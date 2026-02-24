No esperes a la Declaración Anual, el SAT te dice si aplicaron tus deducciones y cuántos ingresos tuviste

Visores del SAT, ¿qué son y qué información comparten?

El SAT cuenta con dos herramientas para que los contribuyentes puedan revisar qué información tiene la autoridad sobre sus ingresos y gastos deducibles por cada ejercicio fiscal.

El primero es un visor de comprobantes de nómina para el trabajador, que sirve para ver los ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios y pagos por separación informados al SAT por los patrones, a través de los comprobantes de nómina que fueron expedidos.

El visor cuenta con información desde 2017 y los ejercicios posteriores.

Por otra parte, está el visor de deducciones personales, que engloba los gastos realizados durante el ejercicio fiscal que pueden ser restados de los ingresos acumulables en la declaración anual. Las deducciones tienen como objetivo diminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR), y pagar menos impuestos o generar un saldo a favor en la Declaración Anual.

El visor da cuenta del total de estos gastos, que pueden ser honorarios médicos o dentales, cuotas hospitalarias o facturas de hospitales, colegiaturas, donativos realizados a instituciones o aportaciones complementarias a la Afore.

La información disponible en los visores de nómina y de deducciones de nómina son la base que realiza el SAT para el prellenado de datos en la plataforma de Declaración Anual, por lo que es necesario verificar que sea correcta.

¿Cómo usar los visores del SAT?

Acceder a los visores es sencillo, solo se necesita contar con la e.firma o contraseña vigente.

1. Ingresa al portal del SAT y dirígete a la pestaña de ‘Personas’, o da clic directamente en https://www.sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas

2. El sitio mostrará el banner para consultar los visores. Puedes dar clic en el que quieras revisar.

3. El sitio desplegará una nueva pestaña para acceder al sistema, ya sea por contraseña o por e.firma. Y redigirá al tipo de visor seleccionado.