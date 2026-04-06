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Finanzas Personales

Guía paso a paso para realizar la declaración anual de personas físicas 2025

Desde el portal del SAT hasta las deducciones personales, esta guía explica cada paso para presentar tu declaración sin errores.
lun 06 abril 2026 10:16 AM
Cómo hacer la declaración anual 2025 paso a paso para cumplir con la obligación ante el SAT
La declaración anual del SAT debe presentarse durante abril de 2026. (SAT )

Cumplir con la declaración anual de personas físicas 2025 no solo implica ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , sino entender qué información debes reportar, si estás obligado a presentarla y qué elementos pueden reducir el monto a pagar.

La declaración anual se realiza completamente en línea y permite registrar ingresos, aplicar deducciones y obtener un acuse oficial, en una secuencia que, bien ejecutada, evita errores y facilita el cumplimiento fiscal.

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Cómo hacer la declaración anual 2025 en el portal del SAT paso a paso

Para presentar la declaración anual de personas físicas 2025, el trámite se realiza en línea a través del portal del Servicio de Administración Tributaria. Este es el proceso que debes seguir:

1. Accede al portal del SAT

Ingresa al sitio oficial en: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona la opción de Declaraciones para personas dentro del menú de trámites.

2. Inicia el trámite de declaración anual

Dentro de la plataforma, ubica el apartado correspondiente y elige la opción Anual, lo que abrirá una nueva pestaña para continuar con el proceso.

3. Inicia sesión con tus credenciales

Accede utilizando tu e.firma o contraseña, ya que el sistema requiere validar tu identidad antes de permitir el llenado de la declaración.

4. Configura los datos del ejercicio fiscal

Una vez dentro, selecciona los parámetros solicitados:

  • Ejercicio: 2025
  • Tipo de declaración: Normal
  • Periodo: Del ejercicio

Esto permitirá que el sistema cargue el formulario correspondiente.

5. Captura ingresos y deducciones

Llena la información relacionada con tus ingresos y deducciones personales. Puedes guardar el avance para continuar después o enviar la declaración en ese momento.

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Finanzas Personales

Guía paso a paso para registrar una factura en tu declaración anual

6. Envía y guarda tu acuse

Al finalizar, envía la declaración y descarga el acuse de recibo. En caso de tener un saldo a pagar, conserva también la línea de captura generada por el sistema.

Si no tienes e.firma, sí puedes presentar tu declaración anua l.

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Quiénes deben presentar la declaración anual de personas físicas en 2025

La obligación de presentar la declaración anual de personas físicas depende del régimen fiscal y del tipo de ingresos obtenidos durante el ejercicio.

En el caso de sueldos y salarios, deben declarar quienes hayan tenido un solo empleador pero hayan terminado la relación laboral antes del 31 de diciembre, quienes recibieron ingresos de distintos empleadores o trabajaron para dos o más al mismo tiempo.

También están obligadas las personas cuyos ingresos provienen del extranjero o de entidades que no realizan retenciones, así como quienes hayan recibido ingresos por indemnización o jubilación.

Otro supuesto se presenta cuando el total de ingresos anuales por salarios supera los 400,000 pesos, lo que activa la obligación de presentar la declaración.

Además, deben cumplir con este trámite quienes obtienen ingresos por servicios profesionales, es decir, quienes trabajan por cuenta propia y emiten comprobantes por honorarios.

Se suman las personas con actividades empresariales, incluyendo quienes operan en plataformas tecnológicas, regiones fronterizas o bajo esquemas como el Régimen de Incorporación Fiscal.

También están obligados quienes reciben ingresos por arrendamiento de inmuebles, así como quienes obtienen intereses, dividendos o ingresos por la venta de bienes.

Deducciones personales en la declaración anual 2025: qué gastos puedes incluir

Dentro de la declaración anual 2025, las deducciones personales permiten disminuir la base gravable sobre la que se calculan los impuestos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el SAT.

Entre los conceptos deducibles se encuentran los gastos médicos y hospitalarios, que incluyen honorarios médicos, tratamientos dentales, servicios de psicología, gastos por incapacidad, hospitalización, estudios clínicos y prótesis. También se contemplan medicamentos incluidos en facturas hospitalarias y la compra o renta de equipos para rehabilitación.

En este mismo rubro se incluyen los honorarios de enfermería y la adquisición de lentes ópticos graduados, con un límite de hasta 2,500 pesos.

Otro grupo corresponde a las primas de seguros de gastos médicos, con un tope de 41,274 pesos en 2025.

En materia educativa, es posible deducir colegiaturas, con límites que varían según el nivel: desde preescolar hasta bachillerato, así como el transporte escolar obligatorio.

También se consideran las aportaciones voluntarias para el retiro, depósitos en cuentas personales de ahorro y los intereses derivados de créditos hipotecarios contratados con instituciones financieras o entidades como Infonavit y Fovissste.

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Adicionalmente, se pueden incluir gastos funerarios dentro del límite de la UMA anual y donativos, siempre que no superen el 7% de los ingresos acumulables.

Para que estos gastos sean válidos, deben contar con factura, uso correcto de CFDI y haber sido pagados mediante medios autorizados como transferencia, tarjeta o cheque.

El total de deducciones no puede exceder cinco UMA anuales, equivalentes a 206,367.6 pesos, o el 15% de los ingresos del contribuyente, aplicándose el límite que resulte menor.

Qué debes revisar antes de enviar tu declaración anual al SAT

Antes de enviar la declaración anual de personas físicas, es importante verificar que la información capturada en el formulario sea correcta y esté completa.

Esto incluye revisar los ingresos registrados, validar que las deducciones cumplan con los requisitos fiscales y confirmar que los datos seleccionados en el sistema correspondan al ejercicio y periodo adecuados.

Una vez realizada esta revisión, el contribuyente puede enviar la declaración y generar el acuse correspondiente, documento que acredita el cumplimiento del trámite ante el SAT, y estar al pendiente del estatus .

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Declaración anual 2025

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