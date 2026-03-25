El saldo a favor puede devolverse en menos de cinco días si no haces cambios

El SAT estima que las devoluciones automáticas serán más rápidas en el proceso correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

“Yo me atrevo a decir que el promedio será de 4.5 días, para las declaraciones cuya información precargada en el SAT ya no sufrió algún cambio”, dijo Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, en conferencia.

Esto significa que, en condiciones normales, el saldo a favor podría reflejarse incluso antes de que concluya la primera semana después de presentar la declaración.

Si haces correcciones, el plazo se extiende

El escenario cambia cuando el contribuyente modifica datos o realiza ajustes en su declaración. En esos casos, la devolución deja de ser automática y pasa a un proceso de revisión más detallado.

Bajo ese supuesto, el plazo puede ampliarse hasta 40 días, ya que la autoridad debe validar la información antes de autorizar el depósito.

Quiénes están obligados a presentar la declaración anual

No todos los contribuyentes deben presentar la declaración anual, pero existen supuestos específicos que activan esta obligación.

Deben hacerlo quienes obtuvieron ingresos por:

- Sueldos y salarios superiores a 400,000 pesos anuales

- Haber trabajado para más de un empleador

- Haber dejado de laborar antes del 31 de diciembre

- Percibir ingresos adicionales a salarios

- Recibir ingresos del extranjero

- Obtener indemnizaciones o pensiones que excedan lo establecido en la ley

- Servicios profesionales

- Actividades empresariales o plataformas digitales

- Arrendamiento de bienes inmuebles

- Enajenación o adquisición de bienes

- Intereses o dividendos.