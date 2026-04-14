Cómo saber si el SAT aceptó o rechazó tu declaración anual paso a paso

Para conocer el estatus de tu declaración y verificar si fue rechazada, debes revisar directamente en el portal:

1. Ingresa al portal oficial: https://www.sat.gob.mx y selecciona “continuar en el sitio”

2. Dentro del menú principal, entra a “más trámites y servicios”

3. Ubica el apartado “constancias, devoluciones y notificaciones”

4. Selecciona “devoluciones y compensaciones”

5. Da clic en la opción “estado de tu devolución”

6. Accede al Buzón Tributario con tu e.firma o RFC y contraseña

7. Entra a “consulta de trámites” y selecciona “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025

8. Haz clic en “mostrar solicitudes”

En ese apartado podrás ver si tu trámite está en proceso, en pago (en caso de tener saldo a favor) o rechazado.

Por qué el SAT puede rechazar tu declaración anual

De acuerdo con la firma de auditoría y consultoría Kentrox, existen causas frecuentes que pueden derivar en el rechazo de la declaración:

- Inconsistencias entre ingresos y CFDI emitidos o recibidos

- Errores en la captura de datos, ya sea en ingresos, deducciones o retenciones

- Omisión de ingresos previamente reportados al SAT por terceros

- Deducciones personales no válidas o que no cumplen requisitos fiscales

- Problemas con la e.firma o fallas técnicas durante el envío

Cada uno de estos puntos puede impedir que el SAT valide la información y autorice la devolución.