Nu México deja de perder dinero: por primera vez alcanza un punto de equilibro en el primer trimestre

En entrevista con Expansión, Guilherme Lago, CFO de la empresa, dijo que en los siguientes meses se enfocarán en productos de pymes y de productos a personas.

"Esperamos que en los próximos cinco años, el mercado mexicano va a crecer mucho más que el mercado brasileño", aseguró.

El directivo destacó que el modelo de negocio de Nu ha probado que es exitoso aun fuera de Brasil, por lo que han logrado hacerlo exitoso en otros países.

Nubank añadió que tiene una estrategia de transformación con Inteligencia Artificial que avanza en tres etapas: asistencia de IA, en la reinvención de flujos de trabajo y perspectivas financieras.

"NuFormer, el conjunto de modelos base patentados de Nu, está hoy en producción para la toma de decisiones en tarjetas de crédito en Brasil y México, y para préstamos no garantizados en Brasil", detalló el banco.

A inicios de año, Nu dio a conocer que invertirá hasta 4,200 millones de dólares en el país hacia 2030.

Nu opera en Brasil, México y Colombia; el año pasado anunció que recibió la primera autorización de su licencia bancaria en Estados Unidos.