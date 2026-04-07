Rendimientos de los Cetes en abril 2026: así se movieron tras la última subasta

Los resultados de la subasta más reciente reflejan un comportamiento mixto en los Cetes , con ajustes distintos según el plazo.

En el corto plazo, el rendimiento a 28 días se colocó en 6.60%, ligeramente por debajo del 6.64% previo, lo que representa una disminución de 0.04 puntos porcentuales.

A diferencia de ese movimiento, el plazo a 91 días registró un avance al ubicarse en 6.90%, frente al 6.82% anterior, con un incremento de 0.08 puntos porcentuales.

Hacia plazos más largos, los ajustes fueron a la baja. El instrumento a 175 días descendió a 7.03% desde 7.15%, lo que implica una reducción de 0.12 puntos porcentuales.

En la parte más larga de la curva, el rendimiento a 679 días bajó a 8.37%, desde el 8.57% previo, con una caída de 0.20 puntos porcentuales.

Inflación en marzo y tasa de Banxico: el contexto que sigue marcando el rumbo

El ajuste en los rendimientos ocurre en un entorno donde la inflación general más reciente, correspondiente a la primera mitad de marzo, se ubica en 4.6% anual, nivel que continúa por encima del objetivo del banco central, de 3%.

En paralelo, la inflación subyacente está en 4.46%, indicador que suele utilizarse para analizar la trayectoria de los precios al excluir componentes más volátiles.

Dentro de este escenario, el Banco de México (Banxico) recortó recientemente su tasa de referencia a 6.75%, retomando el ciclo de relajación monetaria. Además, hacia adelante, ha señalado que evaluará la posibilidad de realizar nuevos ajustes conforme evolucionen las condiciones económicas.

A esto se suma la expectativa del mercado, donde analistas consideran que la tasa podría cerrar 2026 en 6.5%, lo que implicaría al menos un recorte adicional en el transcurso del año.

¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.