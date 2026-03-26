Cuál es el plazo de Cetes que ofrece el mejor rendimiento actualmente y por qué

Hasta la última semana de marzo, el mejor rendimiento dentro de los plazos de Cetes está en el instrumento a 2 años, que se colocó en 8.57%. Se trata de la tasa más alta de la subasta reciente y supera con claridad al resto de las opciones disponibles para quienes buscan invertir en Cetes.

La comparación muestra con precisión cómo se acomodan hoy los rendimientos:

- 28 días: 6.81%

- 91 días: 7.11%

- 182 días: 7.28%

- 2 años: 8.57%

La diferencia entre el plazo más corto y el más largo es de 1.76 puntos porcentuales. Dicho de otra forma, quien elige el instrumento a dos años obtiene una tasa considerablemente mayor que quien privilegia liquidez inmediata con el Cete a 28 días. También rebasa por 1.46 puntos al papel a 91 días y por 1.29 puntos al de 182 días.

Esta disparidad confirma que el rendimiento de Cetes no se distribuye de forma pareja. En el escenario actual, el mercado está premiando con una tasa más elevada a quien está dispuesto a dejar su dinero invertido por más tiempo.

Cómo calcular el rendimiento real de los Cetes

Entender la tasa nominal no basta. Para saber cuánto gana realmente un inversionista, es necesario calcular el rendimiento real de CETES, es decir, descontar el efecto de la inflación sobre la tasa ofrecida por el instrumento.

La lógica es sencilla: al rendimiento nominal se le resta la inflación anual. Con los datos actuales, el Cete a 2 años ofrece 8.57% y la inflación anual se ubicó en 4.6%. Al hacer la diferencia, el rendimiento real es de 3.97 puntos porcentuales. Ese dato permite ver cuánto del rendimiento no se pierde por el alza de precios.

Llevado a dinero, el cálculo ayuda más. Si una persona invierte 10,000 pesos en el plazo con la tasa más alta, la ganancia nominal aproximada en un año sería de 857 pesos. Pero si se descuenta la inflación de 4.6%, equivalente a 460 pesos sobre ese mismo monto, la ganancia real estimada quedaría en 397 pesos.