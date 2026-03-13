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Economía

Santander: "Hemos frenado un poco el negocio de tarjetas"

Felipe García, director general del banco, dice que detectan problemas de morosidad en el segmento en medio de la creciente competencia de nuevos jugadores.
vie 13 marzo 2026 04:00 PM
santander busca la cautela en la colocacion de tarjetas
Felipe García, director general de Santander, dijo que ya están financiando dos proyectos carreteros que entran dentro del Plan México. (Diego Alvarez Esquivel)

Santander México está optando por la cautela en el negocio de tarjetas de crédito ante señales de problemas de morosidad y una creciente competencia de nuevos jugadores digitales en este segmento.

En entrevista, con motivo de la 89 Convención Bancaria, Felipe García Ascencio, director general del banco, dijo que quieren ser más prudentes con el negocio de tarjetas de crédito, ya que están detectando problemas de morosidad.

“Hemos frenado un poquito el tema de tarjetas porque hemos visto que hay muchísimos jugadores en el mercado dando tarjetas y, en muchos casos, algunos se están metiendo en algunos líos”, dijo García en entrevista.

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Santander México tiene la tercera cartera de crédito más grande en el país (detrás de BBVA y Banorte) con 985,629 millones de pesos, y hasta el cierre del año pasado había colocado 81,954 millones de pesos en tarjetas de crédito.

Esta cifra representa un 4.43% menos que los 85,757 millones que colocó en el 2024, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Vamos a seguir ahí muy presentes, pero la cantidad de tarjetas que están dándose en México es algo que vale la pena notar y ser cautos con eso”, dijo.

Pese a esta prudencia en las tarjetas, el banco mantiene el apetito en créditos de autos y apunta a enfocarse en el sector productivo: las pymes.

La cartera de crédito a empresas representa el 42% del total de la cartera del banco con más de 415,050 millones de pesos otorgados a este sector.

Felipe García señala que el banco se siente cómodo con el financiamiento a pymes además de prestar a empresas y gobiernos de cara al Plan de Inversión en Infraestructura que lanzó el gobierno.

Considera que el crecimiento en la colocación de crédito que ha dado la banca, que en 2025 fue de 6.6%, no refleja lo que realmente puede demandar la economía. Para este año, el banco estima un aumento en la colocación de crédito de entre 8 y 9%.

“Estamos creciendo la cartera de crédito tan rápido como realmente lo puede aguantar la economía”, dijo.

Consideró que lo ideal es que como país se logren hacer inversiones público-privadas para que la economía crezca en una mayor proporción de lo que lo está haciendo. Sobre el Plan México, Santander avala el impulso que se está dando para dar más financiamiento a pymes, para dar más proyectos en infraestructura de agua, carreteras y energía.

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Estos proyectos detonan empleos y eventualmente ven una oportunidad para que México pueda hacer más exportaciones y se integre con América del Norte.

“Estamos por lanzar dos proyectos carreteros muy grandes para las Afores”, explicó. “Sí vemos que hay mucho apetito por intermediar ese tipo de proyectos”. dijo.

Aunque no dio detalles de esta participación, Felipe García adelantó que son casi 1,000 millones de dólares por cada uno.

“Son montos muy grandes, montos que pensamos que el mercado va a poder absorber muy bien y pensamos que van a ser muy bien recibidas por el mercado, son proyectos carreteros en el centro del país hacia donde vamos a sacar la mercancía hacia Norteamérica”, adelantó.

Las aportaciones de Irene Espinosa en el Consejo de Administración

Irene Espinosa, ex subgobernadora del Banco de México (Banxico), se unió al Consejo de Administración de Santander en enero de este año.

Felipe García destacó que es una persona muy reconocida en el sector financiero mexicano y aunque sus labores no son administrativas asegura que aporta al banco en mejores prácticas.

“Está en el Consejo, no está en una tarea administrativa en el día a día”, dijo. “Va a aprender mucho también de lo que hacemos en otros países, nos va a aportar mucho para hablar de México al resto del grupo. Estamos muy contentos con que nos ayude”.

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Convención Bancaria 2026 Tarjeta de Crédito BANCO SANTANDER, S.A.

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