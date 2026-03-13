Santander: "Hemos frenado un poco el negocio de tarjetas"

Santander México tiene la tercera cartera de crédito más grande en el país (detrás de BBVA y Banorte) con 985,629 millones de pesos, y hasta el cierre del año pasado había colocado 81,954 millones de pesos en tarjetas de crédito.

Esta cifra representa un 4.43% menos que los 85,757 millones que colocó en el 2024, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Vamos a seguir ahí muy presentes, pero la cantidad de tarjetas que están dándose en México es algo que vale la pena notar y ser cautos con eso”, dijo.

Pese a esta prudencia en las tarjetas, el banco mantiene el apetito en créditos de autos y apunta a enfocarse en el sector productivo: las pymes.

La cartera de crédito a empresas representa el 42% del total de la cartera del banco con más de 415,050 millones de pesos otorgados a este sector.

Felipe García señala que el banco se siente cómodo con el financiamiento a pymes además de prestar a empresas y gobiernos de cara al Plan de Inversión en Infraestructura que lanzó el gobierno.

Considera que el crecimiento en la colocación de crédito que ha dado la banca, que en 2025 fue de 6.6%, no refleja lo que realmente puede demandar la economía. Para este año, el banco estima un aumento en la colocación de crédito de entre 8 y 9%.

“Estamos creciendo la cartera de crédito tan rápido como realmente lo puede aguantar la economía”, dijo.

Consideró que lo ideal es que como país se logren hacer inversiones público-privadas para que la economía crezca en una mayor proporción de lo que lo está haciendo. Sobre el Plan México, Santander avala el impulso que se está dando para dar más financiamiento a pymes, para dar más proyectos en infraestructura de agua, carreteras y energía.

