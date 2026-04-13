Singular by Scotiabank coloca al cliente en el centro de su modelo de atención

Entre las principales ventajas de esta tarjeta se incluye servicio de concierge disponible 24/7 para asistencia en reservaciones, viajes y experiencias. Asimismo, se ofrecen descuentos por traslados de hasta 300 pesos por viaje al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este beneficio es ideal para los viajeros que buscan comodidad desde el inicio de su viaje, ya que podrán solicitar hasta seis traslados al año, considerando uno por trayecto.

Por otra parte, a través del beneficio Visa Airport Dining1 los clientes pueden obtener descuentos en restaurantes del AICM y acceso a más de 1,600 salas VIP LoungeKey2 en aeropuertos de todo el mundo, mientras acumulan ScotiaPesos, al usar su Tarjeta de Crédito Singular by Scotiabank Infinite con el programa de lealtad ScotiaRewards3.

De esta manera, Singular by Scotiabank aporta soluciones financieras perfectas para los viajeros y para quienes las experiencias únicas forman parte de su estilo de vida.

Gracias a este enfoque, Scotiabank continúa consolidándose como un referente en la banca afluente, con un servicio personalizado que cada día refuerza el vínculo a largo plazo con sus clientes de alto valor.

Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.



Consulta más información en: https://www.scotiabank.com.mx/singular-by-scotiabank.aspx .



Consulta términos, condiciones y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx o en cualquiera de las sucursales.



1 Consulta términos y condiciones de este beneficio en visa.com.mx/airportdining .



2 Al registrarte al beneficio, tendrás accesos ilimitados para ti, Además, cuentas con la posibilidad de invitar hasta 10 acompañantes en total por año sin costo. A partir del onceavo acompañante se cobrará un importe de $35 USD por acompañante adicional. Al ingresar a la sala se hará un pre cargo de $1 USD por cada persona que ingrese con el fin de validar que la Tarjeta de Crédito Singular by Scotiabank Infinite se encuentre vigente y activa, este pre cargo no será cobrado al cliente y será cancelado en 7 días hábiles máximo, siempre y cuando no exceda de 10 acompañantes al año. Los cargos que sean efectivos se cobrarán máximo dos cortes posteriores al ingreso a la sala con el concepto Lounge Key INC. Consulta las Salas LoungeKey donde no podremos brindarte el servicio.



3 El programa de lealtad de ScotiaRewards está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de los ScotiaPesos. Para poder redimir ScotiaPesos, la Tarjeta de Crédito deberá estar vigente y al corriente en sus pagos al momento de la redención. Consulta más información del programa de lealtad en: Términos y condiciones ScotiaRewards .