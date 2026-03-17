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Economía

Banamex: "No debe haber revisiones a regulaciones existentes ni a decisiones pasadas"

Manuel Romo, director general de Banamex, dice que evitar revisiones a decisiones ya resueltas fortalece la certidumbre jurídica y favorece el interés de los inversionistas por apostar en México.
mar 17 marzo 2026 05:55 AM
banamex pide certeza juridica
El banquero considera que el crecimiento económico de México depende de su capacidad para atraer y detonar inversión productiva. (Diego Alvarez Esquivel)

La estabilidad de las reglas y el respeto a decisiones previamente resueltas son condiciones fundamentales para que las inversiones fluyan hacia proyectos de largo plazo. En un momento en que México atraviesa cambios institucionales relevantes —como la implementación de la reforma judicial—, la certidumbre jurídica se vuelve un factor clave para el clima de negocios.

Para Manuel Romo, director general de Banamex (el cuarto banco más grande por número de activos) , la confianza de los inversionistas depende en buena medida de que se mantengan reglas claras y de que no se revisen decisiones ya tomadas. El banquero advierte que el respeto a principios como la cosa juzgada fortalece la percepción de estabilidad y facilita que el capital apueste por el país.

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“La certidumbre es algo natural: en la medida en que exista, hay interés por invertir”, dice Romo en entrevista. “También es importante que no haya revisiones de criterios o regulaciones que ya existen, ni revisiones sobre decisiones pasadas”.

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Inversión y certidumbre

El directivo considera que el crecimiento económico de México depende en gran medida de su capacidad para atraer y detonar inversión productiva. Para ello, el entorno institucional y regulatorio juega un papel central.

Datos de la Secretaría de Economía indican que México recibió 40,871 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, la cifra más alta en la historia y 10.8% más elevada que un año atrás.

Cuando hay interés por invertir, también hay demanda de crédito para acompañar el capital de quien invierte
Manuel Romo, director general de Banamex

Información del Banco de México muestra que el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial se ubicó en 11.2 billones de pesos en 2025, un incremento anual de 3.4%. De ese total, 67% fueron para el sector privado, 24% para el sector público y 4% para estados y municipios, principalmente.

El directivo señala que la forma en que se implemente la reforma judicial será relevante para el ambiente de negocios. “En la medida en que la reforma judicial genere condiciones claras, por ejemplo, en la capacidad operativa para procesar juicios, eso puede ayudar”.

Riesgos externos

Más allá del entorno interno, Romo reconoce que existen factores internacionales que podrían influir en el desempeño económico del país.

Entre ellos menciona la incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos, la volatilidad en la política arancelaria estadounidense y las condiciones de los mercados globales.

Aun así, considera que México mantiene una posición favorable dentro del nuevo mapa económico internacional.

“México está estratégicamente posicionado para ser un ganador en este reacomodo geopolítico y geoestratégico dentro del bloque de Norteamérica”, afirma.

En esa lógica es que Banamex mantiene una perspectiva moderadamente optimista para la economía mexicana. “Para este año estamos siendo más optimistas: estimamos un crecimiento de 1.6%. Creemos que es muy importante cuidar ese crecimiento e impulsar la inversión”, dice Romo.

El dinamismo del sector exportador y la integración productiva con Estados Unidos y Canadá seguirán siendo, a su juicio, factores relevantes para el desempeño económico.

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Confianza de los inversionistas

El directivo también subraya que recientemente Banamex recibió una señal de confianza por parte de inversionistas institucionales internacionales, tras la colocación de una participación accionaria en el banco.

El 22 de febrero de este año, autoridades de seguridad anunciaron un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. El enfrentamiento provocó narcobloqueos y violencia en varios estados.

El evento no significó la pérdida de confianza en México. Un día después del hecho, Citi anunció que vendió 24% de su participación en Banamex a inversionistas institucionales y family offices.

La operación incluyó a siete inversionistas institucionales —General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA)— con participaciones de hasta 4.9% cada uno, en una transacción valuada en 43,000 millones de pesos (unos 2,500 millones de dólares).

“Eso es un voto de confianza en el país, en el banco y en nuestra estrategia”, señala.

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Economía

Hay interés por invertir en México pese a violencia, asegura Chico Pardo

Para Romo, este tipo de movimientos refleja que, a pesar de la volatilidad global o de episodios de incertidumbre, los inversionistas siguen viendo a México como un destino atractivo en el mediano y largo plazos.

Por eso el banco también busca participar en el financiamiento de proyectos vinculados con sectores clave para el desarrollo del país, como infraestructura, energía o agua.

En este punto, Romo afirma que el sistema bancario mexicano cuenta con condiciones sólidas para acompañar la expansión de la inversión.

“Los bancos están listos. Están capitalizados y con muy buenos niveles de cartera vencida. A eso nos dedicamos: queremos prestar”.

Estrategia del nuevo Banamex

La nueva etapa de Banamex tras su separación de Citi también forma parte de esta visión de crecimiento y marca un punto de inflexión para el banco, que ahora busca fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano con una estrategia enfocada en crecimiento, digitalización y nuevos negocios.

Romo explica que 2025 fue un año clave para la institución, no solo por la reorganización corporativa, sino por la definición de una estrategia orientada a mejorar su productividad comercial y acelerar su transformación digital.

“Todos nuestros negocios crecieron más que el mercado y lanzamos nuevos productos totalmente digitales orientados a jóvenes”, señala.

Entre estos desarrollos se encuentran Switch, enfocado en depósitos, y LineUp, una tarjeta de crédito diseñada para ampliar la base de clientes en canales digitales.

El directivo señala que el banco ha definido cuatro prioridades estratégicas para esta nueva etapa: colocar la experiencia del cliente en el centro de su operación, profundizar la digitalización de sus servicios, crecer por arriba del mercado en sus principales negocios y desarrollar nuevas líneas como la banca corporativa y la banca de inversión.

La llegada de nuevos inversionistas y la participación de Fernando Chico Pardo como inversionista de referencia también refuerzan esta estrategia.

“Eso es un voto de confianza en el país, en el banco y en nuestra estrategia”, afirma Romo.

Con este enfoque, Banamex busca consolidar su posición en el mercado mexicano y ampliar su capacidad para acompañar el financiamiento de empresas y proyectos en distintos sectores de la economía.

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