¿Estás en sueldos y salarios? Así se presenta la declaración anual del SAT paso a paso

Los asalariados que sí deben hacer declaración

De manera general, las personas asalariadas con ingresos menores a 400,000 pesos de un solo empleador no tienen la obligación de realizar este ejercicio fiscal. Los casos en los que sí deberán hacerlo se debe a que hay más fuentes de efectivo o una circunstancia especial.

Para ponerlo claro, las personas físicas con ingresos por sueldos y salarios en las siguientes situaciones están obligadas presentar la declaración:

- Quienes hayan dejado su trabajo antes del 31 de diciembre;

- Tengan dos o más empleadores al mismo tiempo;

- Si obtuvieron ingresos distintos a salarios, como la enajenación de bienes;

- Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener;

- Si tuvo ingresos por indemnización o jubilación; o

- Si la totalidad de sus ingresos anuales por salarios supera los 400,000 pesos.

En estos casos, deberán realizar su declaración en la plataforma del SAT entre el 1 al 30 de abril, por lo que se recomienda tener a la mano los comprobantes emitidos durante el ejercicio fiscal.

Declaración anual para sueldos y salarios

La plataforma de la declaración anual es la misma para todas las personas físicas, pero tiene opciones específicas por cada régimen fiscal. Para realizarla, sigue los siguientes pasos:

1. Accede a https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona “Declaraciones para personas”. Posteriormente, dirígete a la opción “Anual” y busca el link para ingresar al servicio.

2. La plataforma abrirá una nueva pestaña para acceder al sitio. Podrás entrar con tu contraseña o con e.firma, y RFC.

3. Una vez dentro del portal, elige el ejercicio, período y el tipo de declaración. Por ejemplo, en esta ocasión será:

Ejercicio: 2025

Tipo de declaración: Normal

Periodo: Del Ejercicio

Después, activa la casilla de Sueldo, salarios y asimilados si tus ingresos fueron por esta vía. De ser el caso, esta estará preseleccionada.