¿Estás en sueldos y salarios? Así se presenta la declaración anual del SAT paso a paso

4. Responde a las preguntas que vienen con opción de “Si” o “No” sobre la obligatoriedad de presentar la declaración, o si tienes pendientes fiscales por acreditar. Da clic en Siguiente.
5. La plataforma se actualizará con los datos provenientes de Sueldos, salarios y asimilados en el ejercicio. En primera instancia, mostrará los datos globales, que podrán ser revisados a detalle con el botón “Ver”. Ahí, saldrá un menú desplegable con información del contribuyente, los ingresos anuales, retenciones, y la opción de si aceptas o no la información precargada.
En esta ocasión, conviene valorar la información con los comprobantes de nómina para verificar si la información coincide y es correcta, o hace falta ajustar.
6. En caso de que no reconozcas la información precargada, se puede eliminar la casilla y llenar una nueva con los datos que se consideren correctos. En cualquier caso, se requiere que sea soportada por comprobantes fiscales.
7. Después de revisar todos los apartados anteriores, revisa a detalle la sección Resultado. Contiene información de pérdidas de ejercicios anteriores, como intereses. También tendrá información precargada.
8. Ingresa a la pestaña de Deducciones Personales para verificar los montos deducibles según su tipo. De manera similar, se podrán aceptar o modificar de manera manual con información de comprobantes que correspondan.
Al final, tendrás que aceptar la información de las deducciones cuando sea correcta y pasar a la siguiente fase.
9. Ingresa a la pestaña Determinación, la cual tendrá los datos de los ingresos acumulables, las deducciones y el ISR retenido. Revisa que los datos correspondan con las pestañas anteriores.
En caso de tener saldo a favor, podrás seleccionar qué deseas hacer con ella: Compensación, Devolución, Sin selección.
10. Si se selecciona la Devolución, se deberá elegir entre las CLABE señaladas en el portal o agregar una nueva a 18 posiciones para recibir los ingresos. La cuenta deberá estar a nombre del titular.