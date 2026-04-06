¿Cómo consultar el estatus de mi declaración anual 2025 para recibir la devolución de impuestos del SAT?

Cómo checar el estatus de la declaración anual

El estatus es el estado o situación en la que se encuentra el trámite. De esto depende que avance el proceso de devolución automática, o si el contribuyente debe realizar una declaración complementaria o un pago.

El año pasado, la manera de consultarlo era siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal del SAT.Selecciona el apartado de "Devoluciones y compensaciones" y accede al subapartado de "Seguimiento de trámites y requerimientos".

2. Inicia sesión con RFC y contraseña o con e.firma.

4. Selecciona la opción de declaración. Posteriormente, en la sección de “Ejercicio” elige el año correspondiente, en este caso, será 2025.

6. Revisa el estatus de tu declaración.

Entre las situaciones en las que se encuentra el trámite están:

En proceso. La declaración está siendo revisada por el SAT y puede tardar algunos días.

Validada. La declaración ha sido procesada satisfactoriamente y no cuenta con errores.

Requerida. Se detectó un error o alguna inconsistencia en tu declaración, mismas que deberán ser corregidas. La autoridad te hará llegar un mensaje con los detalles.

En proceso de pago. La devolución de tus impuestos está en proceso de ser depositada en los próximos días.

Pagada. La devolución de impuestos ya se depositó.

Al revisar el estatus, no se genera ningún documento. Por lo que solo se recomienda esperar y mantenerse pendientes de las actualizaciones.

De manera adicional, al realizar la declaración, se puede descargar el acuse de recibo de la declaración. Este documento puede servir como comprobante de que el trámite fue procesado correctamente.

¿Cuánto tarda en llegar la devolución del SAT?

Si eres de las personas que obtuvo saldo a favor, es posible que la devolución sea en menos del tiempo legal establecido por el SAT.

De acuerdo con Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, en el caso de las personas que realizaron la declaración sin modificaciones a la información precargada, podrían recibir una devolución automática en menos de una semana de haber presentado el ejercicio.