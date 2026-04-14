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Las utilidades 2026 llegan con recorte: el impuesto que reduce lo que recibes y cuándo se aplica

Tu pago de utilidades depende de un tope sin impuestos y de cómo se calcula el reparto según días trabajados y salario.
mar 14 abril 2026 03:33 PM
Las utilidades 2026 llegan con recorte: el impuesto que reduce lo que recibes y cuándo se aplica
Mexican pesos counted in cash counting machine. Finance business concept. Mexico money, close up (Andrzej Rostek/Getty Images)

Para muchos trabajadores, el pago de utilidades 2026 representa un ingreso extra esperado durante el año. Sin embargo, no siempre llega completo, y una de las principales razones es un impuesto que se aplica a partir de cierto monto.

Entender cuándo te descuentan, cuánto puedes recibir sin pagar y por qué tu depósito puede ser menor es clave para no llevarte una sorpresa cuando llegue el dinero.

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En qué casos te descuentan impuestos de tus utilidades 2026

No todas las utilidades generan impuesto. La ley establece un límite a partir del cual comienza el descuento.

Ese tope equivale a 15 días de la UMA , que en 2026 tiene un valor de 117.31 pesos diarios. En términos reales, esto significa que si recibes hasta 1,759.65 pesos, no tendrás ningún descuento.

A partir de esa cantidad, el excedente es el que puede estar sujeto a impuesto, lo que explica por qué algunas personas reciben menos dinero del que esperaban.

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Cuándo deben pagarte las utilidades en 2026

El momento en que recibes este pago depende del tipo de empresa donde trabajas.

Si laboras para una empresa (persona moral), el depósito debe realizarse a más tardar el 30 de mayo, ya que estas presentan su declaración en marzo.

En cambio, si trabajas para una persona física, el pago puede hacerse hasta el 29 de junio, porque la declaración se presenta en abril.

Estos plazos están definidos en la ley y determinan cuándo debes esperar tu dinero.

Cómo saber si te corresponden utilidades en 2026

Para recibir utilidades, la empresa debe haber generado ganancias en 2025 y debes haber trabajado al menos 60 días en ese periodo.

Una forma directa de saberlo es preguntar en tu trabajo, ya sea con tu jefe o en Recursos Humanos. En empresas con sindicato, esta información también se comunica a través de la representación laboral.

También tienes derecho a recibir una copia de la declaración anual de la empresa, donde se indica si hubo utilidades. Este documento debie entregarse a más tardar el 14 de abril de 2026.

Si aún tienes dudas o crees que no te pagaron correctamente, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde ofrecen orientación gratuita.

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Si no me pagan, ¿qué debo hacer?

Si llega la fecha límite y no te han entregado tus utilidades, puedes presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Ten a la mano tu contrato laboral, recibos de nómina y cualquier documento que compruebe tu relación laboral para agilizar el proceso de queja.

Para contactar a la autoridad y comenzar el proceso, puedes comunicarte a través de los siguientes medios:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877

Correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx

¿Quién está obligado a pagarlas?

Todas las empresas que hayan generado utilidades durante 2025 y hayan declarado ingresos superiores a 300,000 pesos anuales están obligadas a repartirlas.

También deben haber completado su declaración fiscal ante el SAT dentro del plazo establecido. No importa el giro o el tamaño de la empresa: si hubo ganancias, debe cumplir con el reparto.

Estos son los trabajadores que no tienen derecho a recibirlas

La Ley Federal del Trabajo también establece quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades 2026:

- Directores, administradores y gerentes generales.
- Socios o accionistas.
- Trabajadores eventuales que laboraron menos de 60 días durante el año.
- Empleados domésticos.
- Nuevas empresas durante su primer año de operación.
- Empresas que desarrollen un producto nuevo (por sus dos primeros años), instituciones de asistencia privada y organismos descentralizados con fines culturales o de beneficencia.

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PTU Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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