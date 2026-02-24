No esperes a la Declaración Anual, el SAT te dice si aplicaron tus deducciones y cuántos ingresos tuviste

Visor de Nómina
En la pantalla principal, se puede elegir el ejercicio fiscal consultar. Para la próxima declaración anual, se debe revisar el año 2025.
Al dar clic en ‘Consulta’, el sitio desplegará un Acumulado Anual Total de los ingresos y retenciones informadas al SAT entre enero y diciembre de 2025. Mostrará los detalles reportados, como el concepto de ingresos (Sueldos y salarios), si hay montos exentos, su aplicaron subsidios, y el total del ISR retenido en el año.
También muestra la información de los retenedores del impuesto, es decir, la empresa o del patrón (o patrones) que trasladaron el impuesto al SAT durante los pagos.
Este primer informe puede descargarse en un documento PDF.
En caso de querer profundizar, se puede ver los detalles por patrón, y ver los ingresos y retenciones por mes. Los datos pueden exportarse en PDF y en XLS.
Visor de deducciones personales
La pantalla principal tiene la información de la persona contribuyente y tres menús principales. A continuación, descritos por orden de aparición:
Instrucciones: Es la parte informativa de cómo funciona el visor y la información disponible en ella. Destaca que se podrán hacer las consultas de los conceptos considerados como deducciones personales, los CFDI ya que son considerados así como los gastos factibles de serlo.
Según la plataforma del SAT, se podrán hacer consultas de hasta 200 registros, y en caso de excederse, se debe realizar la exportación de los datos en formato Excel para su consulta.
Visor: Es el menú principal para seleccionar el ejercicio fiscal a consultar.
Información importante: Es el compilado informativo de cuáles son las deducciones personales autorizadas y sus características específicas, como límites de gasto, o la información que debe decir la factura para ser contempladas, además del fundamento legal.
Tras realizar la consulta del ejercicio, se mostrará un Resumen de las deducciones personales:
- Cuántas deducciones fueron en total y cuánto suman
- Cuántos gastos son factibles de ser deducciones personales fueron en total y cuánto suman
Se puede revisar el detalle de las deducciones, y permite filtrar por RFC del emisor, el folio fiscal, o las fechas. La plataforma enlistará información y las facturas (tanto en PDF como XML) que comprueban las deducciones.
La información puede descargarse en formato Excel.