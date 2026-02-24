Publicidad

Finanzas Personales

No esperes a la Declaración Anual, el SAT te dice si aplicaron tus deducciones y cuántos ingresos tuviste

Para personas físicas, las herramientas digitales de nómina y gastos muestran la base del prellenado 2025 y permiten detectar errores antes del cierre de correcciones en febrero.
mar 24 febrero 2026 05:55 AM
declaracion-anual-visor-sat.png
El SAT permite la revisión de información de los contribuyentes a través de los visores de deducciones personales y comprobantes de nómina. (RealPeopleGroup/Getty Images - ChatGPT)

Abril es el mes para que las personas físicas realicen su Declaración Anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero desde antes, es importante que los contribuyentes revisen su información para asegurarse que no tendrán problemas al presentar su reporte al fisco.

La ventaja es que el SAT cuenta con herramientas digitales para facilitar esta labor de consulta a través de los visores de nómina para los trabajadores, y de las deducciones personales. Con ellas, se puede detectar errores que aún están a tiempo de arreglarse.

Visores del SAT, ¿qué son y qué información comparten?

El SAT cuenta con dos herramientas para que los contribuyentes puedan revisar qué información tiene la autoridad sobre sus ingresos y gastos deducibles por cada ejercicio fiscal.

El primero es un visor de comprobantes de nómina para el trabajador, que sirve para ver los ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios y pagos por separación informados al SAT por los patrones, a través de los comprobantes de nómina que fueron expedidos.

El visor cuenta con información desde 2017 y los ejercicios posteriores.

Por otra parte, está el visor de deducciones personales, que engloba los gastos realizados durante el ejercicio fiscal que pueden ser restados de los ingresos acumulables en la declaración anual. Las deducciones tienen como objetivo diminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR), y pagar menos impuestos o generar un saldo a favor en la Declaración Anual.

El visor da cuenta del total de estos gastos, que pueden ser honorarios médicos o dentales, cuotas hospitalarias o facturas de hospitales, colegiaturas, donativos realizados a instituciones o aportaciones complementarias a la Afore.

La información disponible en los visores de nómina y de deducciones de nómina son la base que realiza el SAT para el prellenado de datos en la plataforma de Declaración Anual, por lo que es necesario verificar que sea correcta.

¿Cómo usar los visores del SAT?

Acceder a los visores es sencillo, solo se necesita contar con la e.firma o contraseña vigente.

1. Ingresa al portal del SAT y dirígete a la pestaña de ‘Personas’, o da clic directamente en https://www.sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas

2. El sitio mostrará el banner para consultar los visores. Puedes dar clic en el que quieras revisar.

3. El sitio desplegará una nueva pestaña para acceder al sistema, ya sea por contraseña o por e.firma. Y redigirá al tipo de visor seleccionado.

Visor de Nómina

En la pantalla principal, se puede elegir el ejercicio fiscal consultar. Para la próxima declaración anual, se debe revisar el año 2025.

Al dar clic en ‘Consulta’, el sitio desplegará un Acumulado Anual Total de los ingresos y retenciones informadas al SAT entre enero y diciembre de 2025. Mostrará los detalles reportados, como el concepto de ingresos (Sueldos y salarios), si hay montos exentos, su aplicaron subsidios, y el total del ISR retenido en el año.

También muestra la información de los retenedores del impuesto, es decir, la empresa o del patrón (o patrones) que trasladaron el impuesto al SAT durante los pagos.

Este primer informe puede descargarse en un documento PDF.

En caso de querer profundizar, se puede ver los detalles por patrón, y ver los ingresos y retenciones por mes. Los datos pueden exportarse en PDF y en XLS.

Visor de deducciones personales

La pantalla principal tiene la información de la persona contribuyente y tres menús principales. A continuación, descritos por orden de aparición:

Instrucciones: Es la parte informativa de cómo funciona el visor y la información disponible en ella. Destaca que se podrán hacer las consultas de los conceptos considerados como deducciones personales, los CFDI ya que son considerados así como los gastos factibles de serlo.

Según la plataforma del SAT, se podrán hacer consultas de hasta 200 registros, y en caso de excederse, se debe realizar la exportación de los datos en formato Excel para su consulta.

Visor: Es el menú principal para seleccionar el ejercicio fiscal a consultar.

Información importante: Es el compilado informativo de cuáles son las deducciones personales autorizadas y sus características específicas, como límites de gasto, o la información que debe decir la factura para ser contempladas, además del fundamento legal.

Tras realizar la consulta del ejercicio, se mostrará un Resumen de las deducciones personales:

- Cuántas deducciones fueron en total y cuánto suman
- Cuántos gastos son factibles de ser deducciones personales fueron en total y cuánto suman

Se puede revisar el detalle de las deducciones, y permite filtrar por RFC del emisor, el folio fiscal, o las fechas. La plataforma enlistará información y las facturas (tanto en PDF como XML) que comprueban las deducciones.

La información puede descargarse en formato Excel.
Al finalizar la sesión, la página será actualizada en el portal del SAT.

Estas herramientas son accesibles en otros momentos del año, y no se limitan al periodo para realizar la Declaración Anual, lo que facilita la tarea de revisión de los datos, y verificar que sean correctos, o de lo contrario, solicitar su corrección.

Beneficios de usar los visores

Ambos visores muestran la información que posee el SAT para el prellenado de la Declaración Anual, por lo que los datos que dicen ahí, son clave para cumplir con esta obligación.

Revisar de manera oportuna puede ayudar a detectar que las facturas o comprobantes estén cargados de manera correcta y sean clasificados según corresponda (como las deducciones personales con el gasto).

También sirve para detectar cualquier error en alguno de ellos, y, si se está a tiempo, pedir una corrección y evitar problemas posteriores con el SAT.

Fecha límite para cambios en los comprobantes de nómina

A pesar de que ya terminó 2025, aún se pueden corregir errores en los comprobantes de nómina.

La regla 2.7.5.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, establece que, por única ocasión, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2025 hayan emitido CFDI de nómina con errores u omisiones en su llenado podrán corregirlos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2026 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

Tras hacer esta corrección, los comprobantes nuevos se considerán para el ejercicio fiscal 2025, siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente en el que se realizó originalmente, y sea respaldado por el comprobante.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la aplicación de este beneficio no libera a los contribuyentes de pagar la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que procedan.

Se considera una infracción cancelar CFDI fuera del plazo establecido, o no cancelarlos, que pueden ser castigadas por el 5% a 10% del monto del comprobante fiscal, según la fracción XLVI del artículo 81 y fracción XLII del 82.

