Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

¿Cómo puedo saber si mi declaración anual del SAT fue rechazada?

El SAT puede rechazar tu declaración por errores o inconsistencias: conoce cómo detectarlo y qué hacer para corregirlo.
mar 14 abril 2026 10:58 AM
¿Cómo puedo saber si mi declaración anual del SAT fue rechazada?
Datos incorrectos o ingresos no reportados pueden impedir que el SAT valide correctamente una declaración anual. (Viktoriia Oleinichenko/Getty Images/iStockphoto)

Presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no siempre termina como se espera. Después de enviarla, muchos contribuyentes se quedan con la misma duda: ¿cómo saber si mi declaración anual fue aceptada o rechazada?

Identificarlo es clave para evitar retrasos o problemas con el trámite. A continuación te explicamos cómo revisar si tu declaración fue rechazada y qué hacer en ese caso, paso a paso.

Publicidad

Cómo saber si el SAT aceptó o rechazó tu declaración anual paso a paso

Para conocer el estatus de tu declaración y verificar si fue rechazada, debes revisar directamente en el portal:

1. Ingresa al portal oficial: https://www.sat.gob.mx y selecciona “continuar en el sitio”
2. Dentro del menú principal, entra a “más trámites y servicios”
3. Ubica el apartado “constancias, devoluciones y notificaciones”
4. Selecciona “devoluciones y compensaciones”
5. Da clic en la opción “estado de tu devolución”
6. Accede al Buzón Tributario con tu e.firma o RFC y contraseña
7. Entra a “consulta de trámites” y selecciona “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025
8. Haz clic en “mostrar solicitudes”

En ese apartado podrás ver si tu trámite está en proceso, en pago (en caso de tener saldo a favor) o rechazado.

prestamo de dinero
Finanzas Personales

¿Prestaste dinero a un familiar o amigo? El detalle que puede convertirlo en problema con el SAT

Por qué el SAT puede rechazar tu declaración anual

De acuerdo con la firma de auditoría y consultoría Kentrox, existen causas frecuentes que pueden derivar en el rechazo de la declaración:

- Inconsistencias entre ingresos y CFDI emitidos o recibidos
- Errores en la captura de datos, ya sea en ingresos, deducciones o retenciones
- Omisión de ingresos previamente reportados al SAT por terceros
- Deducciones personales no válidas o que no cumplen requisitos fiscales
- Problemas con la e.firma o fallas técnicas durante el envío

Cada uno de estos puntos puede impedir que el SAT valide la información y autorice la devolución.

Publicidad

Qué hacer si el SAT rechaza tu declaración anual

Si después de revisar tu información consideras que el SAT rechazó tu declaración por error, puedes presentar una aclaración desde su portal. El proceso es este:

1. Entra a www.sat.gob.mx .
2. Una vez dentro del sitio, busca la opción “Mi portal”.
3. Dentro del menú, selecciona el apartado “Servicios por Internet”.
4. Selecciona “Aclaraciones”. Ahí encontrarás la opción para registrar tu caso.
5. Explica por qué consideras que el rechazo de la declaración no corresponde o qué información debe revisarse.
6. Adjunta los documentos necesarios. Si el sistema lo permite o lo solicita, incorpora la documentación que respalde tu aclaración.
7. Después de revisar que la información esté correcta, finaliza el envío para que el SAT reciba tu aclaración.

hombre en computadora
Finanzas Personales

¿A qué hora conviene hacer tu declaración anual? Estos son los momentos que evitan fallas y saturaciones

Cuál es la fecha límite para presentar la declaración anual

La declaración anual para personas físicas puede presentarse hasta el 30 de abril de 2026, fecha establecida por el SAT para cumplir con esta obligación fiscal.

Qué pasa si no se presenta la declaración anual

En el caso de que las personas obligadas a realizar el informe no lo hagan, pueden tener diferentes efectos negativos.

Multas

Según los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.

De acuerdo con el documento, las autoridades podrán podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.

“Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”, señala la fracción I del artículo 41.

Publicidad

Si aún después de tener los tres plazos diferentes, con sus respectivas multas, no se realiza la declaración anual, se impondrá otra sanción al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión “una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate.”

Pagar las multas no exime la obligación de realizar la declaración, esta sí debe realizarse, aunque haya pasado el plazo oficial.

Tags

Declaración anual 2025 Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad