Quien hoy busque invertir en Cetes no encontrará el mismo rendimiento en todos los plazos: tras la más reciente subasta, los Cetes a 2 años se colocaron como la opción con la tasa más alta, por encima de los instrumentos a 28, 91 y 182 días, en un entorno marcado por el repunte de la inflación en México y por la expectativa sobre los próximos movimientos del Banco de México (Banxico) , un contexto que vuelve clave entender no solo cuál paga más, sino cuánto deja realmente cada plazo y si todavía conviene destinar el dinero a estos bonos gubernamentales.
Un plazo en cetes hoy lidera en rendimiento y la ganancia real que puedes obtener frente a la inflación
Quien hoy busque invertir en Cetes no encontrará el mismo rendimiento en todos los plazos: tras la más reciente subasta, los Cetes a 2 años se colocaron como la opción con la tasa más alta, por encima de los instrumentos a 28, 91 y 182 días, en un entorno marcado por el repunte de la inflación en México y por la expectativa sobre los próximos movimientos del Banco de México (Banxico) , un contexto que vuelve clave entender no solo cuál paga más, sino cuánto deja realmente cada plazo y si todavía conviene destinar el dinero a estos bonos gubernamentales.
Cuál es el plazo de Cetes que ofrece el mejor rendimiento actualmente y por qué
Hasta la última semana de marzo, el mejor rendimiento dentro de los plazos de Cetes está en el instrumento a 2 años, que se colocó en 8.57%. Se trata de la tasa más alta de la subasta reciente y supera con claridad al resto de las opciones disponibles para quienes buscan invertir en Cetes.
La comparación muestra con precisión cómo se acomodan hoy los rendimientos:
- 28 días: 6.81%
- 91 días: 7.11%
- 182 días: 7.28%
- 2 años: 8.57%
La diferencia entre el plazo más corto y el más largo es de 1.76 puntos porcentuales. Dicho de otra forma, quien elige el instrumento a dos años obtiene una tasa considerablemente mayor que quien privilegia liquidez inmediata con el Cete a 28 días. También rebasa por 1.46 puntos al papel a 91 días y por 1.29 puntos al de 182 días.
Esta disparidad confirma que el rendimiento de Cetes no se distribuye de forma pareja. En el escenario actual, el mercado está premiando con una tasa más elevada a quien está dispuesto a dejar su dinero invertido por más tiempo.
Cómo calcular el rendimiento real de los Cetes
Entender la tasa nominal no basta. Para saber cuánto gana realmente un inversionista, es necesario calcular el rendimiento real de CETES, es decir, descontar el efecto de la inflación sobre la tasa ofrecida por el instrumento.
La lógica es sencilla: al rendimiento nominal se le resta la inflación anual. Con los datos actuales, el Cete a 2 años ofrece 8.57% y la inflación anual se ubicó en 4.6%. Al hacer la diferencia, el rendimiento real es de 3.97 puntos porcentuales. Ese dato permite ver cuánto del rendimiento no se pierde por el alza de precios.
Llevado a dinero, el cálculo ayuda más. Si una persona invierte 10,000 pesos en el plazo con la tasa más alta, la ganancia nominal aproximada en un año sería de 857 pesos. Pero si se descuenta la inflación de 4.6%, equivalente a 460 pesos sobre ese mismo monto, la ganancia real estimada quedaría en 397 pesos.
Cuánto dinero podrías ganar en cada plazo de Cetes
Una vez identificada la tasa de cada instrumento, el siguiente paso es aterrizarla en pesos para saber cuánto se gana después de inflación. Para ello, puede usarse un ejemplo con una inversión de 10,000 pesos, suficiente para comparar con claridad cuánto deja cada plazo.
- Con un Cete a 28 días al 6.81%, la ganancia aproximada sería de 17.36 pesos en un año.
- Con un Cete a 91 días al 7.11%, el rendimiento estimado en ese plazo sería de 61.05 pesos en un año.
- Con un Cete a 182 días al 7.28%, la ganancia aproximada llegaría a 133.36 pesos en un año.
- Con un Cete a 2 años al 8.57%, la ganancia llegaría a los 397 pesos en un año.
Aun así, el cálculo no debe leerse como una fórmula automática para todos los perfiles. Los Cetes a 28 días conservan valor para quien necesita liquidez o prefiere revisar su estrategia con mayor frecuencia, mientras que los plazos más largos son más convenientes para quien busca exprimir más el rendimiento y no necesita usar esos recursos en el corto plazo.
Por qué subieron los Cetes tras el repunte de la inflación y el contexto de Banxico
El aumento en los rendimientos de Cetes se dio en un contexto de aceleración de la inflación en México y de expectativas sobre la decisión de política monetaria del Banco de México.
En la primera quincena de marzo, la inflación se ubicó en 4.6% anual, impulsada por el aumento en precios de productos como el jitomate, el pollo, el transporte aéreo y la electricidad.
Dentro de este entorno, la inflación subyacente se colocó en 4.46%, mientras que la no subyacente alcanzó 5.18%, lo que refleja presiones en distintos componentes de los precios.
La subasta más reciente ocurrió en medio de este escenario y de la expectativa sobre la reunión de política monetaria del banco central programada para el 26 de marzo, factores que acompañaron el movimiento al alza en los rendimientos de prácticamente todos los plazos.
Qué son los Cetes y cómo se genera su rendimiento
Los Cetes son bonos gubernamentales cuyo valor nominal es de 10 pesos, pero se venden a descuento. Esto significa que el inversionista paga menos de ese monto y, al vencimiento, recibe el valor completo.
La diferencia entre el precio de compra y el valor nominal es lo que constituye el rendimiento.
Estos instrumentos están disponibles en distintos plazos de inversión en: 28, 91, 182, 364 días y 2 años, y cada uno ofrece una tasa distinta, como se observa en los resultados de la subasta más reciente.
Aún conviene invertir en Cetes
Los Cetes se mantienen como una alternativa atractiva para invertir en el contexto actual, ya que sus rendimientos siguen por encima de la inflación en México.
Con una inflación de 4.6%, el Cete a 28 días ofrece una tasa de 6.81%, lo que permite que la inversión supere el crecimiento de los precios.
Este diferencial es lo que permite que el dinero no solo conserve su valor, sino que genere una ganancia real.
También es relevante que algunos rendimientos de Siefores ya superan la tasa del Cete a 28 días, aunque se trata de instrumentos mayor plazo de inversión.