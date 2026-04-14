En qué casos te descuentan impuestos de tus utilidades 2026

No todas las utilidades generan impuesto. La ley establece un límite a partir del cual comienza el descuento.

Ese tope equivale a 15 días de la UMA , que en 2026 tiene un valor de 117.31 pesos diarios. En términos reales, esto significa que si recibes hasta 1,759.65 pesos, no tendrás ningún descuento.

A partir de esa cantidad, el excedente es el que puede estar sujeto a impuesto, lo que explica por qué algunas personas reciben menos dinero del que esperaban.

Cuándo deben pagarte las utilidades en 2026

El momento en que recibes este pago depende del tipo de empresa donde trabajas.

Si laboras para una empresa (persona moral), el depósito debe realizarse a más tardar el 30 de mayo, ya que estas presentan su declaración en marzo.

En cambio, si trabajas para una persona física, el pago puede hacerse hasta el 29 de junio, porque la declaración se presenta en abril.

Estos plazos están definidos en la ley y determinan cuándo debes esperar tu dinero.

Cómo saber si te corresponden utilidades en 2026

Para recibir utilidades, la empresa debe haber generado ganancias en 2025 y debes haber trabajado al menos 60 días en ese periodo.

Una forma directa de saberlo es preguntar en tu trabajo, ya sea con tu jefe o en Recursos Humanos. En empresas con sindicato, esta información también se comunica a través de la representación laboral.

También tienes derecho a recibir una copia de la declaración anual de la empresa, donde se indica si hubo utilidades. Este documento debie entregarse a más tardar el 14 de abril de 2026.

Si aún tienes dudas o crees que no te pagaron correctamente, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde ofrecen orientación gratuita.