyectos en distintos sectores de la economía.