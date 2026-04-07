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Finanzas Personales

Los Cetes vuelven a moverse: caen en plazos largos pese a repunte de la inflación en marzo

El rendimiento real sigue siendo positivo, pero depende del plazo y del entorno de tasas en los próximos meses.
mar 07 abril 2026 03:48 PM
billetes pesos mexicanos
Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente. (Eder Marcos Camacho Gomez /Getty Images)

Si tienes inversiones en Cetes o estás evaluando comprar estos instrumentos, el comportamiento reciente de los rendimientos muestra un cambio importante: mientras algunos plazos registraron ligeros ajustes al alza, otros —especialmente los de mayor fecha de vencimiento— retrocedieron.

Este movimiento ocurre en un contexto donde la inflación general en México repuntó a 4.6% , lo que sigue influyendo en las decisiones del mercado y en las expectativas sobre la política monetaria.

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Rendimientos de los Cetes en abril 2026: así se movieron tras la última subasta

Los resultados de la subasta más reciente reflejan un comportamiento mixto en los Cetes , con ajustes distintos según el plazo.

En el corto plazo, el rendimiento a 28 días se colocó en 6.60%, ligeramente por debajo del 6.64% previo, lo que representa una disminución de 0.04 puntos porcentuales.

A diferencia de ese movimiento, el plazo a 91 días registró un avance al ubicarse en 6.90%, frente al 6.82% anterior, con un incremento de 0.08 puntos porcentuales.

Hacia plazos más largos, los ajustes fueron a la baja. El instrumento a 175 días descendió a 7.03% desde 7.15%, lo que implica una reducción de 0.12 puntos porcentuales.

En la parte más larga de la curva, el rendimiento a 679 días bajó a 8.37%, desde el 8.57% previo, con una caída de 0.20 puntos porcentuales.

Inflación en marzo y tasa de Banxico: el contexto que sigue marcando el rumbo

El ajuste en los rendimientos ocurre en un entorno donde la inflación general más reciente, correspondiente a la primera mitad de marzo, se ubica en 4.6% anual, nivel que continúa por encima del objetivo del banco central, de 3%.

En paralelo, la inflación subyacente está en 4.46%, indicador que suele utilizarse para analizar la trayectoria de los precios al excluir componentes más volátiles.

Dentro de este escenario, el Banco de México (Banxico) recortó recientemente su tasa de referencia a 6.75%, retomando el ciclo de relajación monetaria. Además, hacia adelante, ha señalado que evaluará la posibilidad de realizar nuevos ajustes conforme evolucionen las condiciones económicas.

A esto se suma la expectativa del mercado, donde analistas consideran que la tasa podría cerrar 2026 en 6.5%, lo que implicaría al menos un recorte adicional en el transcurso del año.

¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

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El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

Cómo calcular el rendimiento real de los Cetes frente a la inflación

Una forma directa de estimar la ganancia real al invertir en Cetes es restar la inflación al rendimiento nominal.

Por ejemplo, con un Cete a 2 años en 8.37% y una inflación anual cercana a 4.6%, el rendimiento real se ubica en aproximadamente 3.77 puntos porcentuales.

Llevado a un caso práctico, si inviertes 10,000 pesos, ese rendimiento real implicaría una ganancia aproximada de 377 pesos al año, es decir, lo que realmente aumenta tu poder adquisitivo después de descontar el alza de precios.

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