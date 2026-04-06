Cómo hacer la declaración anual 2025 paso a paso para cumplir con la obligación ante el SAT

Quiénes deben presentar la declaración anual de personas físicas en 2025

La obligación de presentar la declaración anual de personas físicas depende del régimen fiscal y del tipo de ingresos obtenidos durante el ejercicio.

En el caso de sueldos y salarios, deben declarar quienes hayan tenido un solo empleador pero hayan terminado la relación laboral antes del 31 de diciembre, quienes recibieron ingresos de distintos empleadores o trabajaron para dos o más al mismo tiempo.

También están obligadas las personas cuyos ingresos provienen del extranjero o de entidades que no realizan retenciones, así como quienes hayan recibido ingresos por indemnización o jubilación.

Otro supuesto se presenta cuando el total de ingresos anuales por salarios supera los 400,000 pesos, lo que activa la obligación de presentar la declaración.

Además, deben cumplir con este trámite quienes obtienen ingresos por servicios profesionales, es decir, quienes trabajan por cuenta propia y emiten comprobantes por honorarios.

Se suman las personas con actividades empresariales, incluyendo quienes operan en plataformas tecnológicas, regiones fronterizas o bajo esquemas como el Régimen de Incorporación Fiscal.

También están obligados quienes reciben ingresos por arrendamiento de inmuebles, así como quienes obtienen intereses, dividendos o ingresos por la venta de bienes.

Deducciones personales en la declaración anual 2025: qué gastos puedes incluir

Dentro de la declaración anual 2025, las deducciones personales permiten disminuir la base gravable sobre la que se calculan los impuestos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el SAT.

Entre los conceptos deducibles se encuentran los gastos médicos y hospitalarios, que incluyen honorarios médicos, tratamientos dentales, servicios de psicología, gastos por incapacidad, hospitalización, estudios clínicos y prótesis. También se contemplan medicamentos incluidos en facturas hospitalarias y la compra o renta de equipos para rehabilitación.

En este mismo rubro se incluyen los honorarios de enfermería y la adquisición de lentes ópticos graduados, con un límite de hasta 2,500 pesos.

Otro grupo corresponde a las primas de seguros de gastos médicos, con un tope de 41,274 pesos en 2025.

En materia educativa, es posible deducir colegiaturas, con límites que varían según el nivel: desde preescolar hasta bachillerato, así como el transporte escolar obligatorio.

También se consideran las aportaciones voluntarias para el retiro, depósitos en cuentas personales de ahorro y los intereses derivados de créditos hipotecarios contratados con instituciones financieras o entidades como Infonavit y Fovissste.