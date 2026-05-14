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Economía

Nu México logra punto de equilibrio en el primer trimestre del año

La rentabilidad del banco se logró en menos tiempo de lo que se tenía previsto y de lo que ha ocurrido en su país sede, Brasil.
jue 14 mayo 2026 05:38 PM
Nu México deja de perder dinero: por primera vez alcanza un punto de equilibro en el primer trimestre
Nu México informó que está acelerando su crecimiento en México. (Nu México/Facebook)

Nu México alcanzó por primera vez en su historia el punto de equilibrio, en el primer trimestre del año.

El banco, que espera la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar formalmente bajo esa figura, informó recientemente que superó los 15 millones de clientes.

"Nos hemos convertido en la tercera institución financiera más grande del mercado, alcanzando 15 millones de clientes", dijo David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

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En entrevista con Expansión, Guilherme Lago, CFO de la empresa, dijo que en los siguientes meses se enfocarán en productos de pymes y de productos a personas.

"Esperamos que en los próximos cinco años, el mercado mexicano va a crecer mucho más que el mercado brasileño", aseguró.

El directivo destacó que el modelo de negocio de Nu ha probado que es exitoso aun fuera de Brasil, por lo que han logrado hacerlo exitoso en otros países.

Nubank añadió que tiene una estrategia de transformación con Inteligencia Artificial que avanza en tres etapas: asistencia de IA, en la reinvención de flujos de trabajo y perspectivas financieras.

"NuFormer, el conjunto de modelos base patentados de Nu, está hoy en producción para la toma de decisiones en tarjetas de crédito en Brasil y México, y para préstamos no garantizados en Brasil", detalló el banco.

A inicios de año, Nu dio a conocer que invertirá hasta 4,200 millones de dólares en el país hacia 2030.

Nu opera en Brasil, México y Colombia; el año pasado anunció que recibió la primera autorización de su licencia bancaria en Estados Unidos.

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Nubank

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