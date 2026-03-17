Banamex: "No debe haber revisiones a regulaciones existentes ni a decisiones pasadas"

“La certidumbre es algo natural: en la medida en que exista, hay interés por invertir”, dice Romo en entrevista. “También es importante que no haya revisiones de criterios o regulaciones que ya existen, ni revisiones sobre decisiones pasadas”.

Inversión y certidumbre

El directivo considera que el crecimiento económico de México depende en gran medida de su capacidad para atraer y detonar inversión productiva. Para ello, el entorno institucional y regulatorio juega un papel central.

Datos de la Secretaría de Economía indican que México recibió 40,871 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, la cifra más alta en la historia y 10.8% más elevada que un año atrás.

Cuando hay interés por invertir, también hay demanda de crédito para acompañar el capital de quien invierte Manuel Romo, director general de Banamex

Información del Banco de México muestra que el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial se ubicó en 11.2 billones de pesos en 2025, un incremento anual de 3.4%. De ese total, 67% fueron para el sector privado, 24% para el sector público y 4% para estados y municipios, principalmente.

El directivo señala que la forma en que se implemente la reforma judicial será relevante para el ambiente de negocios. “En la medida en que la reforma judicial genere condiciones claras, por ejemplo, en la capacidad operativa para procesar juicios, eso puede ayudar”.

Riesgos externos

Más allá del entorno interno, Romo reconoce que existen factores internacionales que podrían influir en el desempeño económico del país.

Entre ellos menciona la incertidumbre en torno a la relación comercial con Estados Unidos, la volatilidad en la política arancelaria estadounidense y las condiciones de los mercados globales.

Aun así, considera que México mantiene una posición favorable dentro del nuevo mapa económico internacional.

“México está estratégicamente posicionado para ser un ganador en este reacomodo geopolítico y geoestratégico dentro del bloque de Norteamérica”, afirma.

En esa lógica es que Banamex mantiene una perspectiva moderadamente optimista para la economía mexicana. “Para este año estamos siendo más optimistas: estimamos un crecimiento de 1.6%. Creemos que es muy importante cuidar ese crecimiento e impulsar la inversión”, dice Romo.

El dinamismo del sector exportador y la integración productiva con Estados Unidos y Canadá seguirán siendo, a su juicio, factores relevantes para el desempeño económico.