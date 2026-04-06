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¿Cómo consultar el estatus de mi declaración anual 2025 para recibir la devolución de impuestos del SAT?

Desde el 1 de abril, los contribuyentes pueden realizar su declaración anual y verificar el estatus del trámite en la página del SAT.
lun 06 abril 2026 10:49 AM
Mujer adulta sentada frente a una computadora portátil, que revisa el estatus de su declaración anual 2025 ante el SAT.
La Declaración Anual 2025 se debe realizar entre el 1 y el 30 de abril de 2026. (DMP/Getty Images)

Arrancó abril y los contribuyentes se preparan para ser de las primeras personas en presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), y después recibir la declaración de su saldo a favor en poco tiempo.

De acuerdo con Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, la devolución automática podría reflejarse en menos de una semana de haber mandado una declaración. Pero antes de que esto suceda, es vital conocer el estatus en que se encuentra el trámite.

Esto se puede consultar de manera sencilla desde el portal oficial del fisco.

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Cómo checar el estatus de la declaración anual

El estatus es el estado o situación en la que se encuentra el trámite. De esto depende que avance el proceso de devolución automática, o si el contribuyente debe realizar una declaración complementaria o un pago.

Cómo hacer la declaración anual 2025 paso a paso para cumplir con la obligación ante el SAT
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Guía paso a paso para realizar la declaración anual de personas físicas 2025

El año pasado, la manera de consultarlo era siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresa al portal del SAT.Selecciona el apartado de "Devoluciones y compensaciones" y accede al subapartado de "Seguimiento de trámites y requerimientos".

2. Inicia sesión con RFC y contraseña o con e.firma.

4. Selecciona la opción de declaración. Posteriormente, en la sección de “Ejercicio” elige el año correspondiente, en este caso, será 2025.

6. Revisa el estatus de tu declaración.

Entre las situaciones en las que se encuentra el trámite están:

En proceso. La declaración está siendo revisada por el SAT y puede tardar algunos días.
Validada. La declaración ha sido procesada satisfactoriamente y no cuenta con errores.
Requerida. Se detectó un error o alguna inconsistencia en tu declaración, mismas que deberán ser corregidas. La autoridad te hará llegar un mensaje con los detalles.
En proceso de pago. La devolución de tus impuestos está en proceso de ser depositada en los próximos días.
Pagada. La devolución de impuestos ya se depositó.

Al revisar el estatus, no se genera ningún documento. Por lo que solo se recomienda esperar y mantenerse pendientes de las actualizaciones.

De manera adicional, al realizar la declaración, se puede descargar el acuse de recibo de la declaración. Este documento puede servir como comprobante de que el trámite fue procesado correctamente.

¿Cuánto tarda en llegar la devolución del SAT?

Si eres de las personas que obtuvo saldo a favor, es posible que la devolución sea en menos del tiempo legal establecido por el SAT.

De acuerdo con Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, en el caso de las personas que realizaron la declaración sin modificaciones a la información precargada, podrían recibir una devolución automática en menos de una semana de haber presentado el ejercicio.

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El año pasado, el SAT informó los siguientes plazos:

- Si tienes derecho a devolución automática, puedes recibir el depósito en un promedio de 12 días hábiles posteriores a la presentación de tu declaración.

- En casos de personas asalariadas que no presentan inconsistencias, el depósito puede realizarse en aproximadamente 5 días hábiles.

- Si el saldo a favor no puede devolverse automáticamente, y realizas una solicitud manual, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para depositarlo.

¿El SAT puede rechazar la declaración?

Sí. El SAT puede rechazar el informe presentado por el contribuyente porque detectó inconsistencias que requieren de una corrección. Entre las razones más comunes de rechazo son:

- Omisión de ingresos
- Deducciones que no cumplen los requisitos
- Documentación insuficiente: El SAT puede requerir documentos como comprobantes, facturas y recibos.
- Datos incorrectos de la cuenta CLABE: Es importante ingresar correctamente los datos de la cuenta CLABE donde se realizará el depósito de devolución.

En caso de que el SAT solicite corregir, se deberá realizar una declaración complementaria con los ingresos faltantes o información omitida y, en su caso, realizar el pago de los saldos a cargo.

Multas por no realizar la declaración

Según los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.

De acuerdo con el documento, las autoridades podrán podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.

El Anexo 5 de la Resolución Miscelánea para 2026, actualizó las cantidades del CFF de la siguiente manera:

  • De $2,050.00 a $25,360.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.
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  • De $2,050.00 a $50,710.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.
  • De $19,460.00 a $38,890.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de este Código.
  • De $20,790.00 a $41,590.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

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Declaración anual 2025 Declaración anual Servicio de Administración Tributaria (SAT) Saldos a favor

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