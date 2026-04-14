Qué hacer si el SAT rechaza tu declaración anual
Si después de revisar tu información consideras que el SAT rechazó tu declaración por error, puedes presentar una aclaración desde su portal. El proceso es este:
1. Entra a www.sat.gob.mx .
2. Una vez dentro del sitio, busca la opción “Mi portal”.
3. Dentro del menú, selecciona el apartado “Servicios por Internet”.
4. Selecciona “Aclaraciones”. Ahí encontrarás la opción para registrar tu caso.
5. Explica por qué consideras que el rechazo de la declaración no corresponde o qué información debe revisarse.
6. Adjunta los documentos necesarios. Si el sistema lo permite o lo solicita, incorpora la documentación que respalde tu aclaración.
7. Después de revisar que la información esté correcta, finaliza el envío para que el SAT reciba tu aclaración.
Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual
La declaración anual para personas físicas puede presentarse hasta el 30 de abril de 2026, fecha establecida por el SAT para cumplir con esta obligación fiscal.
Qué pasa si no se presenta la declaración anual
En el caso de que las personas obligadas a realizar el informe no lo hagan, pueden tener diferentes efectos negativos.
Multas
Según los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.
De acuerdo con el documento, las autoridades podrán podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.
“Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”, señala la fracción I del artículo 41.