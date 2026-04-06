¿Cómo consultar el estatus de mi declaración anual 2025 para recibir la devolución de impuestos del SAT?

El año pasado, el SAT informó los siguientes plazos:
- Si tienes derecho a devolución automática, puedes recibir el depósito en un promedio de 12 días hábiles posteriores a la presentación de tu declaración.
- En casos de personas asalariadas que no presentan inconsistencias, el depósito puede realizarse en aproximadamente 5 días hábiles.
- Si el saldo a favor no puede devolverse automáticamente, y realizas una solicitud manual, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para depositarlo.
¿El SAT puede rechazar la declaración?
Sí. El SAT puede rechazar el informe presentado por el contribuyente porque detectó inconsistencias que requieren de una corrección. Entre las razones más comunes de rechazo son:
- Omisión de ingresos
- Deducciones que no cumplen los requisitos
- Documentación insuficiente: El SAT puede requerir documentos como comprobantes, facturas y recibos.
- Datos incorrectos de la cuenta CLABE: Es importante ingresar correctamente los datos de la cuenta CLABE donde se realizará el depósito de devolución.
En caso de que el SAT solicite corregir, se deberá realizar una declaración complementaria con los ingresos faltantes o información omitida y, en su caso, realizar el pago de los saldos a cargo.
Multas por no realizar la declaración
Según los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.
De acuerdo con el documento, las autoridades podrán podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.
El Anexo 5 de la Resolución Miscelánea para 2026, actualizó las cantidades del CFF de la siguiente manera:
- De $2,050.00 a $25,360.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.