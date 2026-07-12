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Nu ya es banco: clientes pierden beneficio fiscal, pero ganan productos

Al convertirse en banco, los clientes perderán la exención del ISR sobre su dinero invertido, pero analistas advierten que el beneficio de más productos lo compensará.
dom 12 julio 2026 07:48 AM
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clientes nu pierden beneficios fiscales
Las Sofipos tienen beneficios fiscales para quienes invierten hasta 213,973 pesos por año. (Nu México/Facebook)

La autorización de la CNBV para que Nu se convierta en banco ajustará los beneficios fiscales de sus ahorradores ya que la figura de banco no cuenta con los mismos beneficios de una Sofipo.

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) tienen el beneficio de no retener el ISR sobre el saldo promedio que tengan los usuarios de hasta 5 UMAS, lo cual equivale a aproximadamente 213,973 pesos.

Este monto libre de de impuestos es para todas las Sofipos, por lo que si una persona tiene más de esa suma invertida en estas instituciones, el excedente será sujeto de retención del ISR. Este año, el SAT retiene 0.9% anual sobre el capital invertido.

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Nu al convertirse en banco pierde este beneficio fiscal aunque la duda es cómo manejará esta retención a partir de este año. Guillermo Mendieta González, integrante de la comisión técnica de auditoría fiscal del Colegio de Contadores planteó dos escenarios: uno en el que Nu haga el corte a partir de la fecha de la autorización de la licencia, es decir, no cobrar la retención sobre los intereses generados antes de la autorización y comenzar a hacerlo a partir del día siguiente de la autorización.

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La segunda alternativa es que haga la retención de manera retroactiva hasta enero.

Mendieta González explicó en entrevista que la pérdida de este beneficio no significa que las personas dejen de usar su cuenta ya que el objetivo de las Sofipos es atender a un sector de la población de nivel bajo o popular (personas que ganan el salario mínimo) para no castigarlos con el cobro de impuestos.

"La gran mayoría de las personas que invierten en esta Sofipo lo hacen por la tasa de rendimiento, que es mayor a la de los bancos", dijo.

El experto del Colegio de Contadores añadió que las Sofipos, al no tener la carga administrativa de un banco al retener el ISR, puede aprovechar ese beneficio.

Por su parte, el analista independiente Álvaro Vértiz considera que a pesar de que los rendimientos netos bajan, los clientes de Nu pueden encontrar otro tipo de beneficios. "El banco va a poder volverse Grupo Financiero y como tal va a poder ofrecer otros productos de inversión", consideró.

Pese a la pérdida del beneficio fiscal, Vértiz considera que la ventaja como banco va a ser mayor, ya que podrá ofrecer el traspaso de nómina.

"Creo que será un game changer y una competencia muy fuerte para bancos como Banamex o BBVA, que han sido los dominantes", dijo.

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