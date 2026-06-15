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Partidos del Mundial hoy 15 de junio: España vs. Cabo Verde, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Este día debuta Lamine Yamal, la estrella futbolista de España de apenas 18 años. Estos son todos los partidos y horarios de los partidos del Mundial 2026.
lun 15 junio 2026 09:21 AM
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¿Quiénes juegan hoy en el Mundial 2026 además de España? Los partidos de este 15 de junio y dónde verlos en vivo
Selección de España previo a su debut en el Mundial de Futbol 2026. (Foto: @SEFutbol
)

Los partidos del Mundial de Futbol 2026 continúan este lunes con el debut de la selección de Cabo Verde, qué clasificó a esta justa deportiva por primera vez en su historia, y se enfrentará a la selección de España en donde jugará, aunque no como titular, la estrella naciente del planeta futbol Lamine Yamal, que a sus 18 años llega a su primer Mundial tras superar una lesión muscular.

"Está disponible, pero no para comenzar el partido, en perfectas condiciones para disputar unos minutos", dijo el entrenador Luis de la Fuente.

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El técnico es consciente de que necesitará a su joya en plenitud más adelante en una aventura que se extenderá hasta los ocho partidos si España alcanza la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

Encuadrada también en el grupo H, como España, Uruguay inicia su andadura el lunes en Miami ante Arabia Saudita, con bajas importantes y dudas sobre su juego.

¿Cuáles son los partidos del Mundial de este 15 de junio?

Los partidos de la primera fase del torneo corresponden a los Grupos G y H, con encuentros entre ochos selecciones que comienzan su camino rumbo a la obtención de la Copa del Mundo, y que se disputarán a lo largo del día en estadios de Estados Unidos.

Bélgica enfrentará a Egipto en actividad del Grupo G, mientras que Uruguay se medirá ante Arabia Saudita; el último partido de la jornada será entre Irán y Nueva Zelanda. Los horarios de los partidos son los siguientes (tiempo del centro de México).

  • España vs. Cabo Verde (10:00 horas, tiempo del centro de México) Estadio Atlanta
  • Bélgica vs. Egipto (13:00 horas) Estadio Seattle
  • Arabia Saudita vs. Uruguay (16:00 horas) Estadio Hard Rock Stadium de Miami.
  • Irán vs. Nueva Zelanda (19:00 horas) Estadio Los Angeles.

¿Por dónde se transmitirán?

Por la señal de VIX. No habrá transmisión por los canales abiertos de las televisoras nacionales como TV Azteca o Televisa.

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También en el Grupo G, llegará el esperado debut de Irán, ante Nueva Zelanda, partido en el que se espera que miembros de la oposición al régimen de Teherán ofrezcan una acogida hostil.

"Estoy muy contento de estar aquí en nombre de Irán. Estamos aquí para jugar al fútbol, con respeto hacia los iraníes del país y del extranjero. El fútbol está separado de la política", declaró en una rueda de prensa el seleccionador Amir Ghalenoei.

No obstante, una gran parte de la diáspora iraní en Los Angeles, la más numerosa en el mundo, considera al Team Melli como un instrumento de propaganda de la República Islámica, y ha lanzado llamamientos a manifestarse el lunes alrededor del estadio en la nación estadounidense.

La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelo-estadounidenses y su andadura sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.

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Con información de AFP

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