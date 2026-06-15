¿Quiénes juegan hoy en el Mundial 2026 además de España? Los partidos de este 15 de junio y dónde verlos en vivo

El técnico es consciente de que necesitará a su joya en plenitud más adelante en una aventura que se extenderá hasta los ocho partidos si España alcanza la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

Encuadrada también en el grupo H, como España, Uruguay inicia su andadura el lunes en Miami ante Arabia Saudita, con bajas importantes y dudas sobre su juego.

¿Cuáles son los partidos del Mundial de este 15 de junio?

Los partidos de la primera fase del torneo corresponden a los Grupos G y H, con encuentros entre ochos selecciones que comienzan su camino rumbo a la obtención de la Copa del Mundo, y que se disputarán a lo largo del día en estadios de Estados Unidos.

Bélgica enfrentará a Egipto en actividad del Grupo G, mientras que Uruguay se medirá ante Arabia Saudita; el último partido de la jornada será entre Irán y Nueva Zelanda. Los horarios de los partidos son los siguientes (tiempo del centro de México).

España vs. Cabo Verde (10:00 horas, tiempo del centro de México) Estadio Atlanta

Bélgica vs. Egipto (13:00 horas) Estadio Seattle

Arabia Saudita vs. Uruguay (16:00 horas) Estadio Hard Rock Stadium de Miami.

Irán vs. Nueva Zelanda (19:00 horas) Estadio Los Angeles.

¿Por dónde se transmitirán?

Por la señal de VIX. No habrá transmisión por los canales abiertos de las televisoras nacionales como TV Azteca o Televisa.